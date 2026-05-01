"Общак для Вовы" и распил на крови: новые шокирующие пленки Миндича // Без цензуры. ВИДЕО
Что именно раскрывают новые записи Миндича — и почему этот скандал может иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто очередная коррупционная история — анализирует Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры".
Смотрите на Цензор.НЕТ.
В центре — роль Тимура Миндича, человека без официального статуса, который, судя по стенограммам, влиял на оборонные бюджеты, кадровые решения и международные контракты.
На основе новых расшифровок, обнародованных Ярославом Железняком, анализируется связь Миндича с Рустемом Умеровым, история компании FairPoint, а также потенциальная схема распределения средств оборонного сектора. Отдельно рассматривается тема "проекта 23" — возможного совместного фонда или "общака" участников этих процессов.
Ключевой фокус — не только сама коррупция, но и ее последствия: риск потери доверия международных партнеров (в частности Германии и других доноров), угроза для финансирования украинской оборонки и репутационные потери государства во время войны. Видео также объясняет, как власть пытается коммуникационно перекрыть скандал с помощью нарративов о "внешнем управлении" и атак на журналистов.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
цілком неадекватна
А плюс, що в ті часи не було Єдиного марафону...
Он просто не мог знать і так с нами поступить . Це все барига йому приписав
Але вочевидь Европу влаштовуе давати грошi якимось простроченим узурпаторам, лише б вони виловлювали крiпакiв на вiйну з супротивником, з яким вони самi ж ведуть торговлю.
Надiя вмирае остання. Вiру та любов вже розстрiляли.
Коли у Бiлорусii Бацька пiдшаманiв собi декiлька вiдсоткiв - Европа збудилася. Санкцii-хiранкцii, останнiй диктатор Европи i так далi. Як там казав Европарламент - усунути диктатуру, дати народу Бiлорусii право на вибiр.
Тут же вони мало того що потискають руки чуваку у якого посвiдчення закiнчилось два роки тому - вони ще й грошi йому дають. Не Украiнi, а саме йому, бо перераховують iх на рахунки держказначейства та НБУ, а це Шмигаль\Свiрiденко, а це в свою чергу прострочений Зе.
Тому так, нарка прибрати можемо лише ми, але взяття свого народу в заручники не виправдовуе еврогiен.
Начнем с того ,что журналисты - это ЧЕТВЕРАЯ ВЛАСТЬ !!!!!
Они вступают в борьбу там,где не работают первые три
Так было неоднократно и в США - а это демократия номер один
Вспомните Уотергейт
Тогда не сами журналисты разыскали материалы
Им их передал
Заместитель директора ФБР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ровно также американские военные сливали журналистам материалы
Про пытки на базе Гуантанамо
Сливают материалы тогда
Когда не работают институции
Сливают материалы ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТАМ С РЕПУТАЦИЕЙ
А таких можно пересчитать на пальцах одной руки
Слава богу ,что в Украине есть честные журналисты
А цi шоу - для того щоб дотичнi до нього люди приймали "правильнi" рiшення у iнтересах тих, в кого повiдок НАБУ.