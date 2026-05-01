"Общак для Вовы" и распил на крови: новые шокирующие пленки Миндича // Без цензуры. ВИДЕО

Что именно раскрывают новые записи Миндича — и почему этот скандал может иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто очередная коррупционная история — анализирует Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры".

В центре — роль Тимура Миндича, человека без официального статуса, который, судя по стенограммам, влиял на оборонные бюджеты, кадровые решения и международные контракты.

На основе новых расшифровок, обнародованных Ярославом Железняком, анализируется связь Миндича с Рустемом Умеровым, история компании FairPoint, а также потенциальная схема распределения средств оборонного сектора. Отдельно рассматривается тема "проекта 23" — возможного совместного фонда или "общака" участников этих процессов.

Ключевой фокус — не только сама коррупция, но и ее последствия: риск потери доверия международных партнеров (в частности Германии и других доноров), угроза для финансирования украинской оборонки и репутационные потери государства во время войны. Видео также объясняет, как власть пытается коммуникационно перекрыть скандал с помощью нарративов о "внешнем управлении" и атак на журналистов.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • 1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Данилюк-Ярмолаева Марина, Миндич Тимур
01.05.2026
Ну он жє нє знал, дурачок наш любімий
Он просто не мог знать і так с нами поступить . Це все барига йому приписав
01.05.2026
01.05.2026
01.05.2026
01.05.2026
Марино,а ви не пам*ятаєте,хто говорив в 2022р про не на часі?
01.05.2026
Вова на лижах тоді вже стояв
01.05.2026
01.05.2026
оце найбільше й бентежить - реакція піплу
цілком неадекватна
01.05.2026
Чому неадекватна? Ще Арістотель знав, що охлос складає щонайменше 80% населення.
А плюс, що в ті часи не було Єдиного марафону...
02.05.2026
Нагадаю, що Порошенко був не у стерильному моно акваріумі, і міністри із суддями не були в нього на побігеньках. Єдине з чим погоджуюсь, що все ж таки трохи більше він напевно міг би зробити
01.05.2026
***, восьмий рік мародерства Зеленського, а в Petrova "вавсемвинаватпарашенко"
01.05.2026
та звісно блін що то не zе!ленський ворує, а його Порошенко надихає, ********** тампідставляє. Хіба ze б до такого додумався. Це темний геній сивочолого Порошенка
02.05.2026
Хто ще не знав що так і буде ? У когось лишились найпотужніші надії ?
01.05.2026
Ну ... Ми ж сподiвались, що Европа - дiйсно за свободу, правову систему та демократiю.

Але вочевидь Европу влаштовуе давати грошi якимось простроченим узурпаторам, лише б вони виловлювали крiпакiв на вiйну з супротивником, з яким вони самi ж ведуть торговлю.

Надiя вмирае остання. Вiру та любов вже розстрiляли.
01.05.2026
Нарка прибрати Європа не може,тільки наріт.Звинувачувати Європу,я к мінімум безглуздо!!!
01.05.2026
Ну нi.

Коли у Бiлорусii Бацька пiдшаманiв собi декiлька вiдсоткiв - Европа збудилася. Санкцii-хiранкцii, останнiй диктатор Европи i так далi. Як там казав Европарламент - усунути диктатуру, дати народу Бiлорусii право на вибiр.

Тут же вони мало того що потискають руки чуваку у якого посвiдчення закiнчилось два роки тому - вони ще й грошi йому дають. Не Украiнi, а саме йому, бо перераховують iх на рахунки держказначейства та НБУ, а це Шмигаль\Свiрiденко, а це в свою чергу прострочений Зе.

Тому так, нарка прибрати можемо лише ми, але взяття свого народу в заручники не виправдовуе еврогiен.
01.05.2026
Я також колись вірив у європейські цінності,але після того як урсула фон дер ляєн,передала на потреби працівників прокуратури 50 нових позашляховиків,стало зрозумілим що вона(європа) підтримує нашу антиукраїнську владу а не ЗСУ, чого вартує нещодавнє нагородження зеленського орденом чотирьох свобод... саме ці свободи повністю відсутні в Україні,і європа про це дуже добре проінформована.
01.05.2026
Так Європа зараз домовилася з простроченим (не з Україною) ми вам гроші а ви нас захищаєте будь якою ціною, 90 відсотків допомоги собі в карман, решта ловити кріпаків в окопі, на більш щось продвинуте зелень не може зробити, вона фактично вже воює з народом
01.05.2026
Ось тільки в Штатах файли Епштейна офіційно оприлюднив Мін'юст, беручи на себе ВСЮ відповідальність за їхню достовірність і повноту, а в нас ніби 'плівки Міндіча' зливають журналісти, які ні за що не відповідають, бо посилаються на анонімні джерела. І в цьому є принципова велика різниця. Маєш дійсно підтверджений компромат, то оприлюднюй офіційно та будь готовий свідчити в суді - лише так має бути.
01.05.2026
Что значит - журналисты слили?
Начнем с того ,что журналисты - это ЧЕТВЕРАЯ ВЛАСТЬ !!!!!
Они вступают в борьбу там,где не работают первые три
Так было неоднократно и в США - а это демократия номер один
Вспомните Уотергейт
Тогда не сами журналисты разыскали материалы
Им их передал
Заместитель директора ФБР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ровно также американские военные сливали журналистам материалы
Про пытки на базе Гуантанамо
Сливают материалы тогда
Когда не работают институции
Сливают материалы ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТАМ С РЕПУТАЦИЕЙ
А таких можно пересчитать на пальцах одной руки
Слава богу ,что в Украине есть честные журналисты
01.05.2026
Гундосого на нари!
01.05.2026
Якщо покарання має відповідати тяжкості злочину, то які можуть бути нари? Хіба що підʼєднати її до 360 Вольт.
01.05.2026
10 000 мініму,щоб одні черевики залишились
01.05.2026
Особливо у мене викликають великі сумніви плівки, оприлюднені лише зараз, через пів року після втечі Міндіча (тобто ніби записані, за логікою, ще набагато раніше).
01.05.2026
А как послушать это всё без комментатора? По-моему плёнки Мельниченко никто не комментировал, мы сразу их слушали
01.05.2026
В мене тепер питання щодо оприлюднення цих плівок, якщо мені не зраджує памʼять, то Кучма зміг уникнути від покарання через те що вони нібито були оприлюднені і «підроблені» чи не буде зараз те саме ?
01.05.2026
Так це не про покарання. Покарання - це кримiнальна справа->суд->вирок.
А цi шоу - для того щоб дотичнi до нього люди приймали "правильнi" рiшення у iнтересах тих, в кого повiдок НАБУ.
01.05.2026
Якби Кучму посадили за Гонгадзе, а ще краще, якби Чорновола обрали замість Кравчука, то зараз можливо була б зовсім друга історія, але ми про це вже не дізнаємось. Надія ще є. Все буде Україна !
01.05.2026
Так невдовзі доведеться визнати, що винен не Порошенко, а винні в цьому 73%-ні долбойоби
01.05.2026
Це було відомо ше в 19му році
01.05.2026
Я для 73%-них написав
01.05.2026
зелених мародерів-пора БАРАНИТИ, ВСІХ ДО ОДНОГО
01.05.2026
Ну голосували за популіста, то і маємо. Просто тепер треба тримати за крашанки, бо змінити не можем поки що
01.05.2026
У ******** диктаторів мета одна - чим побільше винести. І не подавитись. Схоже, Бубон таки подавився.
02.05.2026
