"Общак для Вовы" и распил на крови: новые шокирующие пленки Миндича // Без цензуры. ВИДЕО

Что именно раскрывают новые записи Миндича — и почему этот скандал может иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто очередная коррупционная история — анализирует Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры".

В центре — роль Тимура Миндича, человека без официального статуса, который, судя по стенограммам, влиял на оборонные бюджеты, кадровые решения и международные контракты.

На основе новых расшифровок, обнародованных Ярославом Железняком, анализируется связь Миндича с Рустемом Умеровым, история компании FairPoint, а также потенциальная схема распределения средств оборонного сектора. Отдельно рассматривается тема "проекта 23" — возможного совместного фонда или "общака" участников этих процессов.

Ключевой фокус — не только сама коррупция, но и ее последствия: риск потери доверия международных партнеров (в частности Германии и других доноров), угроза для финансирования украинской оборонки и репутационные потери государства во время войны. Видео также объясняет, как власть пытается коммуникационно перекрыть скандал с помощью нарративов о "внешнем управлении" и атак на журналистов.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

