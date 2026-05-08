Як Цукерман та Міндіч встигли втекти з України?: опубліковано третю серію "плівок Міндіча". ВIДЕО

Питання про те, як ключові фігуранти операції НАБУ і САП "Мідас" Олександр Цукерман і Тимур Міндіч змогли залишити Україну ще до проведення обшуків і оголошення підозр, залишається без відповіді вже понад пів року.

У листопаді 2025 року ЗМІ повідомляли, що джерелом витоку інформації про старт операції міг бути заступник керівника САП Андрій Синюк. Після матеріалу УП Синюк звільнився, а керівники антикорупційних органів неодноразово наголошували, що триває розслідування всіх обставин виїзду за кордон Цукермана та Міндіча.

Тоді як самі фігуранти наголошували, що виїхали планово, матеріали операції "Мідас", які опинились у розпорядженні нашої редакції, можуть свідчити про зворотне.

Нова частина так званих "плівок Міндіча" дає відповіді на такі запитання: чи було у фігурантів "Мідаса" джерело зливу в НАБУ і САП, як насправді виїжджав Цукерман і хто допомагав фігурантам уникнути покарання?

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

