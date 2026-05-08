Як Цукерман та Міндіч встигли втекти з України?: опубліковано третю серію "плівок Міндіча". ВIДЕО

Питання про те, як ключові фігуранти операції НАБУ і САП "Мідас" Олександр Цукерман і Тимур Міндіч змогли залишити Україну ще до проведення обшуків і оголошення підозр, залишається без відповіді вже понад пів року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "УП", публікуючи третю серію "плівок Міндіча".

У листопаді 2025 року ЗМІ повідомляли, що джерелом витоку інформації про старт операції міг бути заступник керівника САП Андрій Синюк. Після матеріалу УП Синюк звільнився, а керівники антикорупційних органів неодноразово наголошували, що триває розслідування всіх обставин виїзду за кордон Цукермана та Міндіча.

Тоді як самі фігуранти наголошували, що виїхали планово, матеріали операції "Мідас", які опинились у розпорядженні нашої редакції, можуть свідчити про зворотне.

Нова частина так званих "плівок Міндіча" дає відповіді на такі запитання: чи було у фігурантів "Мідаса" джерело зливу в НАБУ і САП, як насправді виїжджав Цукерман і хто допомагав фігурантам уникнути покарання?

Більш детально дивіться у відео.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
  • Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

Міндіч Тімур (315) Цукерман Олександр (26)
Нєт у вас аргумєнтов протів Міндічєй с Цукєрманамі....
Поки є Вова, міндічи в безпеці.
Якщо Міндіч і Цукермен втікли, то операція Мідас, то просто пшик, провалена місія, Ітан Хант вам ставить дізлайк
шкода, що Ітан цією справою не займався(
У керівників з УДО ДПСУ НАЦБАНКУ НацПолу та СБУ, потужна нервова діарея, за виконання злочинних наказів московських агентів з Урядового кварталу?!?!
Нєт у вас аргумєнтов протів Міндічєй с Цукєрманамі....
Майбутьня корінна нація України, чи Ізраель2?
Майбутня корінна нація України це бангладешці, пакастанці, ну ще негри якісь.
В старому Ізраєлі стало небезпечно. Потрібен Новий Ізраїль для Великого Народу. Тим більше що території України це Батьківщина Хасидизму. Так що Сам Бог бажає це. Слава Новому Ізраїлю.
П. С. Хто проти семітів є в Україні згідно нового закону України для українців антисемітами та караються позбавленням волі на 8 років тюрми за антисемітизм і на передову змивати кров'ю злочин антисемітизму.
А можна ж і не писати настільки тупу брехню, яку зазвичай росповсюджують кцпи. Про "новий Ізраіль" будь-який єврей (нормальний, а не Міндічеподібний) вам тільки пальцем біля скроні покрутить.
І, до речі - дався вам той "хасідізм". Далеко не всі євреї - хасіди, є ще купи ортодоксів різної степені релігійності, і світських євреїв дуже багато..
Нам би тих,що крадуть скромно - є такі ?
Тобто ти стверджуєш, що всі євреї крадуть?
"Каждый зарабатывает как может" (ребе Шмуэль Каменецкий, главный раввин Днепра на вопрос журналистки о Миндиче и Цукермане).
А де це можна почути/прочитати окрім чиїхось переказів? Де і коли він це сказав?
Не всі.Родичі міндічів,цукерманів,коломойських,зеленських і тд тп уже можуть не красти-їх забезпечили до третього-сьомого коліна.
Але у мене претензій до них мало-маю претензії до українців,що роками дозволяють так нахабно обкрадати державу зайдами різних національностей.
Тобто Шурми, Ахмєтов, купа крадіівта хабарників з українськими прізвищами - вони тебе не турбують.. згідно з твоєю логікою всі українці - крадії та хабарники?
Трус, бивалий і балбес!! Мафіозі у вишиванках…
Харя зправа найтошнотворніша, зрадник, ворог України!
приснився ЗЕ . який каже - бігом курсом на куй -вест..
да, що ж то коїться людонькі добрі?
ніколи б не подумав, що з україни можна от так просто взяти та виїхати з повним багажником наліка і золота.
виключно, замерзнути в карпатах, або втопитися в тисі!
а, як наш прикордонники самовіддано кидаються під мотоцикли......
Там колючкою обнесено весь кордон. Підкоп робили чи ножицями прохід. Хтось же навчив.
А чиїх рук діло корупція навколо компанії, яка знищила конкуренцію, завдяки якій могли б бути більш ефективні рішення ніж є зараз?
Все вірно
Не потрібно виплиснути
Але і не потрібно занадто відволікатися на зацікавлених скористатися наслідками корупції.
Потрібно сконцентруватися на бородьбі з корупцією, щоб не було наслідків, якими хтось захоче скористатися.
Як саме б'є по компанії?
Поки б'є по корупціонерам.
Захід дивиться обнадійливо.
Є бородьба з корупцією.
Розблокували кредит на 90 ярдів.
Портніков.
Ну якщо відбовляться ті, хто скидався, то візьмуть з 90 ярдів.
Але не відмовляться, якщо зрозуміють, що корупції вже немає і все чесно та прозоро.
А які конкуренти були - КБ Луч - досвід, профі розробники та виробництва, КБ Південне - балістика Сатана, Вільха, Нептун. Пі...сти обрали гнид та зрадників на користь уйла. От чого гнида не вилазить з болизького сходу - там є країни котрі приймають будь які гроші - особливо вкрадені - просто пристроює накрадене на крові українців для подальшого використовування. В тому шо воно виїде через державний кордон України без перешкод - жодного сумніву- з їхніми прикордонниками - для них - це як два пальці обісцяти.
Тільки 10 країн в світі можуть виготовляти балістику - Огризко
Досі вважають шо МБР Сатана - найкраща в світі. Виробник - КБ Південне, Дніпро, Україна.
Так - а НАБУ чому мовчить? -шо їм мішає?
У мене немає інформації про всі слідчі дії, які проводить НАБУ.
Це той Касьянов, який закликав валити Пороха, бо, мовляв, Зє набагато краще, і з ним все буде добре...
огризко -
Ну як же вони встигли? Просто загадка. Напевно, Зєля не встиг на 1 хвилину на кордон, а то б особисто не пустив і перетворив гєлєнтвагєни на гарбузи
Цій владі не потрібна перемога України брехуни мародери на крові українці б'ються на фронті волонтерать ідонатать за всяке паскудство для ЗСУ пуйло їм переводить гроші в Оман вони зрадники їх треба судити міжнародним судом разом з пуйлом
Поки є Вова, міндічи в безпеці.
А варто згадати ст.24 Конституції України і запхати той "Закон №2037-IX" прямісінько у "п'яту точку" його розробникам і підписантам.
Доречі, громадянам слід знати і свої права.
Закон чітко розмежовує антисемітизм і свободу слова. Ось що не підпадає під заборону:
- Критика конкретної людини єврейського походження за її дії, погляди чи злочини (як і критика будь-якої іншої особи).
- Критика політики держави Ізраїль, її уряду чи окремих рішень - така ж, як критика будь-якої іншої країни, якщо не застосовуються подвійні стандарти чи класичні антисемітські тропи (наприклад, "євреї контролюють світ").
- Цитування або вивчення релігійних текстів (Біблія, Євангелія, Талмуд), історичних документів чи літературних творів, якщо це не супроводжується закликами до ненависті чи насильства.
- Негативне згадування окремих євреїв у контексті конкретних подій (без перенесення провини на весь народ).
- Наукові, історичні чи релігійні дискусії, навіть якщо вони суперечливі.
Тобто, будь-хто має право офіційно заявити - "єврей Міндіч обікрав країну і втік від покарання".
Де є такі виключення з нового закону України для українців про Антисемітизм? Сам придумав? Схоже що ти таки проти Пана президента України, Старого Ізраїлю та взагалі проти Семітів. Моссад тебе взяв на карандаш а поки що за новими законами України для українців отримаєш до 8 років тюрми.
Ok, домовилися
А взято https://politarena.ua/za-antysemityzm-v-ukraini-teper-mozhna-otrymaty-do-8-rokiv-tiurmy-shcho-zminiuie-zakon-iakyy-********-zelenskyy-165041/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%E2%80%9D%20%E2%84%961770-IX%2C%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%89%D0%B5%20%D1%83%202021%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96. звідси, якщо цікаво.
Але грьобаний упоротий зелохторат плюється ядом, що бубачька нівінаватій, он нічіго нє знал!
ето вам нє мєлочь по карманам тиріть ці тварі ******* мільярдами
Шоу довгоносиків.
какие рожи мерзкие
правий? бажаю тобі на своїй шкірі цю "правоту" відчути.
А якщо серйозно...
Якщо ЗМІ не називають Хабад і масонерію мафіозними організаціями значить ці ЗМІ фінансуються цими організаціями.
А тестовая версия где?
А ось це і справді антисемітизм. За таке належить бан як мінімум.
Шо там патріоти, за рідну неньку?)
А вони ще вернуться.І вертатимуться до тих пір, поки Україна з дійної корови не перетвориться в шкаралупу виїденого яйця....
**********-********* в програму ..тема.. запросила подляка щоб він пояснив хто такий вова в кооперативі ..династія .. і подляк пояснив що та ..хатинка.. не дуже дорога . от тільки забув подляк сказати за яке бабло будували кооператив ..династія.. ---- а це бабло з енергоатому . це бабло з мін. оборони . це бабло чумуданів трухіна з областей в офіс --- зєрмак дав добро міндічу . цукерману . галущенку ******* гроші кубометрами і щоб вову і андрія не забували і віддячили --- кооператив ..династія.. це квіточки . ягідки ще попереду
«Пока Вова на месте, ми будем жить» !!! Думають собі міндічо-цукермани та інша братва....
"третю серію"? Шоу для піпла?
Цукермани всіх країн, об'єднуйтесь! Гуртом і батька легше обкрадати!
Війна війною, а послідовникам остапа бендера те до чого вони звикли.
ПОКА НАРОДЫ ВСЕХ СТРАН НЕ УНИЧТОЖАТ ВСЕХ КАК ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО !!! НИЧЕГО ХОРОШЕГО ДЛЯ НАРОДОВ НЕ БУДЕТ !!!
У Бібліі написано що по плодам іх побачите іх, а які плоди в голобородька всі побачили корупція неймовірних масштабів, бюрократія, кумовство, сватовство, ціни захмарні, налоги взлетіли, роботи немае бо все через тцк, кордони закриті, пів краіни в руїнах та цвентарах, по всій країні бігають молодики в балаклавах та хапають чоловіків як телят б'ють та вимагають хабарі ,соціальний ліфт один на два метра нижче рівня землі.
