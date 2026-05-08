Як Цукерман та Міндіч встигли втекти з України?: опубліковано третю серію "плівок Міндіча". ВIДЕО
Питання про те, як ключові фігуранти операції НАБУ і САП "Мідас" Олександр Цукерман і Тимур Міндіч змогли залишити Україну ще до проведення обшуків і оголошення підозр, залишається без відповіді вже понад пів року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "УП", публікуючи третю серію "плівок Міндіча".
У листопаді 2025 року ЗМІ повідомляли, що джерелом витоку інформації про старт операції міг бути заступник керівника САП Андрій Синюк. Після матеріалу УП Синюк звільнився, а керівники антикорупційних органів неодноразово наголошували, що триває розслідування всіх обставин виїзду за кордон Цукермана та Міндіча.
Тоді як самі фігуранти наголошували, що виїхали планово, матеріали операції "Мідас", які опинились у розпорядженні нашої редакції, можуть свідчити про зворотне.
Нова частина так званих "плівок Міндіча" дає відповіді на такі запитання: чи було у фігурантів "Мідаса" джерело зливу в НАБУ і САП, як насправді виїжджав Цукерман і хто допомагав фігурантам уникнути покарання?
Більш детально дивіться у відео.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
- Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".
П. С. Хто проти семітів є в Україні згідно нового закону України для українців антисемітами та караються позбавленням волі на 8 років тюрми за антисемітизм і на передову змивати кров'ю злочин антисемітизму.
Але у мене претензій до них мало-маю претензії до українців,що роками дозволяють так нахабно обкрадати державу зайдами різних національностей.
ніколи б не подумав, що з україни можна от так просто взяти та виїхати з повним багажником наліка і золота.
виключно, замерзнути в карпатах, або втопитися в тисі!
а, як наш прикордонники самовіддано кидаються під мотоцикли......
Не потрібно виплиснути
Але і не потрібно занадто відволікатися на зацікавлених скористатися наслідками корупції.
Потрібно сконцентруватися на бородьбі з корупцією, щоб не було наслідків, якими хтось захоче скористатися.
Поки б'є по корупціонерам.
Захід дивиться обнадійливо.
Є бородьба з корупцією.
Розблокували кредит на 90 ярдів.
Портніков.
Але не відмовляться, якщо зрозуміють, що корупції вже немає і все чесно та прозоро.
Закон чітко розмежовує антисемітизм і свободу слова. Ось що не підпадає під заборону:
- Критика конкретної людини єврейського походження за її дії, погляди чи злочини (як і критика будь-якої іншої особи).
- Критика політики держави Ізраїль, її уряду чи окремих рішень - така ж, як критика будь-якої іншої країни, якщо не застосовуються подвійні стандарти чи класичні антисемітські тропи (наприклад, "євреї контролюють світ").
- Цитування або вивчення релігійних текстів (Біблія, Євангелія, Талмуд), історичних документів чи літературних творів, якщо це не супроводжується закликами до ненависті чи насильства.
- Негативне згадування окремих євреїв у контексті конкретних подій (без перенесення провини на весь народ).
- Наукові, історичні чи релігійні дискусії, навіть якщо вони суперечливі.
Тобто, будь-хто має право офіційно заявити - "єврей Міндіч обікрав країну і втік від покарання".
А взято https://politarena.ua/za-antysemityzm-v-ukraini-teper-mozhna-otrymaty-do-8-rokiv-tiurmy-shcho-zminiuie-zakon-iakyy-********-zelenskyy-165041/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%E2%80%9D%20%E2%84%961770-IX%2C%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%89%D0%B5%20%D1%83%202021%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96. звідси, якщо цікаво.