"Миндичгейт": Водитель Цукермана на пленках рассказывал, что тот срочно уезжал из Украины, - СМИ
Фигурант "Миндичгейта" Александр Цукерман в октябре 2025 года в спешном порядке покинул территорию Украины.
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, водитель или помощник Александра Цукермана - Владимир Цыбульский - звонил людям из своего окружения и сообщал, что должен срочно уехать из Украины в Вену вместе с "шефом".
Разговоры состоялись 26 и 27 октября 2025 года.
Впоследствии Тимура Миндича и Александра Цукермана обнаружили в Израиле. Он рассказал, что выезжал из Украины "планово".
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, выехавшего из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - заключили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку - Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог - 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
