"Пока Вова не уйдет, мы будем жить": фрагмент разговора Цукермана и Фурсенко
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фрагмент разговора из "плёнок Миндича" между фигурантами дела "Мидас" — Александром Цукерманом и Игорем Фурсенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Гончаренко в социальной сети Facebook.
Эпизод из "плёнок Миндича"
В частности, во время разговора Цукерман и Фурсенко упоминают "Вову".
Цукерман А.Д. — Да, хорошо. Хорошо. (1 сл.) телефон, но нет ничего по основной деятельности.
Фурсенко И.Л. — Какую считать основной? (смеется) Шалом, шалом.
ч. — Эта деятельность может закрыться в любую минуту. Фурсенко И.Л. — Я так понимаю, что пока Вова как-то на месте, мы будем жить.
Цукерман А.Д. — Да нет, слава Богу. Есть вопросы.
"А кто же этот Вова, который позволяет спокойно жить своим друзьям-коррупционерам? Интересно, даже после этого в ОП будут пытаться говорить, что Зеленский ни о чем не знал?" — написал Гончаренко, комментируя приведенный выше эпизод разговора.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
Также напомним, что в ноябре 2025 года за фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из тюрьмы.
Де він, до речі.
кушайтє корупцію вови, нє обляпайтєсь !!
пробував сперечатись з одним німцем, але побачив що тільки посварюся з гарною загалом людиною та й все.....
зранку в раду тягне.
набу не встигає перехопити.
людей не вистачає.
з нашим судом судді на зарплатах зжеруть за років десять процесу сотні міліонів, а потім ще й компенсацію миничам платити по ЄСПЧ
сам, пашинський, головний асоцийовець, не дасть збрехати!
- а будем хорошо жить - ещё лучше!" ))
Позбав його "голови" і "щупальця" сами висохнуть.