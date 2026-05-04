"Пока Вова не уйдет, мы будем жить": фрагмент разговора Цукермана и Фурсенко

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фрагмент разговора из "плёнок Миндича" между фигурантами дела "Мидас" — Александром Цукерманом и Игорем Фурсенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Гончаренко в социальной сети Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эпизод из "плёнок Миндича"

В частности, во время разговора Цукерман и Фурсенко упоминают "Вову".

Цукерман А.Д. — Да, хорошо. Хорошо. (1 сл.) телефон, но нет ничего по основной деятельности.

Фурсенко И.Л. — Какую считать основной? (смеется) Шалом, шалом.

ч. — Эта деятельность может закрыться в любую минуту. Фурсенко И.Л. — Я так понимаю, что пока Вова как-то на месте, мы будем жить.

Цукерман А.Д. — Да нет, слава Богу. Есть вопросы.

"А кто же этот Вова, который позволяет спокойно жить своим друзьям-коррупционерам? Интересно, даже после этого в ОП будут пытаться говорить, что Зеленский ни о чем не знал?" — написал Гончаренко, комментируя приведенный выше эпизод разговора.

Читайте также: Новые "пленки Миндича": как "смотрящий" от Ермака Василий Веселый и его брат получили контроль над "Карпатнафтохимом"

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Также напомним, что в ноябре 2025 года за фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из тюрьмы.

Читайте также: Обнародована беседа Хмилева и Цукермана: Как только мир — сразу остановка финансирования