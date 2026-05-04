РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
13 511 77

"Пока Вова не уйдет, мы будем жить": фрагмент разговора Цукермана и Фурсенко

Гончаренко опубликовал фрагмент разговора Цукермана и Фурсенко

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фрагмент разговора из "плёнок Миндича" между фигурантами дела "Мидас" — Александром Цукерманом и Игорем Фурсенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Гончаренко в социальной сети Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эпизод из "плёнок Миндича" 

В частности, во время разговора Цукерман и Фурсенко упоминают "Вову". 

Цукерман А.Д. — Да, хорошо. Хорошо. (1 сл.) телефон, но нет ничего по основной деятельности.

Фурсенко И.Л. — Какую считать основной? (смеется) Шалом, шалом.

ч. — Эта деятельность может закрыться в любую минуту. Фурсенко И.Л. — Я так понимаю, что пока Вова как-то на месте, мы будем жить.

Цукерман А.Д. — Да нет, слава Богу. Есть вопросы.

пленки Миндича

"А кто же этот Вова, который позволяет спокойно жить своим друзьям-коррупционерам? Интересно, даже после этого в ОП будут пытаться говорить, что Зеленский ни о чем не знал?" — написал Гончаренко, комментируя приведенный выше эпизод разговора.

Читайте также: Новые "пленки Миндича": как "смотрящий" от Ермака Василий Веселый и его брат получили контроль над "Карпатнафтохимом"

Что предшествовало?

Также напомним, что в ноябре 2025 года за фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из тюрьмы.

Читайте также: Обнародована беседа Хмилева и Цукермана: Как только мир — сразу остановка финансирования

Автор: 

Гончаренко (580) Миндич Тимур (275) Фурсенко Игорь (10) Цукерман Александр (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
показать весь комментарий
04.05.2026 19:51 Ответить
+42
Ось чітка відповідь з фронту. А не мовчання цнотливе Параскеви
показать весь комментарий
04.05.2026 20:12 Ответить
+38
Зараз у команді Зеленського терміново підшукують ,,Вову,, на роль цапа-відбувайла.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз у команді Зеленського терміново підшукують ,,Вову,, на роль цапа-відбувайла.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:42 Ответить
Парасюк. Вован. Патріот, яких мало. Правдоборець. Від нього янукович втік
Де він, до речі.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:44 Ответить
Воює з кацапнею на фронті.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:50 Ответить
Прямо на фронті ? Чи десь з Києва ? А може зі штатів як вдова Аліна Мерседес ?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:10 Ответить
Ось чітка відповідь з фронту. А не мовчання цнотливе Параскеви
показать весь комментарий
04.05.2026 20:12 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 20:48 Ответить
Вова постійно співає - спрячь за високім забором хоть доллар, викраду вместе с забором
показать весь комментарий
04.05.2026 23:10 Ответить
сергій поярков на днях так гарно пройшовся по отих трьох придворних гандонах штопаних що на фото --- ***** зелені ні слова . ні мур-мур про корупцію зєрмака і всієй шобли що ******* мільярдами під час війни . а чому в рот гавна набрали і мовчать бо й самі ******** живуть на донатах . машини дорогущі . квартири . відпочинок . аліни міхайловой на фото не вистачає .
показать весь комментарий
05.05.2026 06:55 Ответить
Марусі , 🙏✊👍❤️земний уклін , за мужність невтомну боротьбу , проти внутрішніх ворогів і рашистських орків ‼️Ви найкраща ❤️❤️❤️
показать весь комментарий
04.05.2026 21:13 Ответить
Цього ніхто не знає. Був випадок, коли Парасюк звично хтів попаритися і приписати собі результати роботи артилерії 72 бригади під Києвом, але отримавши ляща, швидко відповз у кущі.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:23 Ответить
У кадровиків з ДУСі, КМУ та Пенсійного фонду, лихоманка з пошуком особової справи, отого ВОВИ??? Він, уже сім років відсидів…
🫣🤣🫣🤣
показать весь комментарий
04.05.2026 19:48 Ответить
Аби ж "відсидів"
показать весь комментарий
04.05.2026 19:52 Ответить
А є ще й Вова )(уйло…
показать весь комментарий
04.05.2026 19:52 Ответить
до чого тут зараз *****, є ще багато вов, але тут про гундосого, чи ти з секти зеленої божої роси?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:23 Ответить
До того, що в тих вов рука руку миє, і кожен другому підіграє.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:55 Ответить
не перевзувайся! тут чітко зрозуміло що за вова, жодної мови про *****
показать весь комментарий
04.05.2026 22:08 Ответить
Так один вова сидить на своєму місці завдяки другому вові. Он, уже воно оголосило про "режим тиші" від завтрього, бо обом вовам того самого треба.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:12 Ответить
Не путайте ***** з піськограєм
показать весь комментарий
04.05.2026 21:18 Ответить
Ну, от дев'яте травня й покаже, як вови одне одному догоджають.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:53 Ответить
за порушення кримінальної справи проти ЗЄлєнського лише !!! 15% українців !!!!
опитування КМІС

кушайтє корупцію вови, нє обляпайтєсь !!

.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:47 Ответить
Це Порошенко,інфа 146%!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 22:23 Ответить
Ветро. Практично Вова. Бінго.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:26 Ответить
Ветро,це що?Бухаємо????
показать весь комментарий
04.05.2026 22:29 Ответить
Правильно. А Династія вибрано не випадково. Вони збираються правити довго і нудно. До останнього українця.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:43 Ответить
Ти краще переживай навіщо падалЬяку , всі твої дані, навіть ті що в банкові не потрібно давати? Оце буде прикол, коли після викидання щєлі в сміттєвий бак, оприлюднять всі списки ботів🤣🤣🤣🙈🙈🙈🙈 Оце буде полювання, не гірше чим інквізиції на відьом.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:42 Ответить
"Вова как-то на месте". Шо тут еще добавить).
показать весь комментарий
04.05.2026 19:43 Ответить
Чому мовчить НАБУ? - звідки беруться плівки?
показать весь комментарий
04.05.2026 19:44 Ответить
Плівки, беруться з пристроїв, які ведуть запис!!
показать весь комментарий
04.05.2026 19:49 Ответить
Я знаю - запис вела НАБУ - тепер шо вони кожен день скидають шось то Желєзняку то Гончаренку - чому не роблять підозру Єрмаку? - Міндіча випустили
показать весь комментарий
04.05.2026 20:06 Ответить
тому що вова ще на місці...
показать весь комментарий
04.05.2026 20:24 Ответить
НАБУ теж на місці і Захід за ними - чого їм боятися - руки в них розв"язані
показать весь комментарий
04.05.2026 20:28 Ответить
Так, але після офіційної підозри, як думаєш Україна отримає хоч долар від Європи? Я собі такого не можу представити, бо тут одного щєлю не посадиш , це треба садити всіх виконавців ,а це сотні гнида тільки з влади.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:47 Ответить
Будуть допомагати - це так у США з Самосою - який і вбивця і наркотики - Самоса сукин син - але це наш сукин син
показать весь комментарий
04.05.2026 20:52 Ответить
Пару країн майже повністю перекрили допомогу Україні навіть без підозри недопризеденту. А що буде з підозрою? Навіть без жаборорбана, там вже нові дегенерати кацапські намалювалися. Тут би інфаркт доміг, чи щось по типу того.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:00 Ответить
крім усього іншого, ця Вова реально популярна у західних виборців, що в ЄС, що в США, щ в Японії

пробував сперечатись з одним німцем, але побачив що тільки посварюся з гарною загалом людиною та й все.....

.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:57 Ответить
Ооооо!!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 22:30 Ответить
гончаренко ди джеїть вечорами.
зранку в раду тягне.
набу не встигає перехопити.
людей не вистачає.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:53 Ответить
Мабуть, чекають, поки усі фігуранти по ізраїлям не порозбігаються.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:53 Ответить
в принципі, як не парадоксально, але так буде навіть дешевше для Держави Україна

з нашим судом судді на зарплатах зжеруть за років десять процесу сотні міліонів, а потім ще й компенсацію миничам платити по ЄСПЧ

.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:00 Ответить
Ну так Вова на месте значить все в шоколаді, українців хапають і кидають без нічого в окоп а Вова з отакими партнерами ділить допомогу (гешефт) з Європи! Вони живуть своє саме найкраще життя! А ви? Коли Вова на місці війна буде вічно...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:45 Ответить
Поки Зеля сидить в кріслі йому звинувачення не мають права висунути. І при приході до влади Зельоні в першу чергу прийняли закон про імпічмент, яким імпічмент практично не можна провести.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:56 Ответить
Хтось поставив Міндіча керувати цим злочинним процесом??? Не сам заліз на цей трон??Петлюра казав що наші гниди страшніші за влші кцп-і.... ТЦКшний бізнес як і МСЕК і ВЛК має в Київі головну касу?? Митна служба те саме.. ЗСУ всупереч цим курвам тримає оборону.. Чому так смілмво крадуть ці гниди??? Бо вони вже мають надійну індульгенцію в судах і прокуратурах.. небгато сьогодні ви знайдете противників смертної кари для цих нелюдів ,гнид.страшніших за орків.. Вони зрадили українця, який так само як всі хотів жити, допомагати батькам дітям існувати в цій Україні...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:51 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 19:51 Ответить
Ахаххаха
показать весь комментарий
04.05.2026 20:00 Ответить
руки прочь від файр пойнту, бо це патріотичний виробник всього на світі.
сам, пашинський, головний асоцийовець, не дасть збрехати!
показать весь комментарий
04.05.2026 19:56 Ответить
Підлізу богуцьку треба спитати, хто такий Вова, воно вам скаже...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:57 Ответить
Так вона вже сказала
показать весь комментарий
04.05.2026 21:34 Ответить
"- будем жить хорошо!
- а будем хорошо жить - ещё лучше!" ))
показать весь комментарий
04.05.2026 19:59 Ответить
Они говорили про дядю Вову из фильма Кин ДзаДза...
показать весь комментарий
04.05.2026 20:01 Ответить
Как обычно, пуки писи каки в комментариях и ноль протестов в Киеве. Тыл устраивает, значит будет продолжаться дальше
показать весь комментарий
04.05.2026 20:01 Ответить
Мигранты в Черкассах и Ивано-Франковске уже пошли. Терпим дальше вкраинчики
показать весь комментарий
04.05.2026 20:23 Ответить
А ти накуя?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:49 Ответить
"В бой идут одни Цукерманы", новый блокбастер на подходе...
показать весь комментарий
04.05.2026 20:20 Ответить
Це вже повне дно ,громадяни Ізраїлю розкрадають воюючу країну на мільярди, впливають на призначення міністрів ,послів , ну а президент робить вигляд що нічого не сталось ,за ці злочини вішати треба цю мерзоту і він збираєтся на другий термін .
показать весь комментарий
04.05.2026 20:25 Ответить
який ***** тій істоті другий термін --- те що вже оприлюднили в смі . скільки вони ******** в енергоатомі в мін. оборони в кооперативі ..династія.. під час війни коли бабусі донатять по 50-100грн а песія 4000 в кращому випадку ---- цих виродків садити довічно . а як вивалять всі записи то буде кабздець і позор на всю планету ---- розстріляти і на хрещатику трупи розвісити на фонарях згідно займаних посад розвісити щоб субординацію не порушувати
показать весь комментарий
05.05.2026 07:08 Ответить
«Не нравится то, что получилось. При власти стоят люди, которые в первую очередь обеспечивают свои личные интересы». Василь Кук.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:42 Ответить
Чого тут говорити, одне слово "СПРУТ".
Позбав його "голови" і "щупальця" сами висохнуть.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:44 Ответить
Какістократія (від дав.-гр. κάκιστος - найгірший і κράτος - влада) - це система управління державою, що знаходиться під орудою найменш кваліфікованих, найаморальніших або найбільш некомпетентних членів суспільства. Це «влада найгірших», яка є антонімом аристократії (влади найкращих) і часто характеризується корупцією, популізмом та деградацією інституцій.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:51 Ответить
Обкурений ішак - ватажок злочинного угрупування. Невже на восьмому році царювання цього мудака потрібні якісь додаткові докази. Це мохнате чмо - джерело усіх проблем і така "війна" буде тривати до тих пір , доки цього обкуреного мудака не винесуть вперед копитами.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:06 Ответить
Це може бути навіть спецоперація ФСБ.)
показать весь комментарий
04.05.2026 21:35 Ответить
треба торчкового вову🤡 , прохати на вихід ...пропаде Україна з його шоблою ...Захід не дасть йому більше грошей ,від слова зовсім , треба знайти механізм ,шоб пред'явити йому підозру ,на вушко ...шоб сів відразу...
показать весь комментарий
04.05.2026 21:45 Ответить
Оце їхнє "как-то на месте" говорить про те, що вони самі трохи здивовані, що вову досі не прогнали в шию.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:00 Ответить
До України завозитимуть мігрантів із Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини, - Держслужба зайнятості.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:08 Ответить
Новий анекдот про Вовочку.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:14 Ответить
Ну ничего вот победим, развалим раху, в там и Вову может прогоним. Хотя с последним будет сложнее всего.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:39 Ответить
Хуцпа на хуцпі, гоїв розвели на всі 100, краса гри неймовірна
показать весь комментарий
05.05.2026 00:40 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 06:10 Ответить
Ну це вже нарешті очевидно і зрозуміло навіть геть тупим - Зєлєнскій краде руками своїх призначенціві всі вони сплачують йому за доступ до бюджетного корита. Це вж не потрібно доводити. Це факт. Аксіома. А висновок простий - євреям в Україні ніколи не можна давати владу і призначати на відповідальні посади. Ну ось. Дивіться самі - проголосували за одного, а тримали триста єврейців.
показать весь комментарий
05.05.2026 06:45 Ответить
"Жить и процветать" ну а як же *****...корупціонер корупціонеру глаз не виколе
показать весь комментарий
05.05.2026 08:13 Ответить
Якщо ці плівки не фальсифіковані, потрібно оприлюднювати на весь ЄС (американці давно говорили хто такий зеленський), і потрібне негайне усунення зеленського від влади. Інакше цю війну не зупинити, Європа буде змушена платити банді мародерів, а українці далі будуть гинути
показать весь комментарий
05.05.2026 08:49 Ответить
 
 