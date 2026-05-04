"Пока Вова на месте, мы будем жить": фрагмент розмови Цукермана та Фурсенка

Гончаренко опублікував епізод розмови Цукермана та Фурсенка

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував фрагмент розмови із "плівок Міндіча" між фігурантами справи "Мідас" - Олександром Цукерманом та Ігорем Фурсенком.

Епізод із "плівок Міндіча" 

Зокрема, під час час розмови Цукерман та Фурсенко згадують "Вову". 

Цукерман О.Д. — Так, хорошо. Хорошо. (1 сл.) телефон, но нет ничего по основной деятельности.

Фурсенко І.Л. — Какую считать основной? (смеется) Шалом, шалом.

ч. — Эта деятельность может закрыться в любую минуту. Фурсенко І.Л. — Я так понимаю, что пока Вова как-то на месте, мы будем жить.

Цукерман О.Д. — Да нет, слава Богу. Есть вопросы.

"А хто ж цей Вова, який дозволяє спокійно жити своїм друзям-корупціонерам? Цікаво, навіть після цього в ОП будуть намагатись говорити, що Зеленський ні про що не знав?", - написав Гончаренко, коментуючи вищенаведений епізод розмови.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Також нагадаємо, що у листопаді 2025 року за фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.

04.05.2026 19:51 Відповісти
Ось чітка відповідь з фронту. А не мовчання цнотливе Параскеви
04.05.2026 20:12 Відповісти
Зараз у команді Зеленського терміново підшукують ,,Вову,, на роль цапа-відбувайла.
04.05.2026 19:42 Відповісти
Зараз у команді Зеленського терміново підшукують ,,Вову,, на роль цапа-відбувайла.
04.05.2026 19:42
04.05.2026 19:42 Відповісти
Парасюк. Вован. Патріот, яких мало. Правдоборець. Від нього янукович втік
Де він, до речі.
04.05.2026 19:44
Де він, до речі.
04.05.2026 19:44 Відповісти
Воює з кацапнею на фронті.
04.05.2026 19:50 Відповісти
Прямо на фронті ? Чи десь з Києва ? А може зі штатів як вдова Аліна Мерседес ?
04.05.2026 20:10
04.05.2026 20:10 Відповісти
Ось чітка відповідь з фронту. А не мовчання цнотливе Параскеви
04.05.2026 20:12
04.05.2026 20:12 Відповісти
04.05.2026 20:48 Відповісти
Вова постійно співає - спрячь за високім забором хоть доллар, викраду вместе з забором
04.05.2026 23:10
04.05.2026 23:10 Відповісти
сергій поярков на днях так гарно пройшовся по отих трьох придворних гандонах штопаних що на фото --- зелені ні слова . ні мур-мур про корупцію зєрмака і всієй шобли що мільярдами під час війни . а чому в рот гавна набрали і мовчать бо й самі живуть на донатах . машини дорогущі . квартири . відпочинок .
05.05.2026 06:55
05.05.2026 06:55 Відповісти
Марусі , земний уклін , за мужність невтомну боротьбу , проти внутрішніх ворогів і рашистських орків. Ви найкраща.
04.05.2026 21:13
04.05.2026 21:13 Відповісти
Цього ніхто не знає. Був випадок, коли Парасюк звично хтів попаритися і приписати собі результати роботи артилерії 72 бригади під Києвом, але отримавши ляща, швидко відповз у кущі.
04.05.2026 20:23
04.05.2026 20:23 Відповісти
У кадровиків з ДУСі, КМУ та Пенсійного фонду, лихоманка з пошуком особової справи, отого ВОВИ??? Він, уже сім років відсидів…
04.05.2026 19:48
🫣🤣🫣🤣
04.05.2026 19:48 Відповісти
Аби ж "відсидів"
04.05.2026 19:52 Відповісти
А є ще й Вова )(уйло…
04.05.2026 19:52 Відповісти
до чого тут зараз, є ще багато вов, але тут про гундосого
04.05.2026 20:23
04.05.2026 20:23 Відповісти
До того, що в тих вов рука руку миє, і кожен другому підіграє.
04.05.2026 20:55
04.05.2026 20:55 Відповісти
не перевзувайся! тут чітко зрозуміло що за вова
04.05.2026 22:08
04.05.2026 22:08 Відповісти
Так один вова сидить на своєму місці завдяки другому вові. Он, уже воно оголосило про "режим тиші" від завтрього, бо обом вовам того самого треба.
04.05.2026 22:12
04.05.2026 22:12 Відповісти
Не путайте з піськограєм
04.05.2026 21:18
04.05.2026 21:18 Відповісти
Ну, от дев'яте травня й покаже, як вови одне одному догоджають.
04.05.2026 21:53
04.05.2026 21:53 Відповісти
за порушення кримінальної справи проти ЗЄлєнського лише 15% українців, опитування КМІС
04.05.2026 21:47
кушайтє корупцію вови, нє обляпайтєсь !!

.
04.05.2026 21:47 Відповісти
Це Порошенко,інфа 146%!!!
04.05.2026 22:23 Відповісти
Ветро. Практично Вова. Бінго.
04.05.2026 22:26 Відповісти
Ветро,це що?Бухаємо????
04.05.2026 22:29 Відповісти
Правильно. А Династія вибрано не випадково. Вони збираються правити довго і нудно. До останнього українця.
04.05.2026 19:43
04.05.2026 19:43 Відповісти
Ти краще переживай навіщо падалЬяку , всі твої дані, навіть ті що в банкові не потрібно давати? Оце буде прикол, коли після викидання щєлі в сміттєвий бак, оприлюднять всі списки ботів. Оце буде полювання, не гірше чим інквізиції на відьом.
04.05.2026 20:42
04.05.2026 20:42 Відповісти
"Вова как-то на месте". Шо тут еще добавить).
04.05.2026 19:43
04.05.2026 19:43 Відповісти
Чому мовчить НАБУ? - звідки беруться плівки?
04.05.2026 19:44
04.05.2026 19:44 Відповісти
Плівки, беруться з пристроїв, які ведуть запис!!
04.05.2026 19:49
04.05.2026 19:49 Відповісти
Я знаю - запис вела НАБУ - тепер шо вони кожен день скидають шось то Желєзняку то Гончаренку - чому не роблять підозру Єрмаку? - Міндіча випустили
04.05.2026 20:06
04.05.2026 20:06 Відповісти
тому що вова ще на місці...
04.05.2026 20:24 Відповісти
НАБУ теж на місці і Захід за ними - чого їм боятися - руки в них розв"язані
04.05.2026 20:28
04.05.2026 20:28 Відповісти
Так, але після офіційної підозри, як думаєш Україна отримає хоч долар від Європи? Я собі такого не можу представити, бо тут одного щєлю не посадиш , це треба садити всіх виконавців, а це сотні гнида тільки з влади.
04.05.2026 20:47
04.05.2026 20:47 Відповісти
Будуть допомагати - це так у США з Самосою - який і вбивця і наркотики - Самоса сукин син - але це наш сукин син
04.05.2026 20:52
04.05.2026 20:52 Відповісти
Пару країн майже повністю перекрили допомогу Україні навіть без підозри недопризеденту. А що буде з підозрою? Навіть без жаборобана, там вже нові дегенерати кацапські намалювалися.
04.05.2026 21:00
04.05.2026 21:00 Відповісти
крім усього іншого, ця Вова реально популярна у західних виборців, що в ЄС, що в США, щ в Японії

пробував сперечатись з одним німцем, але побачив що тільки посварюся з гарною загалом людиною та й все.....

.
04.05.2026 21:57 Відповісти
Ооооо!!!!
04.05.2026 22:30 Відповісти
гончаренко ди джеїть вечорами.
зранку в раду тягне.
набу не встигає перехопити.
людей не вистачає.
04.05.2026 19:53 Відповісти
Мабуть, чекають, поки усі фігуранти по ізраїлям не порозбігаються.
04.05.2026 19:53
04.05.2026 19:53 Відповісти
в принципі, як не парадоксально, але так буде навіть дешевше для Держави Україна

з нашим судом судді на зарплатах зжеруть за років десять процесу сотні міліонів, а потім ще й компенсацію миничам платити по ЄСПЧ

.
04.05.2026 22:00 Відповісти
Ну так Вова на месте значить все в шоколаді, українців хапають і кидають без нічого в окоп а Вова з отакими партнерами ділить допомогу (гешефт) з Європи! Вони живуть своє саме найкраще життя! А ви? Коли Вова на місці війна буде вічно...
04.05.2026 19:45
04.05.2026 19:45 Відповісти
Поки Зеля сидить в кріслі йому звинувачення не мають права висунути. І при приході до влади Зельоні в першу чергу прийняли закон про імпічмент, яким імпічмент практично не можна провести.
04.05.2026 19:56
04.05.2026 19:56 Відповісти
Хтось поставив Міндіча керувати цим злочинним процесом??? Не сам заліз на цей трон?? Петлюра казав що наші гниди страшніші за ваші кцп-і.... ТЦКшний бізнес як і МСЕК і ВЛК має в Київі головну касу?? Митна служба те саме.. ЗСУ всупереч цим курвам тримає оборону.. Чому так сміливо крадуть ці гниди??? Бо вони вже мають надійну індульгенцію в судах і прокуратурах..
04.05.2026 19:51
04.05.2026 19:51 Відповісти
04.05.2026 19:51 Відповісти
Ахаххаха
04.05.2026 20:00 Відповісти
руки прочь від файр пойнту, бо це патріотичний виробник всього на світі.
сам, пашинський, головний асоцийовець, не дасть збрехати!
04.05.2026 19:56 Відповісти
Підлізу богуцьку треба спитати, хто такий Вова, воно вам скаже...
04.05.2026 19:57
04.05.2026 19:57 Відповісти
Так вона вже сказала
04.
04.05.2026 21:34 Відповісти
"- будем жить хорошо!
- а будем хорошо жить - ещё лучше!" ))
04.05.2026 19:59 Відповісти
Они говорили про дядю Вову из фильма Кин ДзаДза...
04.05.2026 20:01 Відповісти
Как обычно, пуки писи каки в комментариях и ноль протестов в Киеве. Тыл устраивает, значит будет продолжаться дальше
04.05.2026 20:01 Відповісти
Мигранты в Черкассах и Ивано-Франковске уже пошли. Терпим дальше вкраинчики
04.05.2026 20:23 Відповісти
А ти накуя?
04.05.2026 20:49 Відповісти
"В бой идут одни Цукерманы", новый блокбастер на подходе...
04.05.2026 20:20 Відповісти
Це вже повне дно ,громадяни Ізраїлю розкрадають воюючу країну на мільярди, впливають на призначення міністрів ,послів , ну а президент робить вигляд що нічого не сталось ,за ці злочини вішати треба цю мерзоту і він збираєтся на другий термін .
04.05.2026 20:25 Відповісти
який ***** тій істоті другий термін --- те що вже оприлюднили в смі . скільки вони ******** в енергоатомі в мін. оборони в кооперативі ..династія.. під час війни коли бабусі донатять по 50-100грн а песія 4000 в кращому випадку ---- цих виродків садити довічно . а як вивалять всі записи то буде кабздець і позор на всю планету ---- розстріляти і на хрещатику трупи розвісити на фонарях згідно займаних посад розвісити щоб субординацію не порушувати
05.05.2026 07:08 Відповісти
«Не нравится то, что получилось. При власти стоят люди, которые в первую очередь обеспечивают свои личные интересы». Василь Кук.
04.05.2026 20:42 Відповісти
Чого тут говорити, одне слово "СПРУТ".
Позбав його "голови" і "щупальця" сами висохнуть.
04.05.2026 20:44 Відповісти
Какістократія (від дав.-гр. κάκιστος - найгірший і κράτος - влада) - це система управління державою, що знаходиться під орудою найменш кваліфікованих, найаморальніших або найбільш некомпетентних членів суспільства. Це «влада найгірших», яка є антонімом аристократії (влади найкращих) і часто характеризується корупцією, популізмом та деградацією інституцій.
04.05.2026 20:51 Відповісти
Обкурений ішак - ватажок злочинного угрупування. Невже на восьмому році царювання цього мудака потрібні якісь додаткові докази. Це мохнате чмо - джерело усіх проблем і така "війна" буде тривати до тих пір , доки цього обкуреного мудака не винесуть вперед копитами.
04.05.2026 21:06 Відповісти
Це може бути навіть спецоперація ФСБ.)
04.05.2026 21:35 Відповісти
треба торчкового вову🤡 , прохати на вихід ...пропаде Україна з його шоблою ...Захід не дасть йому більше грошей ,від слова зовсім , треба знайти механізм ,шоб пред'явити йому підозру ,на вушко ...шоб сів відразу...
04.05.2026 21:45 Відповісти
Оце їхнє "как-то на месте" говорить про те, що вони самі трохи здивовані, що вову досі не прогнали в шию.
04.05.2026 22:00 Відповісти
До України завозитимуть мігрантів із Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини, - Держслужба зайнятості.
04.05.2026 22:08 Відповісти
Новий анекдот про Вовочку.
04.05.2026 22:14 Відповісти
Ну ничего вот победим, развалим раху, в там и Вову может прогоним. Хотя с последним будет сложнее всего.
04.05.2026 22:39 Відповісти
Хуцпа на хуцпі, гоїв розвели на всі 100, краса гри неймовірна
05.05.2026 00:40 Відповісти
05.05.2026 06:10 Відповісти
Ну це вже нарешті очевидно і зрозуміло навіть геть тупим - Зєлєнскій краде руками своїх призначенціві всі вони сплачують йому за доступ до бюджетного корита. Це вж не потрібно доводити. Це факт. Аксіома. А висновок простий - євреям в Україні ніколи не можна давати владу і призначати на відповідальні посади. Ну ось. Дивіться самі - проголосували за одного, а тримали триста єврейців.
05.05.2026 06:45 Відповісти
"Жить и процветать" ну а як же *****...корупціонер корупціонеру глаз не виколе
05.05.2026 08:13 Відповісти
Якщо ці плівки не фальсифіковані, потрібно оприлюднювати на весь ЄС (американці давно говорили хто такий зеленський), і потрібне негайне усунення зеленського від влади. Інакше цю війну не зупинити, Європа буде змушена платити банді мародерів, а українці далі будуть гинути
05.05.2026 08:49 Відповісти
Не знаю хто такий Вова, але добре знаю хто такий О.Гончаренко. Це екс губернатор Одеської області від "Партії регіонів", відомий своїми проросійськими виступами. І не йому судити законно обраного президента воюючої країни.
05.05.2026 11:55 Відповісти
 
 