"Пока Вова на месте, мы будем жить": фрагмент розмови Цукермана та Фурсенка
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував фрагмент розмови із "плівок Міндіча" між фігурантами справи "Мідас" - Олександром Цукерманом та Ігорем Фурсенком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ посилаючись на допис Гончаренка в соцмережі фейсбук.
Епізод із "плівок Міндіча"
Зокрема, під час час розмови Цукерман та Фурсенко згадують "Вову".
Цукерман О.Д. — Так, хорошо. Хорошо. (1 сл.) телефон, но нет ничего по основной деятельности.
Фурсенко І.Л. — Какую считать основной? (смеется) Шалом, шалом.
ч. — Эта деятельность может закрыться в любую минуту. Фурсенко І.Л. — Я так понимаю, что пока Вова как-то на месте, мы будем жить.
Цукерман О.Д. — Да нет, слава Богу. Есть вопросы.
"А хто ж цей Вова, який дозволяє спокійно жити своїм друзям-корупціонерам? Цікаво, навіть після цього в ОП будуть намагатись говорити, що Зеленський ні про що не знав?", - написав Гончаренко, коментуючи вищенаведений епізод розмови.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Також нагадаємо, що у листопаді 2025 року за фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де він, до речі.
🫣🤣🫣🤣
опитування КМІС
кушайтє корупцію вови, нє обляпайтєсь !!
.
пробував сперечатись з одним німцем, але побачив що тільки посварюся з гарною загалом людиною та й все.....
.
зранку в раду тягне.
набу не встигає перехопити.
людей не вистачає.
з нашим судом судді на зарплатах зжеруть за років десять процесу сотні міліонів, а потім ще й компенсацію миничам платити по ЄСПЧ
.
сам, пашинський, головний асоцийовець, не дасть збрехати!
- а будем хорошо жить - ещё лучше!" ))
Позбав його "голови" і "щупальця" сами висохнуть.