"Пока Вова на месте, мы будем жить": фрагмент розмови Цукермана та Фурсенка

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував фрагмент розмови із "плівок Міндіча" між фігурантами справи "Мідас" - Олександром Цукерманом та Ігорем Фурсенком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посилаючись на допис Гончаренка в соцмережі фейсбук.

Епізод із "плівок Міндіча"

Зокрема, під час час розмови Цукерман та Фурсенко згадують "Вову".

Цукерман О.Д. — Так, хорошо. Хорошо. (1 сл.) телефон, но нет ничего по основной деятельности.

Фурсенко І.Л. — Какую считать основной? (смеется) Шалом, шалом.

ч. — Эта деятельность может закрыться в любую минуту. Фурсенко І.Л. — Я так понимаю, что пока Вова как-то на месте, мы будем жить.

Цукерман О.Д. — Да нет, слава Богу. Есть вопросы.

"А хто ж цей Вова, який дозволяє спокійно жити своїм друзям-корупціонерам? Цікаво, навіть після цього в ОП будуть намагатись говорити, що Зеленський ні про що не знав?", - написав Гончаренко, коментуючи вищенаведений епізод розмови.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Також нагадаємо, що у листопаді 2025 року за фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.

