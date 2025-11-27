"Міндічгейт": за фігуранта справи Фурсенка внесли 95 млн гривень застави

Фото: Схеми

За фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.

Про це повідомив 27 листопада проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу

За інформацією джерел "Схем" у правоохоронних органах, заставу за Фурсенка ще 24 листопада сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі". Вона має статутний капітал у 100 тисяч гривень з основним видом діяльності — "гуртова торгівля деревиною".

Нагадаємо, Фурсенко був виконавчим директором з безпеки "Енергоатому" і, за даними слідства, виконував обовʼязки бухгалтера "бек-офісу з легалізації коштів". На "плівках НАБУ" згадується під псевдонімом "Рьошик".

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