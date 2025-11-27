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"Міндічгейт": за фігуранта справи Фурсенка внесли 95 млн гривень застави
За фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.
Про це повідомив 27 листопада проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.
Хто вніс заставу
За інформацією джерел "Схем" у правоохоронних органах, заставу за Фурсенка ще 24 листопада сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі". Вона має статутний капітал у 100 тисяч гривень з основним видом діяльності — "гуртова торгівля деревиною".
Нагадаємо, Фурсенко був виконавчим директором з безпеки "Енергоатому" і, за даними слідства, виконував обовʼязки бухгалтера "бек-офісу з легалізації коштів". На "плівках НАБУ" згадується під псевдонімом "Рьошик".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+31 Amber
показати весь коментар27.11.2025 23:08 Відповісти Посилання
+25 User User #593789
показати весь коментар27.11.2025 23:05 Відповісти Посилання
+25 vitaliymkua
показати весь коментар27.11.2025 23:12 Відповісти Посилання
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Вішати треба, цю наволоч, а не гроші за неї закладати!! Зеленського на нари разом з таким шоблою бариг на крові! Банду - ГЕТЬ!!
два мілліона доларів на хвилиночку ,
тепер можна уявити в яких масштабах зелена мразота
краде , пи .... дець 😡
С самого начала было понятно что этих людей вытянут из СИЗО. Они слишком много знают и могут рассказать. Зеленскому с Ермаком это абсолютно не нужно. А теперь начнется хорошо известная волынка с затягиванием сроков дела.
Власником компанії є Богдан Фуркевич. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Кам'янець». Основний вид діяльності компанії є оптова торгівля деревиною. На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів.
Кстати, здесь вылезла интересная особенность - решала по делу Миндича оказался завязан на решении вопросов с полицией и ТЦК, что лишний раз доказывает, что в этих вопросах у ОПы рыльце тоже в пушку.
Жалько стало посадовця
Ну і сума щось нагадує