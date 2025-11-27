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Новини Міндічгейт
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"Міндічгейт": за фігуранта справи Фурсенка внесли 95 млн гривень застави

Фурсенко вийшов з-під варти під заставу 95 млн гривень
Фото: Схеми

За фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.

Про це повідомив 27 листопада проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу

За інформацією джерел "Схем" у правоохоронних органах, заставу за Фурсенка ще 24 листопада сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі". Вона має статутний капітал у 100 тисяч гривень з основним видом діяльності — "гуртова торгівля деревиною".

Нагадаємо, Фурсенко був виконавчим директором з безпеки "Енергоатому" і, за даними слідства, виконував обовʼязки бухгалтера "бек-офісу з легалізації коштів". На "плівках НАБУ" згадується під псевдонімом "Рьошик".

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Міндічгейт

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Автор: 

застава (766) Енергоатом (1744) Фурсенко Ігор (13)
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Топ коментарі
+31
Вносять легко ,
два мілліона доларів на хвилиночку ,
тепер можна уявити в яких масштабах зелена мразота
краде , пи .... дець 😡
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27.11.2025 23:08 Відповісти
+25
І з цими "людьми" у владі ми плануємо виграти війну і повернути території????????????????????
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27.11.2025 23:05 Відповісти
+25
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27.11.2025 23:12 Відповісти
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І з цими "людьми" у владі ми плануємо виграти війну і повернути території????????????????????
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27.11.2025 23:05 Відповісти
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27.11.2025 23:12 Відповісти
вийшов з буцегарні - ось і казочці кінець .....
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28.11.2025 00:17 Відповісти
Це уже повний провал і дискредитація влади стефанчука-зеленського-свириденко!! За мародерів-убивць якісь ІСТОТИ вносять десятки млн грошей, а у цейтнот час, Українці ДОНАТЯТЬ для допомоги Захисникам України, щоб рятувати Україну!!?!?!
Вішати треба, цю наволоч, а не гроші за неї закладати!! Зеленського на нари разом з таким шоблою бариг на крові! Банду - ГЕТЬ!!
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27.11.2025 23:34 Відповісти
Зельцман потихеньку звільняє своїх подільників...
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27.11.2025 23:06 Відповісти
Вносять легко ,
два мілліона доларів на хвилиночку ,
тепер можна уявити в яких масштабах зелена мразота
краде , пи .... дець 😡
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27.11.2025 23:08 Відповісти
Только по этому эпизоду с пи@жено минимум 100 млн. баксов. За всех внесли меньше 10 млн. Шикарная рентабельность.

С самого начала было понятно что этих людей вытянут из СИЗО. Они слишком много знают и могут рассказать. Зеленскому с Ермаком это абсолютно не нужно. А теперь начнется хорошо известная волынка с затягиванием сроков дела.
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27.11.2025 23:14 Відповісти
Гундосий виводить всіх, хто може дати покази.
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27.11.2025 23:08 Відповісти
Кто-то еще удивлен?
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27.11.2025 23:09 Відповісти
... Гроші за Фурсенка внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом у 100 тисяч гривень - «Варус Сінерджі».

Власником компанії є Богдан Фуркевич. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Кам'янець». Основний вид діяльності компанії є оптова торгівля деревиною. На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів.

Кстати, здесь вылезла интересная особенность - решала по делу Миндича оказался завязан на решении вопросов с полицией и ТЦК, что лишний раз доказывает, что в этих вопросах у ОПы рыльце тоже в пушку.
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27.11.2025 23:28 Відповісти
У приватної компанії було б непогано спитати "откуда дровішкі"
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27.11.2025 23:10 Відповісти
Малюк и все СБУ стыдливо отводят глаза.
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27.11.2025 23:15 Відповісти
Тіки пріберіть слово "стидливо" - воно там ніяк не в'яжеться.
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28.11.2025 04:17 Відповісти
Так само як за Чернишова. Суддям це було не цікаво, аби були гроші.
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28.11.2025 08:40 Відповісти
малюк це та п'ята точка ,через яку се* е 🤡 зеленський , на всю морду обличча 73%...
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27.11.2025 23:20 Відповісти
Я ох@єваю з нашого правосуддя. Якийсь дятел вкрав з заначки свого кориша 15 косарєй і йому світиль ВІСІМ років, а тут чуваки ворочають мільярдами і підписка про невиїзд. Вже ж на цьому тижні буде десь в Ізраїлі!!! І ніхто в інтерпол чомусь не подає, і рахунки не блокує. Прям країна мрій для деяких...
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27.11.2025 23:21 Відповісти
Фінмоніторінг знов осліп і не знає що це за кошти, і головне - знати не хоче!
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27.11.2025 23:31 Відповісти
ніка !!! я вас благаю . фінмоніторинг очолює ф.пронін колишній голова полт. обл. ова це той самий пронін який на тій посаді ****** бабло на будівництві укріпрайонів . потім зельцман з алібабою дали проніну посаду нач фінмоніт. і дали команду рити під порошенка . той придурок так старався рити що вийшов на самого себе . коли ..карлсона.. і цукермана алібаба благополучно евакуював на родіну в ізраіль пронін отримав команду з офісу блокувати всі запити з набу по цій справі . ця істота повинна сидіти в сізо і давати покази а воно очолює фінмоніторинг
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28.11.2025 06:38 Відповісти
Всі про все знають, журналісти на блюдечку приносять інформацію про цих мародерів, але в результаті винні... журналісти, які це накопали...
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28.11.2025 08:43 Відповісти
Fishing for fun?
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28.11.2025 00:15 Відповісти
Це вже дно,чи ще ні.А я не знаю де взяти пару тисяч на лікування очей,інвалід 2 групи.
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28.11.2025 00:50 Відповісти
Ну всё тепереча ловите его в ЖИДОВНЕ у мандыЧа!скоро туда и зелень полетит!
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28.11.2025 00:55 Відповісти
Тобто тариф відкупу 2% від вкраденої суми. То якже ж тоді не красти?
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28.11.2025 01:26 Відповісти
Це опція не для всіх.
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28.11.2025 08:45 Відповісти
І хто поручився вибачаюся за людину який під час війни вимагав відкати з бюджетного фінансування. Як кажуть скажи хто твій друг, я скажу хто ти, їх навіть зрадниками назвати неможна тому що вони не українці тільки по паспорту, тому що діють як вороги і на користь ворогу а хто їх покриває таки же.
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28.11.2025 01:30 Відповісти
Якийсь дуже щирий українець.
Жалько стало посадовця
Ну і сума щось нагадує
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28.11.2025 06:41 Відповісти
Конфіскуйте гроші на ЗСУ . Потреби величезні просто!
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28.11.2025 03:46 Відповісти
А суддя-то з юмором був - за фігуранта по справі співзасновника 95-го кварталу 95 мільонів застави..тонко, дуже тонкий тролінг, але одне але..це тролінг кого?
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28.11.2025 06:29 Відповісти
А за скільки можна непідкупного суддю найняти? Які тарифи нині?
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28.11.2025 06:37 Відповісти
****,яка солідарність в ЗЕлених покидьків - без напруги витягують своїх поддєльників.Волонтери, військові,волають зібрати якусь банку на БПЛА,пікап,генератори,старлінки,рації.Багато поранених,загиблих,безвісти зниклих,а мразі ЗЕлені ворочають такими грошами.
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28.11.2025 07:17 Відповісти
Треба рахувати не в гривнях, а в дронах. Це скільки дронів? До речі, Стерненко збирає по 1-2-10 гривень на дрони.
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28.11.2025 10:16 Відповісти
 
 