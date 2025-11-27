1 537 18
"Миндичгейт": за фигуранта дела Фурсенко внесли 95 млн гривен залога
За фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из следственного изолятора.
Об этом сообщил 27 ноября проект "Схеми" (Радіо Свобода), информирует Цензор.НЕТ.
Кто внес залог
По информации источников "Схем" в правоохранительных органах, залог за Фурсенко еще 24 ноября уплатила частная компания "Варус Синерджи". Она имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности - "оптовая торговля древесиной".
Напомним, Фурсенко был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса по легализации средств". На "пленках НАБУ" упоминается под псевдонимом "Рёшик".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Вішати треба, цю наволоч, а не гроші за неї закладати!! Зеленського на нари разом з таким шоблою бариг на крові! Банду - ГЕТЬ!!
два мілліона доларів на хвилиночку ,
тепер можна уявити в яких масштабах зелена мразота
краде , пи .... дець 😡
С самого начала было понятно что этих людей вытянут из СИЗО. Они слишком много знают и могут рассказать. Зеленскому с Ермаком это абсолютно не нужно. А теперь начнется хорошо известная волынка с затягиванием сроков дела.
Власником компанії є Богдан Фуркевич. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Кам'янець». Основний вид діяльності компанії є оптова торгівля деревиною. На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів.
Кстати, здесь вылезла интересная особенность - решала по делу Миндича оказался завязан на решении вопросов с полицией и ТЦК, что лишний раз доказывает, что в этих вопросах у ОПы рыльце тоже в пушку.