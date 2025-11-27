"Миндичгейт": за фигуранта дела Фурсенко внесли 95 млн гривен залога

Фото: Схеми

За фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщил 27 ноября проект "Схеми" (Радіо Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Кто внес залог

По информации источников "Схем" в правоохранительных органах, залог за Фурсенко еще 24 ноября уплатила частная компания "Варус Синерджи". Она имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности - "оптовая торговля древесиной".

Напомним, Фурсенко был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса по легализации средств". На "пленках НАБУ" упоминается под псевдонимом "Рёшик".

Миндичгейт

