"Миндичгейт": за фигуранта дела Фурсенко внесли 95 млн гривен залога

Фурсенко вышел из-под стражи под залог 95 млн гривен
Фото: Схеми

За фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщил 27 ноября проект "Схеми" (Радіо Свобода)

Кто внес залог

По информации источников "Схем" в правоохранительных органах, залог за Фурсенко еще 24 ноября уплатила частная компания "Варус Синерджи". Она имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности - "оптовая торговля древесиной".

Напомним, Фурсенко был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса по легализации средств". На "пленках НАБУ" упоминается под псевдонимом "Рёшик".

Жена фигуранта пленок НАБУ Фурсенко купила элитную квартиру в Киеве за 400 000 долларов

Миндичгейт

Власть пытается обвинить Коломойского в "Миндичгейте", - Железняк

залог (554) Энергоатом (462) Фурсенко Игорь (9)
Вносять легко ,
два мілліона доларів на хвилиночку ,
тепер можна уявити в яких масштабах зелена мразота
краде , пи .... дець 😡
27.11.2025 23:08 Ответить
+12
І з цими "людьми" у владі ми плануємо виграти війну і повернути території????????????????????
27.11.2025 23:05 Ответить
+11
27.11.2025 23:12 Ответить
І з цими "людьми" у владі ми плануємо виграти війну і повернути території????????????????????
27.11.2025 23:05 Ответить
27.11.2025 23:12 Ответить
вийшов з буцегарні - ось і казочці кінець .....
28.11.2025 00:17 Ответить
Це уже повний провал і дискредитація влади стефанчука-зеленського-свириденко!! За мародерів-убивць якісь ІСТОТИ вносять десятки млн грошей, а у цейтнот час, Українці ДОНАТЯТЬ для допомоги Захисникам України, щоб рятувати Україну!!?!?!
Вішати треба, цю наволоч, а не гроші за неї закладати!! Зеленського на нари разом з таким шоблою бариг на крові! Банду - ГЕТЬ!!
27.11.2025 23:34 Ответить
Зельцман потихеньку звільняє своїх подільників...
27.11.2025 23:06 Ответить
Вносять легко ,
два мілліона доларів на хвилиночку ,
тепер можна уявити в яких масштабах зелена мразота
краде , пи .... дець 😡
27.11.2025 23:08 Ответить
Только по этому эпизоду с пи@жено минимум 100 млн. баксов. За всех внесли меньше 10 млн. Шикарная рентабельность.

С самого начала было понятно что этих людей вытянут из СИЗО. Они слишком много знают и могут рассказать. Зеленскому с Ермаком это абсолютно не нужно. А теперь начнется хорошо известная волынка с затягиванием сроков дела.
27.11.2025 23:14 Ответить
Гундосий виводить всіх, хто може дати покази.
27.11.2025 23:08 Ответить
Кто-то еще удивлен?
27.11.2025 23:09 Ответить
... Гроші за Фурсенка внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом у 100 тисяч гривень - «Варус Сінерджі».

Власником компанії є Богдан Фуркевич. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Кам'янець». Основний вид діяльності компанії є оптова торгівля деревиною. На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів.

Кстати, здесь вылезла интересная особенность - решала по делу Миндича оказался завязан на решении вопросов с полицией и ТЦК, что лишний раз доказывает, что в этих вопросах у ОПы рыльце тоже в пушку.
27.11.2025 23:28 Ответить
У приватної компанії було б непогано спитати "откуда дровішкі"
27.11.2025 23:10 Ответить
Малюк и все СБУ стыдливо отводят глаза.
27.11.2025 23:15 Ответить
малюк це та п'ята точка ,через яку се* е 🤡 зеленський , на всю морду обличча 73%...
27.11.2025 23:20 Ответить
Я ох@єваю з нашого правосуддя. Якийсь дятел вкрав з заначки свого кориша 15 косарєй і йому світиль ВІСІМ років, а тут чуваки ворочають мільярдами і підписка про невиїзд. Вже ж на цьому тижні буде десь в Ізраїлі!!! І ніхто в інтерпол чомусь не подає, і рахунки не блокує. Прям країна мрій для деяких...
27.11.2025 23:21 Ответить
Фінмоніторінг знов осліп і не знає що це за кошти, і головне - знати не хоче!
27.11.2025 23:31 Ответить
Fishing for fun?
28.11.2025 00:15 Ответить
Це вже дно,чи ще ні.А я не знаю де взяти пару тисяч на лікування очей,інвалід 2 групи.
28.11.2025 00:50 Ответить
Ну всё тепереча ловите его в ЖИДОВНЕ у мандыЧа!скоро туда и зелень полетит!
28.11.2025 00:55 Ответить
 
 