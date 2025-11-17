Жена фигуранта пленок НАБУ Фурсенко купила элитную квартиру в Киеве за 400 000 долларов

Жена фигуранта пленок НАБУ Игоря Фурсенко - Александра Фурсенко - в июне 2024 года приобрела квартиру и парковочное место в клубном доме закрытого типа в центре Киева за 400 000 долларов (16,2 млн грн).

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

О Фурсенко

Игорь Фурсенко официально ведет бизнес в сфере IT-консалтинга. Однако материалы расследования "Схемы" раскрывают другое: в записной книжке многих контактов его телефон хранится с пометкой "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".

Органы следствия идентифицируют Фурсенко как финансового координатора так называемого "бекофиса". В записях, обнародованных антикоррупционным бюро, именно его голос комментирует транспортировку значительной суммы наличных по столице: "Носить по Киеву 1,6 миллиона долларов - такое себе удовольствие".

Весной текущего года, за несколько месяцев до официального предъявления подозрения, бизнесмен стал владельцем немецкого внедорожника Porsche Macan свежего модельного года. Эксперты оценивают такой автомобиль в диапазоне от 60 тысяч долларов, что эквивалентно 2,5+ миллионам гривен.

О жене Александре

Пять лет назад Фурсенко официально расторг брак с Татьяной. Его нынешняя спутница - Александра, которая до замужества носила фамилию Логачева.

Александра ведет собственное дело как ФОП, специализируясь на бизнес-консультациях и управленческом сопровождении, однако анализ телефонных баз данных не дает четкой картины о ее профессиональной деятельности. Установлено ее предыдущее место жительства - город Черкассы.

Приобретение автомобиля

Осенью 2023 года женщина приобрела кроссовер Audi Q8 последнего поколения. В зависимости от оснащения, такая машина обходится покупателям в 70-100 тысяч долларов, или 3-4 миллиона в гривневом эквиваленте.

Сделка с недвижимостью

Прошлым летом Александра Фурсенко оформила в собственность квартиру и машиноместо в эксклюзивном жилом комплексе в центре столицы. Площадь приобретенного жилья - 267 квадратных метров.

Стоимость сделки составила ровно 400 тысяч американских долларов (16,2 миллиона гривен). Однако аналогичные объекты в этом же доме имеют существенно другую ценовую политику.

К примеру, квартира на 100 м² меньшей площадью также выставлена за 400 тысяч долларов. А вот жилье, превышающее приобретение Фурсенко всего на 30 квадратов, уже оценивается в миллион долларов.

Продавцом выступила Наталья Май - жена одного из бывших владельцев известной кондитерской империи "Рошен".

Миндичгейт

