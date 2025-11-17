Жена фигуранта пленок НАБУ Фурсенко купила элитную квартиру в Киеве за 400 000 долларов
Жена фигуранта пленок НАБУ Игоря Фурсенко - Александра Фурсенко - в июне 2024 года приобрела квартиру и парковочное место в клубном доме закрытого типа в центре Киева за 400 000 долларов (16,2 млн грн).
Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.
О Фурсенко
Игорь Фурсенко официально ведет бизнес в сфере IT-консалтинга. Однако материалы расследования "Схемы" раскрывают другое: в записной книжке многих контактов его телефон хранится с пометкой "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".
Органы следствия идентифицируют Фурсенко как финансового координатора так называемого "бекофиса". В записях, обнародованных антикоррупционным бюро, именно его голос комментирует транспортировку значительной суммы наличных по столице: "Носить по Киеву 1,6 миллиона долларов - такое себе удовольствие".
Весной текущего года, за несколько месяцев до официального предъявления подозрения, бизнесмен стал владельцем немецкого внедорожника Porsche Macan свежего модельного года. Эксперты оценивают такой автомобиль в диапазоне от 60 тысяч долларов, что эквивалентно 2,5+ миллионам гривен.
О жене Александре
Пять лет назад Фурсенко официально расторг брак с Татьяной. Его нынешняя спутница - Александра, которая до замужества носила фамилию Логачева.
Александра ведет собственное дело как ФОП, специализируясь на бизнес-консультациях и управленческом сопровождении, однако анализ телефонных баз данных не дает четкой картины о ее профессиональной деятельности. Установлено ее предыдущее место жительства - город Черкассы.
Приобретение автомобиля
Осенью 2023 года женщина приобрела кроссовер Audi Q8 последнего поколения. В зависимости от оснащения, такая машина обходится покупателям в 70-100 тысяч долларов, или 3-4 миллиона в гривневом эквиваленте.
Сделка с недвижимостью
Прошлым летом Александра Фурсенко оформила в собственность квартиру и машиноместо в эксклюзивном жилом комплексе в центре столицы. Площадь приобретенного жилья - 267 квадратных метров.
Стоимость сделки составила ровно 400 тысяч американских долларов (16,2 миллиона гривен). Однако аналогичные объекты в этом же доме имеют существенно другую ценовую политику.
К примеру, квартира на 100 м² меньшей площадью также выставлена за 400 тысяч долларов. А вот жилье, превышающее приобретение Фурсенко всего на 30 квадратов, уже оценивается в миллион долларов.
Продавцом выступила Наталья Май - жена одного из бывших владельцев известной кондитерской империи "Рошен".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
«Ми завжди робимо ставку на сильну команду, яка готова реалізувати проєкт і привести його до успіху. Хоч би якою класною є бізнес-ідея, якщо за нею не стоїть високопрофесійна команда, об'єднана спільною корпоративною культурою, шанси на успіх такої ідеї суттєво зменшуються», - підкреслила Олександра Фурсенко.
Вона вважає, що наразі у світі немає дефіциту фінансових ресурсів, натомість є дефіцит ідей, а головне - команд, які готові ці ідеї реалізувати.
Для ілюстрації вона розповіла про один із проєктів компанії - реновацію території заводу "Арсенал". Завданням інвестора було не лише зберегти історичну спадщину, але й перетворити занедбану територію на одну з візитівок міста. Підкреслюючи соціальний бік проєкту, Олександра Фурсенко розповіла, що замість житлової забудови на території "Арсеналу" буде побудовано багато соціокультурних об'єктів, зокрема стадіон рівня стандартів УЄФА.
Обговорюючи проблему відносин забудовника і громадськості, вона наголосила, що роботу з місцевими мешканцями потрібно починати на етапі розробки проєкту:
треба вивчати думки,вести відкритий діалог із громадськими активістами.
«Негативний суспільний резонанс може створити перешкоди під час реалізації девелоперських проєктів», - наголосила Олександра Фурсенко.
Тож комунікація з громадою стає необхідною частиною реалізації проєкту, яку не варто залишати на потім. На її думку, представників громадськості та місцевого самоуправління варто вводити до робочої групи проєкту, що дасть змогу краще враховувати потреби місцевого населення під час його реалізації.
