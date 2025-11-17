РУС
Новости Коррупция в энергетике
2 031 13

Жена фигуранта пленок НАБУ Фурсенко купила элитную квартиру в Киеве за 400 000 долларов

Исполнительный директор по безопасности Энергоатома Игорь Фурсенко

Жена фигуранта пленок НАБУ Игоря Фурсенко - Александра Фурсенко - в июне 2024 года приобрела квартиру и парковочное место в клубном доме закрытого типа в центре Киева за 400 000 долларов (16,2 млн грн).

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

О Фурсенко

Игорь Фурсенко официально ведет бизнес в сфере IT-консалтинга. Однако материалы расследования "Схемы" раскрывают другое: в записной книжке многих контактов его телефон хранится с пометкой "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".

Органы следствия идентифицируют Фурсенко как финансового координатора так называемого "бекофиса". В записях, обнародованных антикоррупционным бюро, именно его голос комментирует транспортировку значительной суммы наличных по столице: "Носить по Киеву 1,6 миллиона долларов - такое себе удовольствие".

Весной текущего года, за несколько месяцев до официального предъявления подозрения, бизнесмен стал владельцем немецкого внедорожника Porsche Macan свежего модельного года. Эксперты оценивают такой автомобиль в диапазоне от 60 тысяч долларов, что эквивалентно 2,5+ миллионам гривен.

О жене Александре

Пять лет назад Фурсенко официально расторг брак с Татьяной. Его нынешняя спутница - Александра, которая до замужества носила фамилию Логачева.

Александра ведет собственное дело как ФОП, специализируясь на бизнес-консультациях и управленческом сопровождении, однако анализ телефонных баз данных не дает четкой картины о ее профессиональной деятельности. Установлено ее предыдущее место жительства - город Черкассы.

Приобретение автомобиля

Осенью 2023 года женщина приобрела кроссовер Audi Q8 последнего поколения. В зависимости от оснащения, такая машина обходится покупателям в 70-100 тысяч долларов, или 3-4 миллиона в гривневом эквиваленте.

Сделка с недвижимостью

Прошлым летом Александра Фурсенко оформила в собственность квартиру и машиноместо в эксклюзивном жилом комплексе в центре столицы. Площадь приобретенного жилья - 267 квадратных метров.

Стоимость сделки составила ровно 400 тысяч американских долларов (16,2 миллиона гривен). Однако аналогичные объекты в этом же доме имеют существенно другую ценовую политику.

К примеру, квартира на 100 м² меньшей площадью также выставлена за 400 тысяч долларов. А вот жилье, превышающее приобретение Фурсенко всего на 30 квадратов, уже оценивается в миллион долларов.

Продавцом выступила Наталья Май - жена одного из бывших владельцев известной кондитерской империи "Рошен".

Миндичгейт

Автор: 

Топ комментарии
+8
Тьотя любить простір.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:46 Ответить
+6
Скиньте адресу.
Сходжу до неї павербанки заряджу.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:44 Ответить
+4
А ще любить швидкість!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Скиньте адресу.
Сходжу до неї павербанки заряджу.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:44 Ответить
Come on!
Та що ж таке сьогодні???
😂
показать весь комментарий
17.11.2025 14:44 Ответить
Тьотя любить простір.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:46 Ответить
А ще любить швидкість!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:56 Ответить
Пом'ятаю як ця свиння радила всім вдягнути додатковий светер і розбеуватись теплими батареями.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:46 Ответить
Це ж скільки там за опалення платити! Нещасні люди...
показать весь комментарий
17.11.2025 14:50 Ответить
Може собі дозволити - профурсетка!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:53 Ответить
***......ый Квартал 95 --- страну превратили в Цирк

и сделали это 73% конченных выбл......ов
показать весь комментарий
17.11.2025 14:54 Ответить
Ключової подією під час запуску нового проєкту пані Фурсенко вважає тестування команди.

«Ми завжди робимо ставку на сильну команду, яка готова реалізувати проєкт і привести його до успіху. Хоч би якою класною є бізнес-ідея, якщо за нею не стоїть високопрофесійна команда, об'єднана спільною корпоративною культурою, шанси на успіх такої ідеї суттєво зменшуються», - підкреслила Олександра Фурсенко.

Вона вважає, що наразі у світі немає дефіциту фінансових ресурсів, натомість є дефіцит ідей, а головне - команд, які готові ці ідеї реалізувати.

Для ілюстрації вона розповіла про один із проєктів компанії - реновацію території заводу "Арсенал". Завданням інвестора було не лише зберегти історичну спадщину, але й перетворити занедбану територію на одну з візитівок міста. Підкреслюючи соціальний бік проєкту, Олександра Фурсенко розповіла, що замість житлової забудови на території "Арсеналу" буде побудовано багато соціокультурних об'єктів, зокрема стадіон рівня стандартів УЄФА.

Обговорюючи проблему відносин забудовника і громадськості, вона наголосила, що роботу з місцевими мешканцями потрібно починати на етапі розробки проєкту:

треба вивчати думки,вести відкритий діалог із громадськими активістами.

«Негативний суспільний резонанс може створити перешкоди під час реалізації девелоперських проєктів», - наголосила Олександра Фурсенко.

Тож комунікація з громадою стає необхідною частиною реалізації проєкту, яку не варто залишати на потім. На її думку, представників громадськості та місцевого самоуправління варто вводити до робочої групи проєкту, що дасть змогу краще враховувати потреби місцевого населення під час його реалізації.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:55 Ответить
Прекрасно.
Аж втекти хочеться
показать весь комментарий
17.11.2025 15:41 Ответить
Потрібно таких мародерів за законами воєнного часу, якщо не до стінки, то довічно.
А вони сидіти не будуть, Зе і його команда робить все, щоб війна тривала довше.
Вони знають, якщо солдати повернутись з фронту, то запитають, за що вони гинули, коли ці тварюки на крові робили гроші.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:57 Ответить
Арешт на майно вже наклали?? Чи,як з Міндичем, чекають,що майно продадуть та "подякують"кому треба...??
показать весь комментарий
17.11.2025 15:15 Ответить
Та всі вони "Я живу свою лучшую жисшь! І плєвать зотел(а) на всєх вас!"

показать весь комментарий
17.11.2025 15:49 Ответить
 
 