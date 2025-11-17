Дружина фігуранта плівок НАБУ Фурсенка купила елітну квартиру в Києві за 400 000 доларів
Дружина фігуранта плівок НАБУ Ігоря Фурсенка - Олександра Фурсенко - у червні 2024 року придбала квартиру та паркомісце у клубному будинку закритого типу в центрі Києва за 400 000 доларів (16,2 млн грн).
Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Про Фурсенка
Ігор Фурсенко офіційно веде бізнес у сфері IT-консалтингу. Проте матеріали розслідування "Схеми" розкривають інше: у записній книжці багатьох контактів його телефон зберігається із приміткою "Ігор співробітник Михайла Цукермана".
Органи слідства ідентифікують Фурсенка як фінансового координатора так званого "бекофісу". У записах, оприлюднених антикорупційним бюро, саме його голос коментує транспортування значної суми готівки столицею: "Носити по Києву 1,6 мільйона доларів - таке собі задоволення".
Навесні поточного року, за кілька місяців до офіційного висунення підозри, бізнесмен став власником німецького позашляховика Porsche Macan свіжого модельного року. Експерти оцінюють такий автомобіль у діапазоні від 60 тисяч доларів, що еквівалентно 2,5+ мільйонам гривень.
Про дружину Олександру
П'ять років тому Фурсенко офіційно розірвав шлюб з Тетяною. Його теперішня супутниця - Олександра, яка до заміжжя носила прізвище Логачова.
Олександра веде власну справу як ФОП, спеціалізуючись на бізнес-консультаціях та управлінському супроводі, проте аналіз телефонних баз даних не дає чіткої картини щодо її професійної діяльності. Встановлено її попереднє місце проживання - місто Черкаси.
Придбання автомобіля
Восени 2023-го жінка придбала кросовер Audi Q8 останнього покоління. Залежно від оснащення, така машина обходиться покупцям у 70-100 тисяч доларів, або 3-4 мільйони у гривневому еквіваленті.
Угода з нерухомістю
Минулого літа Олександра Фурсенко оформила у власність квартиру та машиномісце в ексклюзивному житловому комплексі у центрі столиці. Площа придбаного житла - 267 квадратних метрів.
Вартість операції становила рівно 400 тисяч американських доларів (16,2 мільйона гривень). Однак аналогічні об'єкти у цьому ж будинку мають суттєво іншу цінову політику.
Приміром, квартира на 100 м² меншою площею також виставлена за 400 тисяч доларів. А от житло, що перевищує придбання Фурсенко всього на 30 квадратів, вже оцінюється у мільйон доларів.
Продавцем виступила Наталія Май - дружина одного з колишніх власників відомої кондитерської імперії "Рошен".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
«Ми завжди робимо ставку на сильну команду, яка готова реалізувати проєкт і привести його до успіху. Хоч би якою класною є бізнес-ідея, якщо за нею не стоїть високопрофесійна команда, об'єднана спільною корпоративною культурою, шанси на успіх такої ідеї суттєво зменшуються», - підкреслила Олександра Фурсенко.
Вона вважає, що наразі у світі немає дефіциту фінансових ресурсів, натомість є дефіцит ідей, а головне - команд, які готові ці ідеї реалізувати.
Для ілюстрації вона розповіла про один із проєктів компанії - реновацію території заводу "Арсенал". Завданням інвестора було не лише зберегти історичну спадщину, але й перетворити занедбану територію на одну з візитівок міста. Підкреслюючи соціальний бік проєкту, Олександра Фурсенко розповіла, що замість житлової забудови на території "Арсеналу" буде побудовано багато соціокультурних об'єктів, зокрема стадіон рівня стандартів УЄФА.
Обговорюючи проблему відносин забудовника і громадськості, вона наголосила, що роботу з місцевими мешканцями потрібно починати на етапі розробки проєкту:
треба вивчати думки,вести відкритий діалог із громадськими активістами.
«Негативний суспільний резонанс може створити перешкоди під час реалізації девелоперських проєктів», - наголосила Олександра Фурсенко.
Тож комунікація з громадою стає необхідною частиною реалізації проєкту, яку не варто залишати на потім. На її думку, представників громадськості та місцевого самоуправління варто вводити до робочої групи проєкту, що дасть змогу краще враховувати потреби місцевого населення під час його реалізації.
А вони сидіти не будуть, Зе і його команда робить все, щоб війна тривала довше.
Вони знають, якщо солдати повернутись з фронту, то запитають, за що вони гинули, коли ці тварюки на крові робили гроші.