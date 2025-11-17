Дружина фігуранта плівок НАБУ Фурсенка купила елітну квартиру в Києві за 400 000 доларів

Дружина фігуранта плівок НАБУ Ігоря Фурсенка - Олександра Фурсенко - у червні 2024 року придбала квартиру та паркомісце у клубному будинку закритого типу в центрі Києва за 400 000 доларів (16,2 млн грн).

Про Фурсенка

Ігор Фурсенко офіційно веде бізнес у сфері IT-консалтингу. Проте матеріали розслідування "Схеми" розкривають інше: у записній книжці багатьох контактів його телефон зберігається із приміткою "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Органи слідства ідентифікують Фурсенка як фінансового координатора так званого "бекофісу". У записах, оприлюднених антикорупційним бюро, саме його голос коментує транспортування значної суми готівки столицею: "Носити по Києву 1,6 мільйона доларів - таке собі задоволення".

Навесні поточного року, за кілька місяців до офіційного висунення підозри, бізнесмен став власником німецького позашляховика Porsche Macan свіжого модельного року. Експерти оцінюють такий автомобіль у діапазоні від 60 тисяч доларів, що еквівалентно 2,5+ мільйонам гривень.

Про дружину Олександру

П'ять років тому Фурсенко офіційно розірвав шлюб з Тетяною. Його теперішня супутниця - Олександра, яка до заміжжя носила прізвище Логачова.

Олександра веде власну справу як ФОП, спеціалізуючись на бізнес-консультаціях та управлінському супроводі, проте аналіз телефонних баз даних не дає чіткої картини щодо її професійної діяльності. Встановлено її попереднє місце проживання - місто Черкаси.

Придбання автомобіля

Восени 2023-го жінка придбала кросовер Audi Q8 останнього покоління. Залежно від оснащення, така машина обходиться покупцям у 70-100 тисяч доларів, або 3-4 мільйони у гривневому еквіваленті.

Угода з нерухомістю

Минулого літа Олександра Фурсенко оформила у власність квартиру та машиномісце в ексклюзивному житловому комплексі у центрі столиці. Площа придбаного житла - 267 квадратних метрів.

Вартість операції становила рівно 400 тисяч американських доларів (16,2 мільйона гривень). Однак аналогічні об'єкти у цьому ж будинку мають суттєво іншу цінову політику.

Приміром, квартира на 100 м² меншою площею також виставлена за 400 тисяч доларів. А от житло, що перевищує придбання Фурсенко всього на 30 квадратів, вже оцінюється у мільйон доларів.

Продавцем виступила Наталія Май - дружина одного з колишніх власників відомої кондитерської імперії "Рошен".

Міндічгейт

