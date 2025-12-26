1 808 25
Журналисты УП нашли Миндича и Цукермана в Израиле. ВИДЕО
Фигурантов дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана обнаружили в Израиле.
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Журналист Михаил Ткач прибыл с командой в Тель-Авив.
Команда прибыла в комплекс Ne'eman Towers, где на них напали неизвестные, после чего прибыли правоохранители.
Также журналисты посетили магазин, который, по данным источников УП, может служить конвертационным центром, в частности - для мигрантов из Украины.
Магазин посещал один из подозреваемых в рамках "Миндичгейта" - Александр Цукерман.
Дополняется...
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Саме тому бубочка Міндіча і українського громадянства терміново позбавив. Міндіч і Цукерман громадяни Ізраїлю, а тому...
Ізраїль - розплідник та укривач злочинців!