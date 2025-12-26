РУС
Журналисты УП нашли Миндича и Цукермана в Израиле. ВИДЕО

Фигурантов дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана обнаружили в Израиле.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Журналист Михаил Ткач прибыл с командой в Тель-Авив.

Команда прибыла в комплекс Ne'eman Towers, где на них напали неизвестные, после чего прибыли правоохранители.

Также журналисты посетили магазин, который, по данным источников УП, может служить конвертационным центром, в частности - для мигрантов из Украины.

Магазин посещал один из подозреваемых в рамках "Миндичгейта" - Александр Цукерман.

Дополняется...

Миндичгейт

Миндич Тимур Цукерман Александр
Громадяни можуть знайти що і кого завгодно, усі окрім правоохоронних органів які отримують за це зарплату
26.12.2025 14:03 Ответить
В Ізраїлі? Та невже!
26.12.2025 14:03 Ответить
так в чому новина....його вже всі знайшли окрім правоохоронців
показать весь комментарий
26.12.2025 14:00 Ответить
так в чому новина....його вже всі знайшли окрім правоохоронців
26.12.2025 14:00 Ответить
26.12.2025 14:02 Ответить
Єто другоє...
26.12.2025 14:05 Ответить
Раз їх знайшли журналісти отже їх знайдуть і кілери.
26.12.2025 14:07 Ответить
І крім прикордонників і цкунів вони не бачили перетинав кордон він чи ні, але бачать ухилянтів в тисі за 3 км серед ночі.
26.12.2025 14:25 Ответить
сподіваюся НАБУ читає новини і це питання вже в активній розробці. Бо дуже образила ця зелена захланність. Ще чекаю коли Зєлю під брудні рученьки слідчі поведуть.
26.12.2025 14:01 Ответить
Ага читає і сміється з наївності "мудрого" наріду
26.12.2025 14:13 Ответить
НАБУ свою роботу вже зробила. А от чому його досі не подали в міжнародний розшук? Правильно, патамуша вовє не цікаво, щоб його знайшли і ЯКІСНО допитали...
26.12.2025 14:15 Ответить
В Ізраїлі? Та невже!
26.12.2025 14:03 Ответить
Громадяни можуть знайти що і кого завгодно, усі окрім правоохоронних органів які отримують за це зарплату
26.12.2025 14:03 Ответить
Знайшли! - сокирку під лавкою - його ж Україна подала в міжнародний розшук - Ізраїль ні сном ні духом?
26.12.2025 14:05 Ответить
Бубочка терміново перед обшуами їх тому і відправив до Ізраїлю, бо Ізраїль своїх нікому не видає, а договору про екстрадицію між Україною та Ізраїлем нема.
Саме тому бубочка Міндіча і українського громадянства терміново позбавив. Міндіч і Цукерман громадяни Ізраїлю, а тому...
26.12.2025 14:09 Ответить
В Ураїні як хтось щось стирив або накоїв таку нього одразу паспорт і в Ізраїль.
Ізраїль - розплідник та укривач злочинців!
26.12.2025 14:12 Ответить
Таке - якшо ти громадянин Ізраїлю - то можеш шо хоч "творити" в якісь країні - повертаєшся на землю обітованну і тобі за це тільки плюшки
26.12.2025 14:15 Ответить
Ну так віддадуть США, адже вони крали американські гроші!
26.12.2025 14:17 Ответить
Найогидніше у всьому тому те, що той самий Ткач з цілою УП допоміг тій всій наволочі, тим всім міндічам з цкерманами залізти у владу. Ну, щоб не бариха...
26.12.2025 14:07 Ответить
майже усі друзі Зелі мародери та втікачи
26.12.2025 14:07 Ответить
Майже?!
26.12.2025 14:11 Ответить
ну не всі ще втікли ....
26.12.2025 14:26 Ответить
Вони там готують запасні аєродроми.
26.12.2025 14:12 Ответить
Дайте мне командировочные я найду там и Миндича и этих журналистов.
26.12.2025 14:22 Ответить
Я не антісеміт, та націоніст поки що такий собі. Але ... Зеленський, Міндіч, Цукерман, Шефір, Умеров, Арахамія та інш. приводять до тяжких думок. Невже в Україні нема українців? Невже в кнессеті Ізраїля засідають Петренки, Шевченки, Ковалі та Мельничуки. Повторюю, антісемітіз тут не до чого. Але один Турчинов погоди не робе у кагалі ціх та бувших нацменшін Яценюка, Гройсмана, Жванії, Саакашвили
26.12.2025 14:24 Ответить
Ізраїль, виявляється, став відстійником корупціонерів з України, які завдяки своєму єврейському походженню припасли ізраїльські паспорти.
26.12.2025 14:26 Ответить
можливо, якщо Україна не має можливості притягнути до відповідальності громадян Ізраілю, то виглядає справедливим і заборонити громадянам Ізраілю займати буд-які державні посади?
26.12.2025 14:26 Ответить
 
 