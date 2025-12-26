Журналисты УП нашли Миндича и Цукермана в Израиле. ВИДЕО

Фигурантов дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана обнаружили в Израиле.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Журналист Михаил Ткач прибыл с командой в Тель-Авив.

Команда прибыла в комплекс Ne'eman Towers, где на них напали неизвестные, после чего прибыли правоохранители.

Также журналисты посетили магазин, который, по данным источников УП, может служить конвертационным центром, в частности - для мигрантов из Украины.

Магазин посещал один из подозреваемых в рамках "Миндичгейта" - Александр Цукерман.

Дополняется...

Миндичгейт

