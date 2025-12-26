Журналісти УП знайшли Міндіча та Цукермана в Ізраїлі. ВIДЕО
Фігурантів справи про корупцію в енергетиці Тімура Міндіча та Олександра Цукермана виявили в Ізраїлі.
Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Журналіст Михайло Ткач прибув із командою до Тель-Авіву.
Команда прибула до комплексу Ne'eman Towers, де на них напали невідомі, ймовірно охоронці, після чого прибули правоохоронці.
Також журналісти відвідали магазин Philosophy, який за даними джерел УП, може слугувати конвертаційним центром, зокрема для мігрантів з України.
Магазин відвідував один із підозрюваних в рамках "Міндічгейту" Олександр Цукерман.
Що каже Цукерман?
У розмові з журналістами він сказав, що збирається повертатись в Україну та захищати свої права.
"Я їхав планово. Дитині потрібно було зробити операції. ... Це все політична історія, направлена проти нашої держави", - зазначив він.
Цукерман не пам'ятає, чи зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.
Водночас він підтвердив, що знайомий із Чернишовим, вони знайомі маже 20 років.
Бук-офіс він називає "інтелектуальним клубом", де просто спілкувались "інтелектуальні люди" на "філософські теми".
Також Цукерман заперечив, що магазин Philosophy є конвертаційним центром.
Із Міндічем, за його словами, знайомий 20 років.
Нардепа-зрадника Андрія Деркача, каже Цукерман, ніколи в житті не бачив та не знає, хто це такий.
"Те, що я бачу, детективи НАБУ разом із кимось створили кіно, його показали для того, щоб підірвати якусь ситуацію, щоб досягти чогось від нашої країни", - зазначив він.
Цукерман заперечує, що у нього є власність в Ізраїлі.
Міндіч
Знімальна група на одній з вулиць міста Герцлія помітили Тімура Міндіча.
Він знає, що його розшукують в Україні.
"Міндічгейт" він назвав "крутою медійною атакою" за останні роки.
Міндіч відмовився коментувати все, що стосується слідства.
Він підтвердив, що знайомий із Рустемом Умєровим та Германом Галущенком, проте заперечує, що давав комусь якісь вказівки.
"Мене призначили винним. Сьогодні мільйон речей мені приписують. Там, де мене не те що не було, а і не знаю", - пояснив Міндіч.
Також він запевнив, що даватиме інтерв'ю в майбутньому.
Спілкування Міндіча та Зеленського
За його словами, він "давно" спілкувався із президентом Зеленським:
"На жаль, дуже рідко спілкуюсь. Зараз взагалі не спілкуюсь. І взагалі за весь час президентства дуже рідко спілкувались".
Повну версію інтерв'ю із Міндічем журналісти обіцяють оприлюднити сьогодні.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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