"Вова жил там": Цукерман та Миронюк обговорюють "злив", що Галущенко – людина зрадника Деркача

Фігуранти справи "Мідас" Олександр Цукерман та Ігор Миронюк спілкуються про спільні прогулянки екснардепа Андрія Деркача, якого в Україні звинувачують у держзраді, та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці –– "фільм Єрмака"

Восени 2025 року на плівках НАБУ йшлося, що Галущенко –– це "людина Деркача".

Розмова між Миронюком та Цукерманом відбувається 20 лютого 2025 року. Вони спілкуються про спільні прогулянки Деркача та Галущенка. Як виявилося, їхню прогулянку Маріїнським парком зняли камери УДО. А нарізку цієї прогулянки зробив і показав ексголова Офісу президента Андрій Єрмак, він же Хірург.

Глядач фільму був "Вова", який жив тоді теж на Грушевського 9а. Імовірно йдеться про Зеленського, припускає Железняк. Після розмов про запис Хірурга, Цукерман згадав про ще один тандем Галущенка. Цього разу з Міндічем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": Водій Цукермана на плівках розповідав, що той терміново виїжджав з України, - ЗМІ









Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як Цукерман та Міндіч встигли втекти з України?: опубліковано третю серію "плівок Міндіча". ВIДЕО