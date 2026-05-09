4 562 21

"Вова жил там": Цукерман та Миронюк обговорюють "злив", що Галущенко – людина зрадника Деркача

Фігуранти справи "Мідас" Олександр Цукерман та Ігор Миронюк спілкуються про спільні прогулянки екснардепа Андрія Деркача, якого в Україні звинувачують у держзраді, та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці –– "фільм Єрмака"

Восени 2025 року на плівках НАБУ йшлося, що Галущенко –– це "людина Деркача".

Розмова між Миронюком та Цукерманом відбувається 20 лютого 2025 року. Вони спілкуються про спільні прогулянки Деркача та Галущенка. Як виявилося, їхню прогулянку Маріїнським парком зняли камери УДО. А нарізку цієї прогулянки зробив і показав ексголова Офісу президента Андрій Єрмак, він же Хірург.

Глядач фільму був "Вова", який жив тоді теж на Грушевського 9а. Імовірно йдеться про Зеленського, припускає Железняк. Після розмов про запис Хірурга, Цукерман згадав про ще один тандем Галущенка. Цього разу з Міндічем. 

Зеленський знав про Деркача та Галущенка - нові плівки Міндіча
Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
  • Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

Топ коментарі
КиївМіськБудда
@saniolli
7 трав.
Справжні патріоти вірять на слово плівкам російського агента Деркача, і ставлять під сумнів плівки українського НАБУ.
09.05.2026 10:43 Відповісти
приберіть фото Цукермана, воно виклакає той, як там його, антисемітізм
09.05.2026 10:54 Відповісти
Ходять "вокруг да около" навколо ермака,і корупціонери,і антикорупціонери.
09.05.2026 10:33 Відповісти
Ходять "вокруг да около" навколо ермака,і корупціонери,і антикорупціонери.
09.05.2026 10:33 Відповісти
У всіх рило в пуху,а крайнього найти не можуть.
09.05.2026 10:41 Відповісти
Це точно
09.05.2026 11:22 Відповісти
Цікаво, а ще довго нам будуть такі новини видавати і для чого ?
09.05.2026 10:38 Відповісти
Це для того ,щоб кожен хто гтлосував за зеЛайно розумів що він ДЕГЕНЕРАТ,який зробив Ураїні суіцид, і що увесь цей *****..ць який зараз відбувається в Україні це їх рук справа,зробили себе ,своїх дітей разом блд.
09.05.2026 10:59 Відповісти
Щеплення: щоб ми звикали до такого формату влади як до нормального.
09.05.2026 11:17 Відповісти
Це не більше те, що можуть чесні журналісти: звертати увагу суспільства на кричущі факти корупції у вищих ешелонах, водночас обережно,щоби не зіткнутись з реальним переслідуванняи з боку шобли: доля нардепа Полякова в них так само на увазі.
09.05.2026 11:38 Відповісти
Ну и что все это значит?
09.05.2026 10:58 Відповісти
А чиновники з російськими паспортами або близькими родичами в раші ні? Або людина яка була багаторічними помічником керівника агентури орків?
09.05.2026 11:11 Відповісти
Абідна?😁
09.05.2026 11:12 Відповісти
09.05.2026 11:14 Відповісти
Загадкова "бомба" нова
З плівок вилізла в ці дні.
Що за поц на імя Вова
Й дружбани його блатні?

Що тут голову ламати
Це "барига" той Петро
Пороха всі мали взнати
А не міддічів нутро.
09.05.2026 13:53 Відповісти
А є у владі хтось не від деркача?
Бо вже враження, що саме він як матка в нашому вулику.
09.05.2026 11:23 Відповісти
Кадровики в ДУС і СБУ та ДБР, вони ще з часів ющенка-поплавського, туди були заведені!!!….
09.05.2026 11:35 Відповісти
Політичні діячі з країн ЄС та НАТО, мають ще більше таких аудіо та відео ЗАПИСІВ, які підтверджують злочинну діяльность групи осіб з Урядового кварталу, з 2020 року!!! Система «ЕШЕЛОН», працює дієво, предметно і неперевершено!! Там і про деркача-сівковича-якунОвоща, …. з їх помічниками ригоАНАЛЬНИХ !!!
09.05.2026 11:33 Відповісти
Цілком можливо, що і "оманські" плівки мають в наявності,та вважають,що публікувати ще завчасно.
Цим пояснюється недовіра окремих їх лідерів до ТОГО,які не вміють бути гнучкими,приховуючи свої емоції.
09.05.2026 11:50 Відповісти
 
 