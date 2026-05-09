"Вова жил там": Цукерман та Миронюк обговорюють "злив", що Галущенко – людина зрадника Деркача
Фігуранти справи "Мідас" Олександр Цукерман та Ігор Миронюк спілкуються про спільні прогулянки екснардепа Андрія Деркача, якого в Україні звинувачують у держзраді, та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці –– "фільм Єрмака"
Восени 2025 року на плівках НАБУ йшлося, що Галущенко –– це "людина Деркача".
Розмова між Миронюком та Цукерманом відбувається 20 лютого 2025 року. Вони спілкуються про спільні прогулянки Деркача та Галущенка. Як виявилося, їхню прогулянку Маріїнським парком зняли камери УДО. А нарізку цієї прогулянки зробив і показав ексголова Офісу президента Андрій Єрмак, він же Хірург.
Глядач фільму був "Вова", який жив тоді теж на Грушевського 9а. Імовірно йдеться про Зеленського, припускає Железняк. Після розмов про запис Хірурга, Цукерман згадав про ще один тандем Галущенка. Цього разу з Міндічем.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
- Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".
@saniolli
·
7 трав.
Справжні патріоти вірять на слово плівкам російського агента Деркача, і ставлять під сумнів плівки українського НАБУ.
З плівок вилізла в ці дні.
Що за поц на імя Вова
Й дружбани його блатні?
Що тут голову ламати
Це "барига" той Петро
Пороха всі мали взнати
А не міддічів нутро.
Бо вже враження, що саме він як матка в нашому вулику.
Цим пояснюється недовіра окремих їх лідерів до ТОГО,які не вміють бути гнучкими,приховуючи свої емоції.