У Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку

советник Зеленского Дмитрий Литвин

В Офисе президента сделали первое заявление по поводу подозрения Ермаку.

"Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки", — сказал журналистам советник президента Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндич обсуждал кооператив "Династия". Дома могут принадлежать, в частности, Ермаку и Зеленскому, - СМИ

Зеленский Владимир (24210) Ермак Андрей (1535) подозрение (682) Литвин Дмитрий (32)
+43
а на Стадіоні так читав з листочка, так читав, шо аж Я ВАШ ВИРОК
11.05.2026 22:46 Ответить
+34
А, де реакція ватажка злочинного угрупування - обкуреного ішака( воно ж R-1)?
11.05.2026 22:52 Ответить
+30
Пройде небагато часу, коли хтось із зрадників прокоментує підозру і пану литвину.
11.05.2026 22:51 Ответить
Але ж він і є нашим вироком.
11.05.2026 23:05 Ответить
11.05.2026 23:47 Ответить
Не нашим- а зедібілів. Вони вибрали- нехай страждають.
12.05.2026 07:45 Ответить
Наролен, при нападении арабов в египте:
... ослов, советников президента, проституток - в середину, под охрану!
11.05.2026 23:02 Ответить
12.05.2026 08:49 Ответить
при чому тут ішак?
11.05.2026 22:56 Ответить
sarkasm.
11.05.2026 22:57 Ответить
А шо таке R-1?
12.05.2026 00:12 Ответить
то напевно резиденція № 1 у цій Династії.
12.05.2026 00:24 Ответить
Навіть Литвин нічого не зміг вигадати. ) Мабуть зараз все кодло поспіхом шукає хоч якогось Вову, щоб переписати на нього палац у "Династії".
11.05.2026 22:58 Ответить
Єрмак вже ляпнув на камеру журналісту, що у нього "лише квартира і автомобіль".
11.05.2026 23:15 Ответить
Петру Порошенку треба насторожитись, а то перепишуть на нього втиху.
12.05.2026 09:02 Ответить
Zельона ОПа просто обісралась бо не знає що ще є на плівках

їм вже прямим текстом натякають що там срака ...але ніт ..Оманська Гнида бикує
11.05.2026 23:01 Ответить
Шо це за дрищ? Такий самий скоромох, як зеля
11.05.2026 23:03 Ответить
Какіє ваші даказатєльства? Неначасі.
11.05.2026 23:05 Ответить
Не дивно, що хлопець обережний з заявами. По фото видно носа вже рівняли.
11.05.2026 23:20 Ответить
11.05.2026 23:27 Ответить
"Я з ним прийшов,з ним і піду".
Побачимо,чи за ним піде.
Якщо піде,то всі з набу вартні на звання героя.
11.05.2026 23:21 Ответить
ХЗНА. Щоб потім не шукати героїв які НАБУ на нари саджати будуть. Але все подобається поки. Хай жаби і гадюки себе перегризуть.
11.05.2026 23:28 Ответить
А набу по якій причині,напр.?
11.05.2026 23:40 Ответить
Тому, що по українській традиції найдуть компромат і на НАБУ. І, нажаль, це буде правдою. Наші люди маючи можливість заробити (вкрасти) роблять це залюбки незважаючи на регалії. Нам потрібен час для перебудови. Хай нами керують якісь професіонали з інших країн. Може вдасться переломити ситуацію. Кажуть, грузинам частково вдалося. Але зміна влади на проросійську це все похерила.
11.05.2026 23:53 Ответить
За критику,домігся відправки журналіста-розслідувача Д.Штанька на передову,а продажні есбісти щодня докладували,чи ще живий.І так загинув журналіст на гарячій точці,під Бахутом.
11.05.2026 23:36 Ответить
Інфа від https://t.me/babel/83707 Бабеля:
НАБУ і САП https://www.youtube.com/watch?v=jcqKDUB83RE опублікували деталі справи, за якою підозрюють Андрія Єрмака, нові «плівки Міндіча» і переписки фігурантів. В них Єрмак фігурує під кодовим позначенням R2.
Головне з публікації:
🔴За даними НАБУ і САП, у 2021-2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» - туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.
🔴Схема почалась у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинській сільради на Київщині понад 4 га землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов вже став міністром.
🔴У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництво залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного - близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного - близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортзалом.
🔴Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
🔴Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції.
🔴У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання, і тому що Чернишов вручили підозру у хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.
🔴Після публікацій в медіа щодо «Династії» влсаники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п'ять недобудованих об'єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
«Схеми» https://t.me/cxemu/4795 пишуть, що після повідомлення про підозру Єрмак відповів журналістам, що зараз не буде нічого коментувати, в нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира і автомобіль.
12.05.2026 00:15 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/64880 Борислав Береза:
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?

Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.
12.05.2026 01:07 Ответить
А що так? Адже проти Еузьменкл, Дугар і Антоненка теж проуесуальні двї лише почалися, але Зєлєнскій і його пси зі чцени прчмо оголосили їх вбивцями такого мобі бвлоруса Шеремета. А Порошенка оголосили злочинцем взагалі превентивно, без будь-яких слідчих дій.
12.05.2026 07:32 Ответить
Коли вже починати сміятися з цих придурків?
12.05.2026 07:42 Ответить

12.05.2026 08:31 Ответить
нууу.....
як що випускають кацапського гімномеса литвина, та красуню мєндєль, то гундосий вова десь дуже глибоко загасився.
12.05.2026 08:59 Ответить
Весна ж прийшла, саджати пора?
12.05.2026 09:25 Ответить
 
 