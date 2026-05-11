У Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку
В Офисе президента сделали первое заявление по поводу подозрения Ермаку.
"Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки", — сказал журналистам советник президента Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
... ослов, советников президента, проституток - в середину, под охрану!
їм вже прямим текстом натякають що там срака ...але ніт ..Оманська Гнида бикує
Побачимо,чи за ним піде.
Якщо піде,то всі з набу вартні на звання героя.
НАБУ і САП https://www.youtube.com/watch?v=jcqKDUB83RE опублікували деталі справи, за якою підозрюють Андрія Єрмака, нові «плівки Міндіча» і переписки фігурантів. В них Єрмак фігурує під кодовим позначенням R2.
Головне з публікації:
🔴За даними НАБУ і САП, у 2021-2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» - туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.
🔴Схема почалась у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинській сільради на Київщині понад 4 га землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов вже став міністром.
🔴У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництво залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного - близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного - близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортзалом.
🔴Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
🔴Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції.
🔴У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання, і тому що Чернишов вручили підозру у хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.
🔴Після публікацій в медіа щодо «Династії» влсаники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п'ять недобудованих об'єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
«Схеми» https://t.me/cxemu/4795 пишуть, що після повідомлення про підозру Єрмак відповів журналістам, що зараз не буде нічого коментувати, в нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира і автомобіль.
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?
Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.
як що випускають кацапського гімномеса литвина, та красуню мєндєль, то гундосий вова десь дуже глибоко загасився.