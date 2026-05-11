21 055 54
У Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку
В Офісі президента зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.
"Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки", - сказав журналістам радник президента Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
-
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Топ коментарі
+71 Igor Karatsuba
показати весь коментар11.05.2026 22:46 Відповісти Посилання
+45 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар11.05.2026 22:52 Відповісти Посилання
+41 Kozyuk
показати весь коментар11.05.2026 22:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так і литвин, туди ж… Так то, він порядний вроді, і вишиванку одягає для фотосесії …
А донощику, перший батіг по спині!
... ослов, советников президента, проституток - в середину, под охрану!
їм вже прямим текстом натякають що там срака ...але ніт ..Оманська Гнида бикує
Побачимо,чи за ним піде.
Якщо піде,то всі з набу вартні на звання героя.
Хоча,ці "традиції" перекочували з ссср,по яких зручно щось було порішати,але це не вихід,щоб,напр.,увійти в ЄС.
Щодо зовн.управління,виключаючи ссср-росія,то там де воно було((Німеччина, Японія,Корея), то там країни процвітають.
НАБУ і САП https://www.youtube.com/watch?v=jcqKDUB83RE опублікували деталі справи, за якою підозрюють Андрія Єрмака, нові «плівки Міндіча» і переписки фігурантів. В них Єрмак фігурує під кодовим позначенням R2.
Головне з публікації:
🔴За даними НАБУ і САП, у 2021-2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» - туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.
🔴Схема почалась у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинській сільради на Київщині понад 4 га землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов вже став міністром.
🔴У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництво залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного - близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного - близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортзалом.
🔴Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
🔴Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції.
🔴У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання, і тому що Чернишов вручили підозру у хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.
🔴Після публікацій в медіа щодо «Династії» влсаники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п'ять недобудованих об'єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
«Схеми» https://t.me/cxemu/4795 пишуть, що після повідомлення про підозру Єрмак відповів журналістам, що зараз не буде нічого коментувати, в нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира і автомобіль.
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?
Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.
як що випускають кацапського гімномеса литвина, та красуню мєндєль, то гундосий вова десь дуже глибоко загасився.
Або на пральному порошку.
Інакше коментар мав би бути змістовнішим...