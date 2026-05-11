У Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку

В Офісі президента зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.

"Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки", - сказав журналістам радник президента Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ.





Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Звільнення Єрмака

