У Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку

радник Зеленського Литвин Дмитро

В Офісі президента зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.

"Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки", - сказав журналістам радник президента Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Звільнення Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міндіч обговорював кооператив "Династія". Будинки можуть належати, зокрема, Єрмаку та Зеленському, - ЗМІ

Топ коментарі
а на Стадіоні так читав з листочка, так читав, шо аж Я ВАШ ВИРОК
11.05.2026 22:46 Відповісти
А, де реакція ватажка злочинного угрупування - обкуреного ішака( воно ж R-1)?
11.05.2026 22:52 Відповісти
Пройде небагато часу, коли хтось із зрадників прокоментує підозру і пану литвину.
11.05.2026 22:51 Відповісти
а на Стадіоні так читав з листочка, так читав, шо аж Я ВАШ ВИРОК
11.05.2026 22:46 Відповісти
Але ж він і є нашим вироком.
11.05.2026 23:05 Відповісти
😢
11.05.2026 23:47 Відповісти
Не нашим- а зедібілів. Вони вибрали- нехай страждають.
12.05.2026 07:45 Відповісти
вони не просто зедебіли , це манкурти , обтяжені відсутністю критичного мислення в основному , а більшістю і відсутності клепки взагалі.
12.05.2026 10:20 Відповісти
Выбрали 13.5 миллионов дебилов, а страдает теперь вся страна. И, судя по социологии, большинство его избравших уже давно слиняли за кордон, подальше от выбранной ими мечты.

12.05.2026 11:11 Відповісти
Литвин, мабуть добре розуміє, що у нього життя ще попереду буде, і після зеленського з кабміндічами!!?? Він же тільки від цеху писарчуків з опу… Але потім, він книжечку викривальних спогадів напише, про себе і зеленського…. Ганя германша, таж так у писарчуки подалася про двічі не судимого, ще за якунОвощ - «залізний господаР» навіяла за гроші Держзамовлення!!
Так і литвин, туди ж… Так то, він порядний вроді, і вишиванку одягає для фотосесії …
12.05.2026 10:30 Відповісти
Литвин не писарчук, а головний ідеолог Банкової.Можна сказати духовний наставник Зеленського.
12.05.2026 10:56 Відповісти
Литвин, доносить зеленському його ж думки, що той їх озвучував на лохоМарафоні!!
А донощику, перший батіг по спині!
12.05.2026 10:59 Відповісти
Навпаки, Зеленський на марафоні озвучує те що йому напише Литвин. Чомусь недооцінюють вплив Литвина на світогляд Зеленського.
12.05.2026 11:47 Відповісти
тоїздь соврємьонний Суслов ?
12.05.2026 16:34 Відповісти
Пройде небагато часу, коли хтось із зрадників прокоментує підозру і пану литвину.
11.05.2026 22:51 Відповісти
Наролен, при нападении арабов в египте:
... ослов, советников президента, проституток - в середину, под охрану!
11.05.2026 23:02 Відповісти
12.05.2026 08:49 Відповісти
А, де реакція ватажка злочинного угрупування - обкуреного ішака( воно ж R-1)?
11.05.2026 22:52 Відповісти
при чому тут ішак?
11.05.2026 22:56 Відповісти
sarkasm.
11.05.2026 22:57 Відповісти
А шо таке R-1?
12.05.2026 00:12 Відповісти
то напевно резиденція № 1 у цій Династії.
12.05.2026 00:24 Відповісти
Навіть Литвин нічого не зміг вигадати. ) Мабуть зараз все кодло поспіхом шукає хоч якогось Вову, щоб переписати на нього палац у "Династії".
11.05.2026 22:58 Відповісти
Єрмак вже ляпнув на камеру журналісту, що у нього "лише квартира і автомобіль".
11.05.2026 23:15 Відповісти
Єрмак, типова ЗЛИДНЯ від тітушок тадеєва, заведена під зеленського для оманщини!!
12.05.2026 11:02 Відповісти
Петру Порошенку треба насторожитись, а то перепишуть на нього втиху.
12.05.2026 09:02 Відповісти
Zельона ОПа просто обісралась бо не знає що ще є на плівках

їм вже прямим текстом натякають що там срака ...але ніт ..Оманська Гнида бикує
11.05.2026 23:01 Відповісти
Шо це за дрищ? Такий самий скоромох, як зеля
11.05.2026 23:03 Відповісти
Цей дрищ головний автор текстів, які озвучує Зеленський
12.05.2026 10:48 Відповісти
Какіє ваші даказатєльства? Неначасі.
11.05.2026 23:05 Відповісти
Не дивно, що хлопець обережний з заявами. По фото видно носа вже рівняли.
11.05.2026 23:20 Відповісти
😂😂😂
11.05.2026 23:27 Відповісти
"Я з ним прийшов,з ним і піду".
Побачимо,чи за ним піде.
Якщо піде,то всі з набу вартні на звання героя.
11.05.2026 23:21 Відповісти
ХЗНА. Щоб потім не шукати героїв які НАБУ на нари саджати будуть. Але все подобається поки. Хай жаби і гадюки себе перегризуть.
11.05.2026 23:28 Відповісти
А набу по якій причині,напр.?
11.05.2026 23:40 Відповісти
Тому, що по українській традиції найдуть компромат і на НАБУ. І, нажаль, це буде правдою. Наші люди маючи можливість заробити (вкрасти) роблять це залюбки незважаючи на регалії. Нам потрібен час для перебудови. Хай нами керують якісь професіонали з інших країн. Може вдасться переломити ситуацію. Кажуть, грузинам частково вдалося. Але зміна влади на проросійську це все похерила.
11.05.2026 23:53 Відповісти
Не традиції,а закон має правити.
Хоча,ці "традиції" перекочували з ссср,по яких зручно щось було порішати,але це не вихід,щоб,напр.,увійти в ЄС.
Щодо зовн.управління,виключаючи ссср-росія,то там де воно було((Німеччина, Японія,Корея), то там країни процвітають.
12.05.2026 13:50 Відповісти
За критику,домігся відправки журналіста-розслідувача Д.Штанька на передову,а продажні есбісти щодня докладували,чи ще живий.І так загинув журналіст на гарячій точці,під Бахутом.
11.05.2026 23:36 Відповісти
Інфа від https://t.me/babel/83707 Бабеля:
НАБУ і САП https://www.youtube.com/watch?v=jcqKDUB83RE опублікували деталі справи, за якою підозрюють Андрія Єрмака, нові «плівки Міндіча» і переписки фігурантів. В них Єрмак фігурує під кодовим позначенням R2.
Головне з публікації:
🔴За даними НАБУ і САП, у 2021-2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» - туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.
🔴Схема почалась у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинській сільради на Київщині понад 4 га землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов вже став міністром.
🔴У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництво залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного - близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного - близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортзалом.
🔴Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
🔴Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції.
🔴У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання, і тому що Чернишов вручили підозру у хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.
🔴Після публікацій в медіа щодо «Династії» влсаники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п'ять недобудованих об'єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
«Схеми» https://t.me/cxemu/4795 пишуть, що після повідомлення про підозру Єрмак відповів журналістам, що зараз не буде нічого коментувати, в нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира і автомобіль.
12.05.2026 00:15 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/64880 Борислав Береза:
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?

Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.
12.05.2026 01:07 Відповісти
А що так? Адже проти Еузьменкл, Дугар і Антоненка теж проуесуальні двї лише почалися, але Зєлєнскій і його пси зі чцени прчмо оголосили їх вбивцями такого мобі бвлоруса Шеремета. А Порошенка оголосили злочинцем взагалі превентивно, без будь-яких слідчих дій.
12.05.2026 07:32 Відповісти
Коли вже починати сміятися з цих придурків?
12.05.2026 07:42 Відповісти
Коли будуть висіти.
12.05.2026 11:37 Відповісти

12.05.2026 08:31 Відповісти
нууу.....
як що випускають кацапського гімномеса литвина, та красуню мєндєль, то гундосий вова десь дуже глибоко загасився.
12.05.2026 08:59 Відповісти
Весна ж прийшла, саджати пора?
12.05.2026 09:25 Відповісти
А ви чули, що Бобочка ще раз хоче зходити у президенти?
12.05.2026 10:41 Відповісти
Золоте правило української правохенітельной корупції - розвалювати справу дешевше і дійовіше на стадії слідства! Зробив білять граматичну помилку слідак у звинуваченні, а прокурор "не помітив" і справі гаплик - на нове розслідування. Це вам не мільйони судді платити, а лише в найгіршому випадку остання догана незамінному дебілу!
12.05.2026 11:15 Відповісти
Український природний суперфеномен - тінь (Єрмак) насрала на хазяїна! Намагаються зараз засекретити як американці візит НЛО в свій час...
12.05.2026 11:19 Відповісти
судячи з фото "рупора зеленського", воно на антидепресантах.
Або на пральному порошку.
Інакше коментар мав би бути змістовнішим...
12.05.2026 11:22 Відповісти
Рівень журналістики!: дали оціку, що оцінку робити зарано. Квартал вже всюди...
12.05.2026 11:36 Відповісти
Казочку ще не придумали чи казкарі порозбігалися , ауу шифір .
12.05.2026 11:59 Відповісти
"Сірий кардинал" Литвин! Також краде, але тихенько. Ну нічого, теж сяде...
12.05.2026 12:00 Відповісти
таємниці тут немає.....нащо розраховувавали дебіли.....часи не ті......Народ розумніший
12.05.2026 14:53 Відповісти
Чекаємо, коли цей щур почне зливати Зе
12.05.2026 23:06 Відповісти
Какая отвратітєльная рожа
12.05.2026 23:13 Відповісти
 
 