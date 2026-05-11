Єрмак обговорює з дизайнером стиль свого будинку у "Династії": хоче "мікс", - НАБУ. ФОТО
НАБУ і САП опублікували матеріали у справі котеджного містечка "Династія" під Києвом –– будівництво однієї резиденції коштувало близько $2 млн. У нових записах ексочільник ОП Андрій Єрмак обговорює дизайн свого будинку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
НАБУ у відео стверджує, що співрозмовник під ім’ям "R2" – це колишній керівник Офісу президента Єрмак.
За даними НАБУ, хід будівництва своєї резиденції контролював сам Єрмак:
–– Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
–– Добрый. Микс.
Листування датується 2021 роком.
–– Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
–– Добрый день, на выходных.
Наступна розмова:
–– Добрый день. У нас есть свежие визуализации по вашему дому. Готовы встречаться на неделе. Сообщите, пожалуйста, когда и во сколько вам будет удобно встретиться.
–– Добрый день. Как у нас дела?
–– Добрый. У нас для вас подготовлены новые визуализации по всему первому этажу, а также чертежи гардероба, которые необходимо с вами согласовать.
Про "Династію"
Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".
Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.
- За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.
- У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.
НАБУ і САП https://www.youtube.com/watch?v=jcqKDUB83RE опублікували деталі справи, за якою підозрюють Андрія Єрмака, нові «плівки Міндіча» і переписки фігурантів. В них Єрмак фігурує під кодовим позначенням R2.
Головне з публікації:
🔴За даними НАБУ і САП, у 2021-2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» - туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.
🔴Схема почалась у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинській сільради на Київщині понад 4 га землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов вже став міністром.
🔴У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництво залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного - близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного - близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортзалом.
🔴Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
🔴Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції.
🔴У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання, і тому що Чернишов вручили підозру у хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.
🔴Після публікацій в медіа щодо «Династії» влсаники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п'ять недобудованих об'єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
«Схеми» https://t.me/cxemu/4795 пишуть, що після повідомлення про підозру Єрмак відповів журналістам, що зараз не буде нічого коментувати, в нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира і автомобіль.