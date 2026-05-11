Єрмак обговорює з дизайнером стиль свого будинку у "Династії": хоче "мікс", - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП опублікували матеріали у справі котеджного містечка "Династія" під Києвом –– будівництво однієї резиденції коштувало близько $2 млн. У нових записах ексочільник ОП Андрій Єрмак обговорює дизайн свого будинку.

НАБУ у відео стверджує, що співрозмовник під ім’ям "R2" – це колишній керівник Офісу президента Єрмак.

За даними НАБУ, хід будівництва своєї резиденції контролював сам Єрмак:

–– Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.

–– Добрый. Микс.

Листування датується 2021 роком.

–– Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?

–– Добрый день, на выходных.

Наступна розмова:

–– Добрый день. У нас есть свежие визуализации по вашему дому. Готовы встречаться на неделе. Сообщите, пожалуйста, когда и во сколько вам будет удобно встретиться.

–– Добрый день. Как у нас дела?

–– Добрый. У нас для вас подготовлены новые визуализации по всему первому этажу, а также чертежи гардероба, которые необходимо с вами согласовать.

Про "Династію"

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.

У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.