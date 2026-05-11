Ермак обсуждает с дизайнером стиль своего дома в "Династии": хочет "микс", — НАБУ. ФОТО
НАБУ и САП опубликовали материалы по делу о коттеджном поселке "Династия" под Киевом — строительство одной резиденции обошлось примерно в 2 млн долларов. В новых записях экс-глава ОП Андрей Ермак обсуждает дизайн своего дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
НАБУ в видео утверждает, что собеседник под именем "R2" – это бывший руководитель Офиса президента Ермак.
По данным НАБУ, ход строительства своей резиденции контролировал сам Ермак:
–– Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится современный стиль, чем традиционный.
–– Добрый. Микс.
Переписка датируется 2021 годом.
–– Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, чтобы не задерживать строительство. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также нужно вам показать, чтобы понять, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
–– Добрый день, на выходных.
Следующий разговор:
–– Добрый день. У нас есть свежие визуализации по вашему дому. Готовы встретиться на неделе. Сообщите, пожалуйста, когда и во сколько вам будет удобно встретиться.
–– Добрый день. Как у нас дела?
–– Добрый день. У нас для вас подготовлены новые визуализации всего первого этажа, а также чертежи гардероба, которые необходимо с вами согласовать.
О "Династии"
Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".
Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.
- По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.
- В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
По данным НАБУ, Ермака привлекли к схеме легализации средств через строительство еще летом 2020 года.
НАБУ і САП https://www.youtube.com/watch?v=jcqKDUB83RE опублікували деталі справи, за якою підозрюють Андрія Єрмака, нові «плівки Міндіча» і переписки фігурантів. В них Єрмак фігурує під кодовим позначенням R2.
Головне з публікації:
🔴За даними НАБУ і САП, у 2021-2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» - туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.
🔴Схема почалась у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинській сільради на Київщині понад 4 га землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов вже став міністром.
🔴У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництво залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного - близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного - близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортзалом.
🔴Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
🔴Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції.
🔴У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання, і тому що Чернишов вручили підозру у хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.
🔴Після публікацій в медіа щодо «Династії» влсаники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п'ять недобудованих об'єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
«Схеми» https://t.me/cxemu/4795 пишуть, що після повідомлення про підозру Єрмак відповів журналістам, що зараз не буде нічого коментувати, в нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира і автомобіль.