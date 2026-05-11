Ермак обсуждает с дизайнером стиль своего дома в "Династии": хочет "микс", — НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП опубликовали материалы по делу о коттеджном поселке "Династия" под Киевом — строительство одной резиденции обошлось примерно в 2 млн долларов. В новых записях экс-глава ОП Андрей Ермак обсуждает дизайн своего дома.

НАБУ в видео утверждает, что собеседник под именем "R2" – это бывший руководитель Офиса президента Ермак.

По данным НАБУ, ход строительства своей резиденции контролировал сам Ермак:

–– Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится современный стиль, чем традиционный.

–– Добрый. Микс.

Переписка датируется 2021 годом.

–– Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, чтобы не задерживать строительство. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также нужно вам показать, чтобы понять, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?

–– Добрый день, на выходных.

Следующий разговор:

–– Добрый день. У нас есть свежие визуализации по вашему дому. Готовы встретиться на неделе. Сообщите, пожалуйста, когда и во сколько вам будет удобно встретиться.

–– Добрый день. Как у нас дела?

–– Добрый день. У нас для вас подготовлены новые визуализации всего первого этажа, а также чертежи гардероба, которые необходимо с вами согласовать.

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.

В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

По данным НАБУ, Ермака привлекли к схеме легализации средств через строительство еще летом 2020 года.