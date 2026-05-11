12 720 36

Ермак обсуждает с дизайнером стиль своего дома в "Династии": хочет "микс", — НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП опубликовали материалы по делу о коттеджном поселке "Династия" под Киевом — строительство одной резиденции обошлось примерно в 2 млн долларов. В новых записях экс-глава ОП Андрей Ермак обсуждает дизайн своего дома.

НАБУ в видео утверждает, что собеседник под именем "R2" – это бывший руководитель Офиса президента Ермак.

По данным НАБУ, ход строительства своей резиденции контролировал сам Ермак:

–– Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится современный стиль, чем традиционный.

–– Добрый. Микс.

Переписка датируется 2021 годом.

–– Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, чтобы не задерживать строительство. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также нужно вам показать, чтобы понять, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?

–– Добрый день, на выходных.

Следующий разговор: 

–– Добрый день. У нас есть свежие визуализации по вашему дому. Готовы встретиться на неделе. Сообщите, пожалуйста, когда и во сколько вам будет удобно встретиться.
–– Добрый день. Как у нас дела?
–– Добрый день. У нас для вас подготовлены новые визуализации всего первого этажа, а также чертежи гардероба, которые необходимо с вами согласовать.

Планировка дома Ермака
О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

Проект дома
  • По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.
  • В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Смета
По данным НАБУ, Ермака привлекли к схеме легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

11.05.2026 23:13 Ответить
В головах в них давно закінчилася війна. Так і з ким воювати, зі своїми? Царі, будували собі замки, а на п'ятах ще не висохло бидляцьке лайно.
11.05.2026 22:55 Ответить
Врагі подкінулі! Звідки у простого завхоза-патріота гроші на такий будинок і дизайнерських ремонт? Однозначно російське іпсо.
11.05.2026 23:03 Ответить
Єслі дядя з дядєй нєжен - СПІД, рєбята, неізбєжен
11.05.2026 22:53 Ответить
Навряд чи 2 млн доларів коштувало будівництво - будинок на 100 квадратів може коштувати 100 тисяч доларів, а такі маєтки з дизайнерським ремонтом та матеріалами - по моєму від 5млн. доларів до 10 млн
12.05.2026 06:36 Ответить
11.05.2026 22:55 Ответить
11.05.2026 23:03 Ответить
12.05.2026 00:06 Ответить
Максимум, то розіграють виставу - буде сидіти в сусідньому шале з коломойським на Буковелі
11.05.2026 23:04 Ответить
не хтілося б , бо Україні з торчком зовсім погано ,а так помалу вже і до 🤡 підповзли ...
11.05.2026 23:22 Ответить
але до межигіря явно не дотягує, навіть до хати пшонки.
11.05.2026 23:07 Ответить
Пшонка-стайл нєпавтарім і унікалєн
11.05.2026 23:12 Ответить
11.05.2026 23:07 Ответить
На тих же плівках чітко сказано: " пока Вова на месте, мы будем жить" .
Жити безпечно і ні за що не відповідаючи.
Всього-навсього треба знайти цього Вову і усунути проблему
11.05.2026 23:13 Ответить
11.05.2026 23:13 Ответить
Що не проектуй, а вийде, ..
11.05.2026 23:17 Ответить
Поки народ України не зрозуміє що лише акціями протесту можна змусити депутатів Верховної Ради прийняти закон, щоб генерального прокурора, суддів, керівника ДБР, СБУ, АРМА нам обирали наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада, доти в Україні буде процвітати корупція. Звісно зараз судді та та ручний генеральний прокурор Зеленського зробить все можливе щоб розвалити справу
11.05.2026 23:18 Ответить
Єдина антикорупційна структура - НАБУ, САП і ВАКС, які не підконтрольні президенту - владі. Інші - ДБР, генеральна прокуратура, СБУ, поліція, суди підконтрольні владі. Це все дуже просто видно по їх діях і їх справах.
11.05.2026 23:23 Ответить
Дати - жовтень 2021-го : на столах єрмака і "портрета" лежить інформація про плани нападу рашки. Мабуть треба країну готувати... але кого це турбує? За сдачу півдня країни все давно узгоджено і вільний час "хірург" витрачає на дизайн майбутнього маєточка.
П - приоритети хапуг.
11.05.2026 23:20 Ответить
Вони живуть своє найкраще життя і будуть великі плани, купляють квартири, війна у них закінчена, а ви воюйте і вам максимум холодний окоп.
11.05.2026 23:23 Ответить
Зеля так реалізовував свою передвиборну концепцію під назвою "країна мрій", а війна сприяла цьому, бо будувати за бюджетні кошти вигідніше, а свої тримати в офшорах. Недаремно він після обрання свою квартиру в Києві відразу продав, переселився з сімєю в резиденцію, де мали ніби жити "діти -сироти". Але ці лозунги були для лохів, а реальність несподівано виявилась зовсім іншою.
11.05.2026 23:31 Ответить
Якщо в таких «хатинках» українці розміщують своїх слуг, то в яких палацах вони самі мешкають?
11.05.2026 23:34 Ответить
Це наскільки треба бути брехуном як Зе прикладає руку до серця під знімками а насправді бʼє ножем у спину Українців і чого тільки коштує Україні зняття Героя України Валерія Залужного
11.05.2026 23:41 Ответить
От я все розумію. Наші спецслужби також, нажаль, куплені і нічого ніхто не знає про стан в керівництві України. Але західні спецслужби явно жирують не на грошах від українських керманичів. Чому це тягнулось роками, якщо дійсно правда в тому що наші топові урядовці як мінімум злодії, і, дуже ймовірно, працюють на ворога. Як це можна пояснити? Навіщо Джонсон приїзджав, знаючи що їде до агентів Кремля, але мотивував до спротиву. Якісь нестиковки.
11.05.2026 23:44 Ответить
Все парламенты цивилизованных стран аплодируют
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ - СТОЯ!!!!!!!!
В том, что ЗЕЛЕНСКИЙ ВКОНЕЦ ОБОРЗЕЛ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Виноват Запад
Ведь украинский народ не мог протестовать
Но,видимо, у политиков Запада - тоже рыло в пуху
И политики Запада с восторгом аплодировали
Обнимали
Цемали - НАШУ СВОЛОЧЬ!!!!!
11.05.2026 23:54 Ответить
він їм приїзжав, бо розумів, що в тій ситуації неможливо змінити управління країною, але трохи притиснути фаберже можна, а там ЗСУ розкрутяться і Україна вистоїть. так і вийшло.
12.05.2026 00:06 Ответить
Кучма та Янукович нервово курять.
11.05.2026 23:45 Ответить
11.05.2026 23:52 Ответить
Додатково, уточнення до цієї інви від https://t.me/babel/83707 Бабеля:
НАБУ і САП https://www.youtube.com/watch?v=jcqKDUB83RE опублікували деталі справи, за якою підозрюють Андрія Єрмака, нові «плівки Міндіча» і переписки фігурантів. В них Єрмак фігурує під кодовим позначенням R2.
Головне з публікації:
🔴За даними НАБУ і САП, у 2021-2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» - туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.
🔴Схема почалась у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинській сільради на Київщині понад 4 га землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов вже став міністром.
🔴У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництво залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного - близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного - близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортзалом.
🔴Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
🔴Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції.
🔴У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання, і тому що Чернишов вручили підозру у хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.
🔴Після публікацій в медіа щодо «Династії» влсаники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п'ять недобудованих об'єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
«Схеми» https://t.me/cxemu/4795 пишуть, що після повідомлення про підозру Єрмак відповів журналістам, що зараз не буде нічого коментувати, в нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира і автомобіль.
12.05.2026 00:13 Ответить
Будеш сосати!!!
12.05.2026 00:29 Ответить
Вже 35-й рік незалежності спостерігаємо одне й те саме. В 21 столітті люди можуть набагато легше змінювати країни: ніхто не буде чекати, поки це дикунське середньовіччя в Україні зміниться на щось більш подібне до цивілізації. Десятки міліонів ще до війни вибули зі складу наявного населення (емігранти, трудові мігранти). З війною вибуло під 10 млн. При незмінності ситуації - амінь.
12.05.2026 02:50 Ответить
У нас, всі хто потрапляє до влади, сходять від грошей з розуму. І починають будувати плани свого царювання на віки, не зробивши нічого для країни.
12.05.2026 06:02 Ответить
цей кооператив просрочений поц і його організована кримінальна групіровка збудували на кістках і крові загиблих захисників . троє виродків з кооперативу під підозрою А ЧЕТВЕРТИЙ ЩО **** НЕДОТОРКАНИЙ ??? чому ту істоту не визвати для дачі показань як свідка разом з його шавкою пилипом проніним якого вони з дєрьмаком поставили нач. фінмоніторингу
12.05.2026 06:22 Ответить
Що, до вибору дизайна, то це - прогрес, порівнено з пшонкою. А, ми кажем - нічого не змінюється!
12.05.2026 07:12 Ответить
Сучі виродки для цього і прийшли до влади....і тіки очманілі дебіли на стадіоні цьому раділи...розумні люди зразу зрозуміли що це пздць...
12.05.2026 07:39 Ответить
"кросівойє"
12.05.2026 08:11 Ответить
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
12.05.2026 08:26 Ответить
 
 