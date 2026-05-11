Ермак о подозрении от НАБУ: "Ни одного дома у меня нет, только одна квартира и машина"

Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отказался комментировать подозрение от НАБУ по делу о легализации 460 млн грн в рамках элитного строительного проекта "Династия" под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил проекту "Схемы".

Детали

Ермак, отвечая на вопросы журналистов о подозрении: "Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я дам комментарий".

На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

На вопрос "Схем", является ли его прозвище на пленках "Хирург", отметил: "Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

