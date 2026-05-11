Ермак о подозрении от НАБУ: "Ни одного дома у меня нет, только одна квартира и машина"

Ермак Андрей

Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отказался комментировать подозрение от НАБУ по делу о легализации 460 млн грн в рамках элитного строительного проекта "Династия" под Киевом.

Детали

Ермак, отвечая на вопросы журналистов о подозрении: "Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я дам комментарий".

На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

На вопрос "Схем", является ли его прозвище на пленках "Хирург", отметил: "Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые пленки Миндича: роль Ермака, захват "Сенс банка" и "Карпатнафтохим". ВИДЕО

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндич обсуждал кооператив "Династия". Дома могут принадлежать, в частности, Ермаку и Зеленскому, - СМИ

І велосипед "Україна"
На велосипеді "Україна" його мавпа 🐒 ручна зелена грається.
Совісті у тебе немає.
Баканов, Лисий і якесь чмо
Три чмиря і велосипед.
Троє в лодке, ніщіта і собакі ?
Троє в лодке, не стидаясь собакі?
Там без виключення всі чмо, крім велосипеду.
Приклад від мафіозного злидня кабміндічів зеленського, того, як можна казати про те, у що і сам не вірить, витріщивши очі!!!
Мафіоці з Урядового кварталу, почали єлозить своїми вгодованими задами, перед реальним своїм кінцем! Або вірьовка, або дрончик!!
ЛУЦЕНКО: Запах ІМПІЧМЕНТУ! Не питайте ХТО ТАКИЙ ВОВА! Це ОПГ! Міндіч досі рахує БАКСИ! Чому БОГДАН?
https://www.youtube.com/watch?v=ZKs8wPgHfcU
Воно і так просрочене і згідно конституції мало віддати владу уряду єдності та парламенту в не далі паскудити своїми гундосиками
І той на тещу записаний
Урал с каляской і пріцеп к москвічу.
Совісті у тебе немає.
І будинку нема. Є об'єкт незавершеного будівництва у ЖК "Династія".. А це навіть не будинок - це палац! Не можна так Єрмака принижувати, щеб той палац конурою назвали.
Там десь і жюлі конура поруч...
Тобто він постійно живе в одному місці? Сюр якійсь. І де за якою адресою це диво можна побачити?
і зразу віриться, бо брата з ГРУ не вбив
Мабуть Запірожець поламаний
Немає в вас доказів проти Кості Соприкіна - а будівництво в Козині? - ти ж теж там в долі
А політична корупція - скільки років потрібних людей на посади розставляв
А про цих людей від оманського, добре знають усі причетні посадовці, разом з кадровиками та держсекретарями з КМУ та ДУСі, ГПУ ДБР СБУ ГУР ФІНМОНІТОРИНГУ ВЦДА….
А утікти з родичами не вийде… Портнов з ківою, передають вітання їм….
В Зелі прямо нюх - як у Франції у свиней на трюфеля - кого в ОПі не торкнись - з душком
Ті "люди" досі на своїх посадах.
А родина є?Щось мають?Чи круглий сирота?))
штук 20 родичів в ФСБ і ГРУ Кацапії. Всі живі
Ну,в Сцирського неменше але це йому заважає йому бути як..чапаєв(
та може грошей на білети переїхати в Макіївку немає
С прапіскай проблема))
Ермак ушёл и ЖЕК осиротел
Банду у владі посадять? А Вову?
виберуть.

не сам же він в те крісло сів
Та в чиновників ніколи не має " майна" то аксіома. Шукайте заможну бабусю 😸
Вай Вай бідна степова миша гидко слухати
буде просити нарід скинутись на печерку зі скарбами, для себе та своїх сорока розбійників! ))
Зараз заплачу...
Може ще збір для сироти оголосять? 😏
Бідний,як церковна миша.
І взагалі він бідний як церковна миша.
Місце головкома вже зайняте, в то б пішов.
Бере приклад зі свого шефа, який чотирижди відносив.
З ухилянтами тільки так!
"Жодного будинку у мене немає, лише одна квартира та авто" - це Єрмак від Юльки набрався.
Ще б сказав. що на "Запорожці" їздить.
Він за військових адвокатує, а погане НАБУ йому підозру? Нагадує депутата Шахова, який постійно за шахтьорів горло дер в раді))
Цирк на дроті продовжується. За увесь час жоден "корупціонер" не постражав.
Який брехун !
А я йому вірю! В Україні у нього може бути тільки флешка з бітами, а нерухомість у нього в Москві, бо він тут у службовому відрядженні.
Віримо!
В Єрмака тільки квартира, авто і ляльки вуду.🤭

А ще Андрій Єрмак пішов служити в ЗСУ, як і говорив після звільнення з ОП.😂😂😂
Йому про індики, а він їм про кури дикі - підозру вручили про вкрадені гроші, а він каже, що в нього хати нема... Анекдот якийсь....
Одна квартира в панельці, додав Андрій Борисович...
пля... сирота казанська
Ніщій, акі цєрковная мішь
- Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… (с) ,

У Києві заблокували Банкову та сусідні вулиці На місці знаходяться десятки автобусів і люди в уніформі.

Бачу вже такі новини 😳
Передоз може у потужного.
Та ну Різдво вже минуло, звідки такий подарунок може бути 🤣
А скільки ще десятків автобусів з'явиться якщо оприлюднять відео ішака де він каже в рот їб** українців?
Він вже схожу заяву озвучив своїм поганим ротом про всю Україну, в Юрмалі, але виборцям зеленого лайна це сподобалося.
Що ж це за друг Вови такий? Біднота якась...
Може ***** тоц Вова. А ми не там шукаєм.
Репресії проти фронтовика, добровольця! Ой люди що коїться. Доки звичайні українці насолоджуються спокійним життям та культурним спілкуванням з представниками Офісу резерв+, за цієї солодкою ширмою влада мучить справжніх патріотів. Не віддамо Андрія Борисовича на поталу!
У кремлёвского агента ермака в западных банках лежат десятки миллионов долларов. Всё это легко проверить. Но почему-то Запад не хочет разоблачить этого бандита и привлечь его к наказанию. Почему??
По аналогії з фільмом Трест, которий лопнул НАБУ розпочало зйомки серіалу Династія, яка не відбулася. Алібаба таки включили в списки акторів.
Єрмак "многолікій" - "Алі-баба", "хірург". Про себе я його називаю "баклажаном". Ну от щось від цього овоча в ньому точно є...
всі повірили, так само як в те що татаров чеченців на вулицях Києва вбивав
вах андруша... так ти ніщеброд походу... а як тиопинився в команіії ьміндічійкаломойскихцукершото і похожих з ними. У тете точно так нема будинку як не було справи вагнер гейт?? Ольо тримайте кордони... почалось...
Не забувайте про Херсон і про Маріуполь і Бахмут і інші міста які за допомогою Єрмака були здані ворогу та знищені разом з людьми. Корупція це тількі дрібні злочини Єрмака
Знайшли того самого бідного мальчика в трусиках
Чому Єрмак не в СІЗО за такий серйозний злочин? Схоже на цирк для лохторату.
зелено-юдейсько-касапсько тварина
Хотя бы яйца имел признаться. Хотя о чем это я, раз вмеесто фронта поехал пиариться на "помощи" бригадам. Червяк какой он есть и судьба будет соответствующая
Нічого в бідного єрмака немає - одна квартира і скриня із ляльками вуду.
Самое время Єрмаку заложить етого предателя Зелемскага.
Своїми діями НАБУ "підриває обороноздатність" країни!

"Єрмак пообіцяв закрити усі потреби 157-ї механізованої бригади Джерело: https://censor.net/ua/n3610998"
а що, зумів інкримінований йому недобудований будинок продати?
Не буде великою несподіванкою,коли він непомітно опиниться закордоном.
Я не я і хата не моя. Класика.
бедный шо церковная мышь
Я нє такая, я жду трамвая... І про злив москалям через бульбафюрера нашої спец-операції стосовно вагнерівців дЄрьмак казав, що це фейк... а потім кохана Єрмака ЗЕлупа, будучи під кайфом (судячи з відео) всім розповіла, що такі да, злила нашу спецоперацію Лукашенкє. А Лука одразу доповів москалям. https://www.facebook.com/watch/?v=638041500598802
Та нехай що хоче свистить. Подєльники - ті 100% його вже з потрохами здали.
а шо досі не на фронті? начебто збирався...
Бідний Єрмак, як церковний пацюк...
https://t.me/BerezaJuice/64880 Борислав Береза:
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?

Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.
- І взагалі, я в яких трусах прийшов на голову ОП в таких і вийшов бо інших в мене нема. (Алібаба)
звичайно ми віримо дєрьмаку, воно ж як порядна людина слова вже на фронті...
Андрюша, бережи себе! Ти відтепер український Епштейн, а той загадково здох.
,,может тебе ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?...,,
Щось мені це нагадує: тіко квартира, машина і прицеп зубр.
"Пока Вова на месте, мы будем жить", - і цим ВСЕ сказано.
Сміливі у нас журналісти - щоб взяти інтерв'ю у дермака до нього в окопи на передок поїхали.
Шо ви до чесної людини причепилися. Передайте будинок діточкам та хай воно котиться під три чорти...
Дивно, що він не оприлюднив дані своєї банківської карти, щоб його фанати донатили своєму зубожілому куміру...
Обісреться НАБУ з цим звинуваченням. Звинуватити у тому, що легалізували вкрадене через будівництво, але при цьому не доказали факт крадіжки.
