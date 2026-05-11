Ермак о подозрении от НАБУ: "Ни одного дома у меня нет, только одна квартира и машина"
Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отказался комментировать подозрение от НАБУ по делу о легализации 460 млн грн в рамках элитного строительного проекта "Династия" под Киевом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил проекту "Схемы".
Детали
Ермак, отвечая на вопросы журналистов о подозрении: "Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я дам комментарий".
На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".
На вопрос "Схем", является ли его прозвище на пленках "Хирург", отметил: "Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет".
Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?
Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.