Єрмак про підозру від НАБУ: "Жодного будинку у мене немає, лише одна квартира та авто"

Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відмовився коментувати підозру від НАБУ у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом "Династія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав проєкту "Схеми".

Деталі

Єрмак, відповідаючи на питання журналістів про підозру: "Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар".

На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію", зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира й один автомобіль, який ви бачили".

На запитання "Схем", чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає"

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

