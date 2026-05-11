Єрмак про підозру від НАБУ: "Жодного будинку у мене немає, лише одна квартира та авто"
Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відмовився коментувати підозру від НАБУ у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом "Династія".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав проєкту "Схеми".
Деталі
Єрмак, відповідаючи на питання журналістів про підозру: "Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар".
На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію", зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира й один автомобіль, який ви бачили".
На запитання "Схем", чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає"
Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
в ООО "Международная юридическая компания" - 50%;"Гарнет Интернешнл Медиа Групп" - 49%;ООО "международная фармацевтическая группа" - 50%;ООО "Эр пи Ай" - 100%;ООО "Интерпромфинанс - безопасность" - 50%.
Является конечным бенефициаром ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования".
в 2020 году Ермак купил Mercedes-Benz за 2,973 миллиона гривен;
И это только за 2019г
бізнес-партнер Андрія Єрмака взяв кредит у росіян
