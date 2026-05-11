Єрмак про підозру від НАБУ: "Жодного будинку у мене немає, лише одна квартира та авто"

Єрмак Андрій

Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відмовився коментувати підозру від НАБУ у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом "Династія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав проєкту "Схеми".

Деталі

Єрмак, відповідаючи на питання журналістів про підозру: "Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар".

На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію", зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира й один автомобіль, який ви бачили".

На запитання "Схем", чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає"

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Звільнення Єрмака

Єрмак Андрій підозра
І велосипед "Україна"
11.05.2026 21:59 Відповісти
На велосипеді "Україна" його мавпа 🐒 ручна зелена грається.
11.05.2026 22:07 Відповісти
Совісті у тебе немає.
11.05.2026 22:00 Відповісти
дожилися. зрадники, злодії, двбойоби керують країною.
12.05.2026 11:52 Відповісти
Ермак имеет переданные в управление корпоративные права

в ООО "Международная юридическая компания" - 50%;"Гарнет Интернешнл Медиа Групп" - 49%;ООО "международная фармацевтическая группа" - 50%;ООО "Эр пи Ай" - 100%;ООО "Интерпромфинанс - безопасность" - 50%.

Является конечным бенефициаром ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования".

в 2020 году Ермак купил Mercedes-Benz за 2,973 миллиона гривен;

https://24tv.ua/ru/pochti-polmilliona-dohodov-chto-zadeklariroval-ermak_n1585141
12.05.2026 12:29 Відповісти
Кредит на 3,3 млн грн и 347 тысяч долларов "кэша": декларация Ермака

И это только за 2019г
12.05.2026 12:32 Відповісти
Недвижимость за границей и миллионные доходы: Зеленский показал декларацию

16:23 30.05.2020 Сб

https://www.rbc.ua/rus/news/nedvizhimost-granitsey-millionnye-dohody-1590845008.html
12.05.2026 12:34 Відповісти
«Формула Єрмака»: бізнес-зв'язки головного переговорника Зеленського з політичною елітою Росії

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30197800.html
12.05.2026 12:39 Відповісти
Будинок у США за понад $600 тисяч:

бізнес-партнер Андрія Єрмака взяв кредит у росіян

https://www.slidstvo.info/articles/budynok-u-ssha-za-ponad-600-tysiach-biznes-partner-andriia-yermaka-vziav-kredyt-u-rosiian/
12.05.2026 12:47 Відповісти
