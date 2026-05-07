В обоих антикоррупционных органах есть люди, которые считают, что руководство тормозит отдельные расследования, - Броневицкий
Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий во время заседания Временной следственной комиссии заявил, что в антикоррупционных органах есть сотрудники, убежденные в том, что руководство сознательно тормозит расследования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с заседания обнародовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Отвечая на вопрос о возможном блокировании расследований отдельных эпизодов, связанных с деятельностью предполагаемой группировки Миндич-Цукерман, Броневицкий отметил:
"Да, это то, что мне стало известно от лиц, с которыми я общался".
Также он прокомментировал предположения о возможных договоренностях между руководством антикоррупционных органов и высшим государственным руководством.
"Я не могу точно знать о каких-либо договоренностях, поскольку не являюсь сотрудником Банковой и не являюсь сотрудником САП и НАБУ".
В то же время, по словам экс-прокурора, при надлежащем ходе досудебного расследования общество могло бы уже увидеть гораздо более широкую картину.
"Но я скажу, что если бы досудебное расследование продолжалось так, как оно должно было продолжаться, и осуществлялось так, как оно должно было осуществляться, то, очевидно, на данный момент предметом исследования и публичного обсуждения было бы гораздо больше эпизодов. И мы бы говорили о гораздо большем количестве вероятных потенциальных подозрений", - подчеркнул Броневицкий.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
Также напомним, что в ноябре 2025 года за фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из тюрьмы.
Послати загін силовиків для тривалого обшуку і дати "підозру" кожному антикопруцонеру-для шобли раз плюнути.