Совладелец Fire Point Штилерман есть на "пленках Миндича", - Гончаренко. ВИДЕО
Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман фигурирует на "пленках Миндича".
Об этом во время заседания ВСК сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам парламентария, Штилерман фигурирует на "пленках Миндича".
Далее Гончаренко процитировал стенограмму разговора от 4 июля 2025 года между Штилерманом и Миндичем.
Нардеп отметил, что Миндич обращался к Штилерману на "ты", а тот - на "вы". Известно, что Штилерман старше Миндича.
Также Гончаренко заявил, что Штилерман также упоминается в разговоре Миндича и Умерова.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности - о финансировании Fire Point.
- Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
- Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".
+15 igor koval #550777
Гасло «Зробимо їх разом» виявилося найчеснішою обіцянкою в історії - тільки от «зробили» не корупціонерів. Зробили вас. Зробили нас усіх. Прямо на очах у всього світу, під оплески і дешеві шоу.
Ви кажете: «Не на часі критикувати»? А коли буде на часі? Коли останній українець виїде або ляже в землю, щоб черговий лідер міг записати патріотичний ролик на фоні руїн? Ваша мовчазна згода - це паливо для цієї машини знищення.
Кожен, хто досі намагається виправдати цей геноцид власного народу непрофесійністю чи обставинами - ви співучасники. Це не помилки. Це послідовне, системне знищення майбутнього.
Де обіцяна безпека?
Де захист людей, а не рейтингів?
Де відповідальність за кожен провал, який коштує сотні тисяч життів?