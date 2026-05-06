Совладелец Fire Point Штилерман есть на "пленках Миндича", - Гончаренко. ВИДЕО

Штилерман фигурирует на пленках Миндича: что известно?

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман фигурирует на "пленках Миндича".

Об этом во время заседания ВСК сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам парламентария, Штилерман фигурирует на "пленках Миндича".

Далее Гончаренко процитировал стенограмму разговора от 4 июля 2025 года между Штилерманом и Миндичем.

Нардеп отметил, что Миндич обращался к Штилерману на "ты", а тот - на "вы". Известно, что Штилерман старше Миндича.

Также Гончаренко заявил, что Штилерман также упоминается в разговоре Миндича и Умерова.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности - о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
  • Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

Миндич Тимур (283) Fire Point (26)
Топ комментарии
А на плівках ішак є?
показать весь комментарий
06.05.2026 14:53 Ответить
Найвеличнівшивий, он - вєздЄ.. але якщо хто винен, то то усе - Порох..
показать весь комментарий
06.05.2026 15:00 Ответить
Закони жанру вимагають підтримання інтриґи.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:02 Ответить
Є на плівках і Ішак. Його там скромно величають - Вова. Цей загадковий "Вова" судячи з контексту і є Пан президент від України, Товаріщ Оманський.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:07 Ответить
Прокурори-інваліди не крадуть гроші США
показать весь комментарий
06.05.2026 15:04 Ответить
Пробували не красти? І не треба розповідати казки про конкуренцію "фламінго" для амерів або Європи.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:16 Ответить
Хто фінансує Україну той і замовляє музику. Американським та німецьким платникам податків цікаво куди йдуть їхні гроші та хто такий товаріщ Оманський який роздає якісь "Тисячі Зеленського".
показать весь комментарий
06.05.2026 15:13 Ответить
https://t.me/dmytro_chekalkyn/10143 Mila Ya:
Гасло «Зробимо їх разом» виявилося найчеснішою обіцянкою в історії - тільки от «зробили» не корупціонерів. Зробили вас. Зробили нас усіх. Прямо на очах у всього світу, під оплески і дешеві шоу.
Ви кажете: «Не на часі критикувати»? А коли буде на часі? Коли останній українець виїде або ляже в землю, щоб черговий лідер міг записати патріотичний ролик на фоні руїн? Ваша мовчазна згода - це паливо для цієї машини знищення.
Кожен, хто досі намагається виправдати цей геноцид власного народу непрофесійністю чи обставинами - ви співучасники. Це не помилки. Це послідовне, системне знищення майбутнього.
Де обіцяна безпека?
Де захист людей, а не рейтингів?
Де відповідальність за кожен провал, який коштує сотні тисяч життів?
показать весь комментарий
06.05.2026 15:37 Ответить
По прізвищах, суто всі українці..... Українця, можна знайти тільки на фронті....
показать весь комментарий
06.05.2026 15:19 Ответить
Така доля українців. Зате українці гарно співають жалісливі пісні.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:28 Ответить
ЗЕлена поцяра призвело до знищення виробника ракет ВО Луч, де загинуло до 40 спеціалістів, а натомість потвора створило кралвральне маланське фуфло для дерибану бабла - Fire Point.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:29 Ответить
Міндіч, Цукерман от і Штілерман... . Навіва не дуже гарні думки за ці мани.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:33 Ответить
І що з того? Це звичайна етнічна ОЗГ (Організована злочинна група) яка складається переважно з осіб єврейської національності, яка правда на відміну від їнших ОЗГ, контролює владу в Україні, тому щоб українці боялися вигадала нові закони для українців. Згідно нових законів України для українців всі хто погано говорять про Пана президента України та взагалі про семітів є в Україні антисемітами та караються позбавленням волі на строк до 8 років тюрми за антисемітизм і на передову змивати кров'ю злочин антисемітизму.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:59 Ответить
ось тому і приняли закон антисимицький, щоб захистити єврейчиків чи жид....ів...
показать весь комментарий
06.05.2026 16:31 Ответить
штілєрман, міндіч, цукерман, умєров, зеленський - потужні українці
показать весь комментарий
06.05.2026 16:50 Ответить
у лютому 2023-го було перейменоване на Fire Point і переоформлене на Єгора Скалигу - фахівця кіноіндустрії, який до війни займався локаціями для фільмів, зокрема «Люксембург, Люксембург», «8 перших побачень» з Володимиром Зеленським та інших.
показать весь комментарий
06.05.2026 22:13 Ответить
 
 