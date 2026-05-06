Співвласник Fire Point Штілерман є на "плівках Міндіча", - Гончаренко. ВIДЕО

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман фігурує на "плівках Міндіча".

Про це під час засідання ТСК повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, Штілерман є на "плівках Міндіча".

Далі Гончаренко процитував стенограму розмови від 4 липня 2025 року між Штілерманом та Міндічем.

Нардеп зауважив, що Міндіч звертався до Штілермана на "ти", а той - на "ви". Відомо, що Штілерман старший за Міндіча.

Також Гончаренко заявив, що Штілерман також загдується у розмові Міндіча та Умєрова.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

