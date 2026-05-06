Співвласник Fire Point Штілерман є на "плівках Міндіча", - Гончаренко. ВIДЕО
Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман фігурує на "плівках Міндіча".
Про це під час засідання ТСК повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами парламентаря, Штілерман є на "плівках Міндіча".
Далі Гончаренко процитував стенограму розмови від 4 липня 2025 року між Штілерманом та Міндічем.
Нардеп зауважив, що Міндіч звертався до Штілермана на "ти", а той - на "ви". Відомо, що Штілерман старший за Міндіча.
Також Гончаренко заявив, що Штілерман також загдується у розмові Міндіча та Умєрова.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
- Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".
Топ коментарі
+15 igor koval #550777
показати весь коментар06.05.2026 15:00 Відповісти Посилання
+14 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар06.05.2026 15:07 Відповісти Посилання
+10 Ан Мур
показати весь коментар06.05.2026 15:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гасло «Зробимо їх разом» виявилося найчеснішою обіцянкою в історії - тільки от «зробили» не корупціонерів. Зробили вас. Зробили нас усіх. Прямо на очах у всього світу, під оплески і дешеві шоу.
Ви кажете: «Не на часі критикувати»? А коли буде на часі? Коли останній українець виїде або ляже в землю, щоб черговий лідер міг записати патріотичний ролик на фоні руїн? Ваша мовчазна згода - це паливо для цієї машини знищення.
Кожен, хто досі намагається виправдати цей геноцид власного народу непрофесійністю чи обставинами - ви співучасники. Це не помилки. Це послідовне, системне знищення майбутнього.
Де обіцяна безпека?
Де захист людей, а не рейтингів?
Де відповідальність за кожен провал, який коштує сотні тисяч життів?