В обох антикорупційних органах є люди, які вважають, що керівництво гальмує окремі розслідування, - Броневицький

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький під час засідання Тимчасової слідчої комісії заявив, що в антикорупційних органах є працівники, які переконані у свідомому гальмуванні розслідувань з боку керівництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео із засідання оприлюднив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Відповідаючи на запитання щодо можливого блокування розслідувань окремих епізодів, пов’язаних із діяльністю ймовірного угруповання Міндіч-Цукерман, Броневицький зазначив:

"Так, це те, що мені стало відомо від осіб, з якими я спілкувався".

Також він прокоментував припущення щодо можливих домовленостей між керівництвом антикорупційних органів та вищим державним керівництвом.

"Я не можу точно знати про якісь домовленості, оскільки не є працівником Банкової та не є працівником САП і НАБУ".

Водночас, за словами експрокурора, за належного перебігу досудового розслідування суспільство могло б уже побачити значно ширшу картину.

"Але я скажу, що якби досудове розслідування тривало так, як воно повинно було тривати і здійснювалося так, як воно повинно було здійснюватися, то вочевидь станом на зараз предметом дослідження і публічного обговорення було б значно більше епізодів. І ми би говорили про значно більшу кількість імовірних потенційних підозр", - наголосив Броневицький.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Також нагадаємо, що у листопаді 2025 року за фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.