УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8957 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
1 145 3

В обох антикорупційних органах є люди, які вважають, що керівництво гальмує окремі розслідування, - Броневицький

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький під час засідання Тимчасової слідчої комісії заявив, що в антикорупційних органах є працівники, які переконані у свідомому гальмуванні розслідувань з боку керівництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео із засідання оприлюднив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання щодо можливого блокування розслідувань окремих епізодів, пов’язаних із діяльністю ймовірного угруповання Міндіч-Цукерман, Броневицький зазначив:

"Так, це те, що мені стало відомо від осіб, з якими я спілкувався".

Також він прокоментував припущення щодо можливих домовленостей між керівництвом антикорупційних органів та вищим державним керівництвом.

"Я не можу точно знати про якісь домовленості, оскільки не є працівником Банкової та не є працівником САП і НАБУ".

Водночас, за словами експрокурора, за належного перебігу досудового розслідування суспільство могло б уже побачити значно ширшу картину.

"Але я скажу, що якби досудове розслідування тривало так, як воно повинно було тривати і здійснювалося так, як воно повинно було здійснюватися, то вочевидь станом на зараз предметом дослідження і публічного обговорення було б значно більше епізодів. І ми би говорили про значно більшу кількість імовірних потенційних підозр", - наголосив Броневицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співвласник Fire Point Штілерман є на "плівках Міндіча", - Гончаренко. ВIДЕО

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Також нагадаємо, що у листопаді 2025 року за фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.

Автор: 

НАБУ (5704) ТСК (387) Гончаренко Олексій (537) САП (2591)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гальмують- бо попереджені і бояться.
Послати загін силовиків для тривалого обшуку і дати "підозру" кожному антикопруцонеру-для шобли раз плюнути.
показати весь коментар
07.05.2026 13:17 Відповісти
НАБУ ж надали свободу - чого вони бояться?
показати весь коментар
07.05.2026 13:23 Відповісти
Як свого часу співав Висоцький - "Дали вчера мне свободу - что я с ней делать буду?".....
показати весь коментар
07.05.2026 15:23 Відповісти
 
 