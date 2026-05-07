В обох антикорупційних органах є люди, які вважають, що керівництво гальмує окремі розслідування, - Броневицький
Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький під час засідання Тимчасової слідчої комісії заявив, що в антикорупційних органах є працівники, які переконані у свідомому гальмуванні розслідувань з боку керівництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео із засідання оприлюднив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Відповідаючи на запитання щодо можливого блокування розслідувань окремих епізодів, пов’язаних із діяльністю ймовірного угруповання Міндіч-Цукерман, Броневицький зазначив:
"Так, це те, що мені стало відомо від осіб, з якими я спілкувався".
Також він прокоментував припущення щодо можливих домовленостей між керівництвом антикорупційних органів та вищим державним керівництвом.
"Я не можу точно знати про якісь домовленості, оскільки не є працівником Банкової та не є працівником САП і НАБУ".
Водночас, за словами експрокурора, за належного перебігу досудового розслідування суспільство могло б уже побачити значно ширшу картину.
"Але я скажу, що якби досудове розслідування тривало так, як воно повинно було тривати і здійснювалося так, як воно повинно було здійснюватися, то вочевидь станом на зараз предметом дослідження і публічного обговорення було б значно більше епізодів. І ми би говорили про значно більшу кількість імовірних потенційних підозр", - наголосив Броневицький.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Також нагадаємо, що у листопаді 2025 року за фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Послати загін силовиків для тривалого обшуку і дати "підозру" кожному антикопруцонеру-для шобли раз плюнути.