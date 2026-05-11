"Династию" в 2021 году освятил представитель церкви, — НАБУ

В начале строительства жилого кооператива "Династия" в Козине в 2021 году была заложена памятная капсула и проведено освящение с участием представителя церкви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

О чем сообщили в НАБУ

По данным правоохранителей, на этом объекте члены преступной группировки могли легализовать около 460 миллионов гривен.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов отметил, что для освящения пригласили священника, жена которого в 2022 году станет формальным владельцем одной из квартир, предоставленных Алексею Чернышову в качестве неправомерной выгоды. Тогда он был министром развития громад и территорий.

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

  • По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.
  • В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

А представник якої церкви "освятив", МП?

P.s. "А я думаю чого через Козин шахеди не літають... Зазвичай Вишеньки/Обухів/Українка/Трипілля...і вектор Хотів" (с)
11.05.2026 23:27 Ответить
НАБУ виявляється замахнулися на "святе" для серця наших мародерів)
11.05.2026 23:34 Ответить
+10
Цікаво, от ті "прості" люди : голова сільради, священник, будівельники, дизайнери та інші, то, мабуть, індуси чи бангладешці були, бо нічого не розуміли, мовчки брали гроші та досі мовчать в ганчірочку.
Ну не могли то бути прості українці, правда ж?
11.05.2026 23:27 Ответить
"Солидный Господь для солидных господ" (с)
11.05.2026 23:27 Ответить
Не тим миром мазані. Господь дав, господь взяв.
12.05.2026 00:06 Ответить
А якщо офіційної й правильної то що? Реакція у вас буде така ж, як і на МП, чи все ж інша?)
11.05.2026 23:29 Ответить
Для мене всі церкви, релігігійні організації це просто "бізнес". Ні до якої не ходжу.
11.05.2026 23:32 Ответить
Але запитали про одну)
11.05.2026 23:33 Ответить
Невже кірюха приїздив?😯
11.05.2026 23:46 Ответить
Звичайно УПЦ МП. То їх покровителі і виборці. А все українське вони ненавидять.
11.05.2026 23:49 Ответить
Навіть не сумніваюсь що мп.Але,питання в іншому,навіщо євреї освячують за участі православних???
12.05.2026 06:05 Ответить
Ні, усі заброньовані будівельники, типові етнічні слуги зеленського і кабміндічів, бо вони з прорабами, добре знали з яких кривавих грошей і кому будували хатинки для вови і андрія під керівництвом чернишова!!
А гроші на це будівництво хатинок у Козині та за земельні ділянки, крадені в Українців !!!
12.05.2026 00:45 Ответить
от чорт такий! вспів своїм колєгам зі святого сімейства освятити! кров'ю! ))
11.05.2026 23:27 Ответить
Попу анафему, тракторісту догану. Амінь!
11.05.2026 23:33 Ответить
🤣...
11.05.2026 23:42 Ответить
Здогадайтесь від якої церкви. Та, яка в Офіс, як додому ходила. Та, на перейменування якої Зельоні закрили очі, і до тепер закон не виконують.
11.05.2026 23:41 Ответить
В МП всі попи фальшиві. Равіна треба було брати, то не було б зараз клопоту.
11.05.2026 23:47 Ответить
То це що, батюшка бракований обряд провів, нахалтурив? Ай-я-яй... 😂
Позбавити "отця" ліцензії!
11.05.2026 23:55 Ответить
треба було
равіна запросити
11.05.2026 23:59 Ответить
І що допомогло, що освятив представник церкви? Попівська святість ніфіга не спрацювала! ''Династію'' накрили! Піп має повернути гроші назад за невдале освячення! Навіщо, ну навіщо піп ''поліз'' в брудні гроші?! Це ж не поодинокий випадок! Де гроші, там завжди попи!
12.05.2026 00:31 Ответить
Освячував "Династію" у 2021 році Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (у миру - Лебідь Петро Дмитрович) - одна з найбільш неоднозначних постатей в ієрархії УПЦ (МП). У народі та медіа він широко відомий під прізвиськом «Паша-Мерседес» через свою любов до розкішних автомобілів та скандали, пов'язані з його стилем життя. У 2008 році був обраний депутатом Київської міської ради від «Партії регіонів». В 2023 йому офіційно висунуто звинувачення СБУ у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Служба безпеки оприлюднила записи його розмов, де він радів окупації окремих регіонів та принизливо висловлювався про ПЦУ.

У 2023 році перебував під цілодобовим домашнім арештом, а пізніше був відправлений до СІЗО. Вийшов під заставу у розмірі 33,3 млн гривень, яку за нього внесли прихожани. Журналістські розслідування, зокрема BIHUS.Info, виявили у власності митрополита розкішні маєтки під Києвом, аграрний бізнес та великий автопарк, що не відповідає офіційному статусу ченця. Наразі розгляд кримінальних справ проти нього в судах триває, а сам він залишається під особистим зобов'язанням.

Що не ясно?
12.05.2026 01:08 Ответить
В освятив батюшка Московської церкви?
12.05.2026 04:37 Ответить
А попіздяком був чи з попадьйою?
12.05.2026 05:00 Ответить
 
 