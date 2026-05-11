"Династию" в 2021 году освятил представитель церкви, — НАБУ

В начале строительства жилого кооператива "Династия" в Козине в 2021 году была заложена памятная капсула и проведено освящение с участием представителя церкви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

О чем сообщили в НАБУ

По данным правоохранителей, на этом объекте члены преступной группировки могли легализовать около 460 миллионов гривен.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов отметил, что для освящения пригласили священника, жена которого в 2022 году станет формальным владельцем одной из квартир, предоставленных Алексею Чернышову в качестве неправомерной выгоды. Тогда он был министром развития громад и территорий.

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.

В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

