"Династию" в 2021 году освятил представитель церкви, — НАБУ
В начале строительства жилого кооператива "Династия" в Козине в 2021 году была заложена памятная капсула и проведено освящение с участием представителя церкви.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.
О чем сообщили в НАБУ
По данным правоохранителей, на этом объекте члены преступной группировки могли легализовать около 460 миллионов гривен.
Руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов отметил, что для освящения пригласили священника, жена которого в 2022 году станет формальным владельцем одной из квартир, предоставленных Алексею Чернышову в качестве неправомерной выгоды. Тогда он был министром развития громад и территорий.
О "Династии"
Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".
Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.
- По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.
- В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
P.s. "А я думаю чого через Козин шахеди не літають... Зазвичай Вишеньки/Обухів/Українка/Трипілля...і вектор Хотів" (с)
Ну не могли то бути прості українці, правда ж?
А гроші на це будівництво хатинок у Козині та за земельні ділянки, крадені в Українців !!!
Позбавити "отця" ліцензії!
равіна запросити
У 2023 році перебував під цілодобовим домашнім арештом, а пізніше був відправлений до СІЗО. Вийшов під заставу у розмірі 33,3 млн гривень, яку за нього внесли прихожани. Журналістські розслідування, зокрема BIHUS.Info, виявили у власності митрополита розкішні маєтки під Києвом, аграрний бізнес та великий автопарк, що не відповідає офіційному статусу ченця. Наразі розгляд кримінальних справ проти нього в судах триває, а сам він залишається під особистим зобов'язанням.
Що не ясно?