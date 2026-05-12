2 883 25

Єрмаку сьогодні обиратимуть запобіжний захід у ВАКС

Коли обиратимуть запобіжний захід Єрмаку?

Запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку обиратимуть сьогодні, 12 травня.

Про це повідомила пресслужба субу, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Розгляд клопотання призначено на сьогодні, 12 травня, на 16:00", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Звільнення Єрмака

ВАКС Антикорупційний суд (2205) запобіжний захід (671) Єрмак Андрій (1724)
Топ коментарі
+7
Не встиг він до фронту добратись. Дуже волів, але НАБУ завадило.
12.05.2026 13:55
12.05.2026 13:55 Відповісти
+6
В окоп може піде? Древо хай теж візьме..
12.05.2026 13:52
12.05.2026 13:52 Відповісти
+6
а він знову не прийде. В цей же суд.
12.05.2026 13:53
12.05.2026 13:53 Відповісти
Десь в пробці застряг, як кадирівці
12.05.2026 14:30
12.05.2026 14:30 Відповісти
невінаватоє оно в окоп.
12.05.2026 14:08
12.05.2026 14:08 Відповісти
Та цей бугай в окоп не влізе, габарити не дозволяють!
12.05.2026 14:30
12.05.2026 14:30 Відповісти
відпустіть, "падли", в нього лише одна квартира і автомобіль ... він не крав
12.05.2026 13:55
12.05.2026 13:55 Відповісти
кондом йому на голову натягнуть? а більше йому нічо не загорожує ))
12.05.2026 13:58
12.05.2026 13:58 Відповісти
12.05.2026 13:59
12.05.2026 13:59 Відповісти
Вовочка шашличний на поруки агента візьме
12.05.2026 14:06
12.05.2026 14:06 Відповісти
Хотів відпетляти - як Рєзніков - зачаївся адвокатом в Полтавській обл
12.05.2026 14:06
12.05.2026 14:06 Відповісти
щось незрозуміле...
єрмак на фронті захищає Україну
чи ні??
краде!?!?
12.05.2026 14:06
12.05.2026 14:06 Відповісти
Нашийник на шию з вибухівкою. При спробі звалити - відрив башки.
12.05.2026 14:23
12.05.2026 14:23 Відповісти
Можна й без спроби звалити. Навіщо чекати свята?
12.05.2026 14:28
12.05.2026 14:28 Відповісти
В андрюші вже є "вікно" на кордоні? Хто повезе в багажнику?
12.05.2026 14:28
12.05.2026 14:28 Відповісти
ЗЄ дасть наказ прикордонникам, щоб пропустили
12.05.2026 14:42
12.05.2026 14:42 Відповісти
А про Бакланова вже забули? Чому він на свободі?
12.05.2026 14:41
12.05.2026 14:41 Відповісти
Дивно, а чого він не за кордоном? Чого не попередили? Чим він гірший за міндічей?
12.05.2026 14:48
12.05.2026 14:48 Відповісти
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
12.05.2026 15:05
12.05.2026 15:05 Відповісти
Я вовсе не антисемит. Но вам не кажется что евреи на высших постах в Украине оборзели вкрай?
12.05.2026 15:23
12.05.2026 15:23 Відповісти
словник мендель:

родовитий аристократ = параноїдальний нарцис
державник = мафія
хазяйновитий менеджер = збирач трупної води
бронежилет для президента = тюремник президента
12.05.2026 15:29
12.05.2026 15:29 Відповісти
Стільки цвіту загинуло! Нечисть, гидко!!!
12.05.2026 15:30
12.05.2026 15:30 Відповісти
Коли в Бучі орки творили геноцид ці ЗЕпадлюки палаци під Києвом будували - невже ми це "проковтнемо"???
12.05.2026 16:06
12.05.2026 16:06 Відповісти
КАРАУЛ!
ФРАНТАВІКА СУДЯТЬ!
12.05.2026 17:07
12.05.2026 17:07 Відповісти

він в п'ятий раз йшов за бубою останній бій з нагостреним штиком!
пуля дура - штик мoлoдець!
13.05.2026 15:21
13.05.2026 15:21 Відповісти
 
 