Єрмак про підозру від НАБУ: На правоохоронців тиснули

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Про це він повідомив у відповіді на письмовий запит LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", - зазначив він

Єрмак сказав, що "слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу".

"Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки. – Ред.), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити", - підсумував екскерівник ОП.

Читайте: Підозра Єрмаку - безпідставна, все це спровоковано публічним тиском, - адвокат Фомін

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Пізніше у Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.

НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом особам у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Звільнення Єрмака

Читайте: Після заяви про підозру Єрмаку НАБУ і САП мають визначитися щодо подальших процесуальних кроків, – Гончаренко