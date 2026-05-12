Єрмак про підозру від НАБУ: На правоохоронців тиснули

Єрмак прокоментував підозру від НАБУ: що відомо?

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Про це він повідомив у відповіді на письмовий запит LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", - зазначив він

Єрмак сказав, що "слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу".

"Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки. – Ред.), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити", - підсумував екскерівник ОП.

Читайте: Підозра Єрмаку - безпідставна, все це спровоковано публічним тиском, - адвокат Фомін

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Пізніше у Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.

НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом особам у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Звільнення Єрмака

Читайте: Після заяви про підозру Єрмаку НАБУ і САП мають визначитися щодо подальших процесуальних кроків, – Гончаренко

А на тебе хто тиснув - коли ти крутив "діла" в ОПі?
12.05.2026 13:38 Відповісти
гадота фсбешна.
12.05.2026 13:39 Відповісти
Треба тебе витиснути разом з ішаком з України, ото вчепилися у владу.
12.05.2026 13:39 Відповісти
Йому було соромно
12.05.2026 13:40 Відповісти
73 відсотки виборців Зєлєнского.
12.05.2026 13:59 Відповісти
З України? Так вони й так здриснуть, коли остаточно той "проект", як висловилася одна **** за вісім гривень, закриють. Не з України їх треба викидати, а з крісел, і якнайшвидше, щоб хоч щось від України залишилося. І у камери, усе оте шобло. Шкода тільки, що їхні виборці і фанати ніякої відповідальності не понесуть.
12.05.2026 19:55 Відповісти
пам'ятаєте, як студенти обісцяли, це самозадоволене чмо?

то, це вже істерика, та прогнозуєма втеча, чи є варіанти, перекантуватись в сбу, біля ігаря валєріча?
12.05.2026 13:41 Відповісти
Просимо пана до смереки.
12.05.2026 13:41 Відповісти
А якщо я вам запропоную стрибнути з 10 поверху, то ви теж спитаєте чи чекаю я там?
12.05.2026 14:24 Відповісти
Пропоную вам заткнутися та йти куди подалі.
13.05.2026 10:33 Відповісти
точно тиснули щоб тебе погань не арештовували
12.05.2026 13:44 Відповісти
Ну що ж тут дивного? Українці хочуть щоб крадії сиділи, от і тиснуть на правоохоронні органи.
12.05.2026 13:48 Відповісти
Точно українці тиснуть? На тиск укра'нців Зєлєнскій забив. То тиснуть європейці через бабло.
12.05.2026 14:06 Відповісти
Він має сидіти в одиночній камері СБУ. Не в СІЗО!
12.05.2026 13:48 Відповісти
Яка різниця, буде наказ здохне що там, що там
12.05.2026 15:46 Відповісти
мабуть тиснули ніводомо який Валодя і невідомо який Андрій
12.05.2026 13:49 Відповісти
А хто крім зеленої влади може тиснути на правоохоронців? Якщо перевищили владу - до суду і захищай своє імя, як ви шобло робили з Порошенко, Марченком, Павловським, Ріфом, Кривоносом та іншими.
12.05.2026 13:49 Відповісти
непогано булоб яйця самого дєрьмака в тисках потиснути! це освіжило б його пам'ять і він би багато чого міг згадати! ))
12.05.2026 13:51 Відповісти
Опг слуга наріду диктує свої правила
12.05.2026 13:51 Відповісти
Якщо зараз втече, то доведеться звільняти всіх його призначенців. За це ***** по голівці не погладить. От і доводиться тепер "борсатись" на сковорідці до останнього... Але втече все одно...
12.05.2026 13:53 Відповісти
Ермак требует защитить его честь. Правда есть подозрения, что если начать искать его честь, чтоб защитить, то она окажется подшитой в секретной папке с кодовым именем агента на Большой Лубянке 2 в Москве...
12.05.2026 14:17 Відповісти
Тю. Чого це ти російською пишеш?
Чия цитата?
12.05.2026 14:50 Відповісти
Хто-хто, а Єрмак на цьому знається. Ще є один спеціаліст у цій справі, якийсь Олєг із ОПи.
12.05.2026 14:05 Відповісти
Хто? Невже знову злі англасакси???
12.05.2026 14:11 Відповісти
Невже сам зєльонкін?
12.05.2026 14:41 Відповісти
Невже через СБУ?
12.05.2026 14:43 Відповісти
"Нє вінаватая я! Он сам прішол!"(с)
12.05.2026 14:17 Відповісти
Скуштує на смак своє власне блюдо...
12.05.2026 14:18 Відповісти
Коли Єрмак збивав незалежність НАБУ і САП , то це побачили всі.
12.05.2026 14:26 Відповісти
А ти скотина на кого тиснув, на Червінського?
12.05.2026 14:39 Відповісти
Ця кацапсько-мародерна гнида повинна вже давно висіти на одному з київських каштанів, лякаючи своєю тушкою пролітаючих птахів. Як, зрештою, і його криворагульний подільник-торчок.
12.05.2026 14:40 Відповісти
Не треба каштани поганити. Він заслужив хіба на осику.
12.05.2026 14:42 Відповісти
на кого Дєрмак розрахавував.......лузер війна яку ти приніс скотина
12.05.2026 14:47 Відповісти
хто ж це загадковий пушер?? невже, сорос?!
12.05.2026 14:51 Відповісти
єрмак якого привів Корупціонер і Зрадник зеленський не мають ні совісті ні гідності тільки думають як триматися при владі і збагачуватися
12.05.2026 14:54 Відповісти
Шнурок від держави, на мило народ скинеться. Обом.
12.05.2026 15:07 Відповісти
Андрюха, починай співати: хто тиснув, хто вигодонабувач тиску, хто тебе відтягнув від посади. Не стримуйся, вся країна чекає!
12.05.2026 15:19 Відповісти
Дійсно цікаво, а хто ж цей таємничий ,,тискун''?
12.05.2026 15:46 Відповісти
Ще треба і справу про продаж братом посад поновити. Убив Єрмак хлопців, які записали на фронті. Помстився.
12.05.2026 16:12 Відповісти
Бідняжка(
люди хочуть справедливості!? Та як ці ходопи посміли!!
12.05.2026 17:13 Відповісти
Ето політічєское прєслєдованіє. Опозіціі.
12.05.2026 17:34 Відповісти
Дермачятіна недолуга, звездуй в окоп разом зі своїми друзями
12.05.2026 18:59 Відповісти
а коля каклєта плакався водію, що його в схемки не беруть. це коля каклєта всіх здав.
12.05.2026 19:01 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12/05.26р.:
"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності" . заявила прокурорка САП Валентина Гребенюк сьогодні в судовому засіданні по обранню Єрмаку міри запобіжного заходу.

Тобто - ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) при Мін'юсті, Міністерство юстиції, ДП «Дія»; державні ІТ-центри при міністерствах - це структури де безкарно і спокійно можна видалити все, що захоче клієнт ?
13.05.2026 01:12 Відповісти
 
 