Єрмак про підозру від НАБУ: На правоохоронців тиснули
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Про це він повідомив у відповіді на письмовий запит LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", - зазначив він
Єрмак сказав, що "слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу".
"Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки. – Ред.), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити", - підсумував екскерівник ОП.
Що передувало?
Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Пізніше у Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.
НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом особам у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
то, це вже істерика, та прогнозуєма втеча, чи є варіанти, перекантуватись в сбу, біля ігаря валєріча?
Чия цитата?
люди хочуть справедливості!? Та як ці ходопи посміли!!
"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності" . заявила прокурорка САП Валентина Гребенюк сьогодні в судовому засіданні по обранню Єрмаку міри запобіжного заходу.
Тобто - ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) при Мін'юсті, Міністерство юстиції, ДП «Дія»; державні ІТ-центри при міністерствах - це структури де безкарно і спокійно можна видалити все, що захоче клієнт ?