Ермак о подозрении от НАБУ: На правоохранителей оказывали давление
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак связывает уведомление о предъявлении ему подозрения со стороны НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Об этом он сообщил в ответе на письменный запрос LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения", — отметил он
Ермак сказал, что "следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния".
"Ничего не изменилось сейчас, как и после 28 ноября прошлого года (когда у Андрея Ермака впервые провели обыски. – Ред.), когда я так же реагировал на все процессуальные действия и запросы", – подытожил экс-руководитель ОП.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Позже у Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести лицам по делу о легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ сообщили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
то, це вже істерика, та прогнозуєма втеча, чи є варіанти, перекантуватись в сбу, біля ігаря валєріча?
Чия цитата?
люди хочуть справедливості!? Та як ці ходопи посміли!!