Ермак о подозрении от НАБУ: На правоохранителей оказывали давление

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак связывает уведомление о предъявлении ему подозрения со стороны НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Об этом он сообщил в ответе на письменный запрос LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения", — отметил он

Ермак сказал, что "следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния".

"Ничего не изменилось сейчас, как и после 28 ноября прошлого года (когда у Андрея Ермака впервые провели обыски. – Ред.), когда я так же реагировал на все процессуальные действия и запросы", – подытожил экс-руководитель ОП.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Позже у Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести лицам по делу о легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах.

