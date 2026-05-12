РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6581 посетитель онлайн
Новости Подозрение Ермаку Строительство Династии
5 290 44

Ермак о подозрении от НАБУ: На правоохранителей оказывали давление

Ермак прокомментировал подозрение от НАБУ: что известно?

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак связывает уведомление о предъявлении ему подозрения со стороны НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Об этом он сообщил в ответе на письменный запрос LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения", — отметил он

Ермак сказал, что "следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния".

"Ничего не изменилось сейчас, как и после 28 ноября прошлого года (когда у Андрея Ермака впервые провели обыски. – Ред.), когда я так же реагировал на все процессуальные действия и запросы", – подытожил экс-руководитель ОП.

Читайте: Подозрение Ермаку – безосновательно, все это спровоцировано публичным давлением, – адвокат Фомин

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Позже у Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести лицам по делу о легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах.

Увольнение Ермака

Читайте: После заявления о подозрении Ермаку НАБУ и САП должны определиться с дальнейшими процессуальными шагами, – Гончаренко

Автор: 

Ермак Андрей (1557) подозрение (692)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А на тебе хто тиснув - коли ти крутив "діла" в ОПі?
показать весь комментарий
12.05.2026 13:38 Ответить
+15
гадота фсбешна.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:39 Ответить
+11
Треба тебе витиснути разом з ішаком з України, ото вчепилися у владу.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на тебе хто тиснув - коли ти крутив "діла" в ОПі?
показать весь комментарий
12.05.2026 13:38 Ответить
Йому було соромно
показать весь комментарий
12.05.2026 13:40 Ответить
73 відсотки виборців Зєлєнского.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:59 Ответить
гадота фсбешна.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:39 Ответить
Треба тебе витиснути разом з ішаком з України, ото вчепилися у владу.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:39 Ответить
З України? Так вони й так здриснуть, коли остаточно той "проект", як висловилася одна **** за вісім гривень, закриють. Не з України їх треба викидати, а з крісел, і якнайшвидше, щоб хоч щось від України залишилося. І у камери, усе оте шобло. Шкода тільки, що їхні виборці і фанати ніякої відповідальності не понесуть.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:55 Ответить
пам'ятаєте, як студенти обісцяли, це самозадоволене чмо?

то, це вже істерика, та прогнозуєма втеча, чи є варіанти, перекантуватись в сбу, біля ігаря валєріча?
показать весь комментарий
12.05.2026 13:41 Ответить
Просимо пана до смереки.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:41 Ответить
А якщо я вам запропоную стрибнути з 10 поверху, то ви теж спитаєте чи чекаю я там?
показать весь комментарий
12.05.2026 14:24 Ответить
точно тиснули щоб тебе погань не арештовували
показать весь комментарий
12.05.2026 13:44 Ответить
Ну що ж тут дивного? Українці хочуть щоб крадії сиділи, от і тиснуть на правоохоронні органи.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:48 Ответить
Точно українці тиснуть? На тиск укра'нців Зєлєнскій забив. То тиснуть європейці через бабло.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:06 Ответить
Він має сидіти в одиночній камері СБУ. Не в СІЗО!
показать весь комментарий
12.05.2026 13:48 Ответить
Яка різниця, буде наказ здохне що там, що там
показать весь комментарий
12.05.2026 15:46 Ответить
мабуть тиснули ніводомо який Валодя і невідомо який Андрій
показать весь комментарий
12.05.2026 13:49 Ответить
А хто крім зеленої влади може тиснути на правоохоронців? Якщо перевищили владу - до суду і захищай своє імя, як ви шобло робили з Порошенко, Марченком, Павловським, Ріфом, Кривоносом та іншими.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:49 Ответить
непогано булоб яйця самого дєрьмака в тисках потиснути! це освіжило б його пам'ять і він би багато чого міг згадати! ))
показать весь комментарий
12.05.2026 13:51 Ответить
Опг слуга наріду диктує свої правила
показать весь комментарий
12.05.2026 13:51 Ответить
Якщо зараз втече, то доведеться звільняти всіх його призначенців. За це ***** по голівці не погладить. От і доводиться тепер "борсатись" на сковорідці до останнього... Але втече все одно...
показать весь комментарий
12.05.2026 13:53 Ответить
Ермак требует защитить его честь. Правда есть подозрения, что если начать искать его честь, чтоб защитить, то она окажется подшитой в секретной папке с кодовым именем агента на Большой Лубянке 2 в Москве...
показать весь комментарий
12.05.2026 14:17 Ответить
Тю. Чого це ти російською пишеш?
Чия цитата?
показать весь комментарий
12.05.2026 14:50 Ответить
Хто-хто, а Єрмак на цьому знається. Ще є один спеціаліст у цій справі, якийсь Олєг із ОПи.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:05 Ответить
Хто? Невже знову злі англасакси???
показать весь комментарий
12.05.2026 14:11 Ответить
Невже сам зєльонкін?
показать весь комментарий
12.05.2026 14:41 Ответить
Невже через СБУ?
показать весь комментарий
12.05.2026 14:43 Ответить
"Нє вінаватая я! Он сам прішол!"(с)
показать весь комментарий
12.05.2026 14:17 Ответить
Скуштує на смак своє власне блюдо...
показать весь комментарий
12.05.2026 14:18 Ответить
Коли Єрмак збивав незалежність НАБУ і САП , то це побачили всі.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:26 Ответить
А ти скотина на кого тиснув, на Червінського?
показать весь комментарий
12.05.2026 14:39 Ответить
Ця кацапсько-мародерна гнида повинна вже давно висіти на одному з київських каштанів, лякаючи своєю тушкою пролітаючих птахів. Як, зрештою, і його криворагульний подільник-торчок.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:40 Ответить
Не треба каштани поганити. Він заслужив хіба на осику.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:42 Ответить
на кого Дєрмак розрахавував.......лузер війна яку ти приніс скотина
показать весь комментарий
12.05.2026 14:47 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 14:47 Ответить
хто ж це загадковий пушер?? невже, сорос?!
показать весь комментарий
12.05.2026 14:51 Ответить
єрмак якого привів Корупціонер і Зрадник зеленський не мають ні совісті ні гідності тільки думають як триматися при владі і збагачуватися
показать весь комментарий
12.05.2026 14:54 Ответить
Шнурок від держави, на мило народ скинеться. Обом.
показать весь комментарий
12.05.2026 15:07 Ответить
Андрюха, починай співати: хто тиснув, хто вигодонабувач тиску, хто тебе відтягнув від посади. Не стримуйся, вся країна чекає!
показать весь комментарий
12.05.2026 15:19 Ответить
Дійсно цікаво, а хто ж цей таємничий ,,тискун''?
показать весь комментарий
12.05.2026 15:46 Ответить
Ще треба і справу про продаж братом посад поновити. Убив Єрмак хлопців, які записали на фронті. Помстився.
показать весь комментарий
12.05.2026 16:12 Ответить
Бідняжка(
люди хочуть справедливості!? Та як ці ходопи посміли!!
показать весь комментарий
12.05.2026 17:13 Ответить
Ето політічєское прєслєдованіє. Опозіціі.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:34 Ответить
Дермачятіна недолуга, звездуй в окоп разом зі своїми друзями
показать весь комментарий
12.05.2026 18:59 Ответить
а коля каклєта плакався водію, що його в схемки не беруть. це коля каклєта всіх здав.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:01 Ответить
 
 