После заявления о подозрении Ермаку НАБУ и САП должны определиться с дальнейшими процессуальными шагами, - Гончаренко
После предъявления Андрею Ермаку подозрения антикоррупционные органы должны определиться с дальнейшими процессуальными шагами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте народного депутата Алексея Гончаренко в Facebook.
По словам нардепа, сейчас НАБУ и САП могут инициировать избрание меры пресечения. В таком случае состоится судебное заседание, во время которого могут прозвучать новые обвинения.
В то же время существует другой вариант, когда подозрение вручат без дальнейших шагов на данном этапе.
Гончаренко также отметил, что в случае избрания меры пресечения Ермаку придется найти значительную сумму средств, чтобы избежать пребывания в СИЗО.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Позже у Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
осточортіло чекати на їх дієве покарання від зеленського?!?!?
Он ті недолугі бабцю Юлю з 40 тис. у.о. "схопили", вже усе повернули, вибачились, а ще будуть по європейським судам доказувати що взагалі нічого такого не мали на увазі.
Френдліфайр він такий...
Не хвилюйтеся так за Козиря, якщо вкраденого ним бабла на заставу не вистачить, кремлівська фсб-ешна погань йому підкине баблішка. Такий цінний для кремля кадр має бути на свободі, щоб врятувати ЗЕлупу та допомогти залишитися йому при владі. Оманський договорняк має бути виконаний до кінця...
далі буде, як пишуть в кіно
кінцева мета - Буратіна !
але хто замовник ?
назвіть хоч одного, кого покарали або посадили?)
омерта, самі панімаєтє....
В будь якій цивілізованій країні, де у владі цивілізовані і відповідальні керманичі, де перша людина у владі з шаною ставиться до народу та ще в такі важкі для країни часи, вже б була заява, звернення до народу з приводу низки злочинів скоєних тими, кого ти з собою привів до влади та з тим що ти плануєш робити негайно аби цим злочина покласти край.
Але немає нічого.
Ігнорування зростання внутрішньої температири суспільства до критичних показників, знов вирішено ІГНОРУВАТИ в нуль.
Не думаю, що це гарна ідея.
Народ мудрий, це правда але терплячість десь вже на дні, висмоктали слуги її як безбожно.
Ця срана династія озерна знекровила країну зсередини(