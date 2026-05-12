После заявления о подозрении Ермаку НАБУ и САП должны определиться с дальнейшими процессуальными шагами, - Гончаренко

После предъявления Андрею Ермаку подозрения антикоррупционные органы должны определиться с дальнейшими процессуальными шагами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте народного депутата Алексея Гончаренко в Facebook.

По словам нардепа, сейчас НАБУ и САП могут инициировать избрание меры пресечения. В таком случае состоится судебное заседание, во время которого могут прозвучать новые обвинения.

В то же время существует другой вариант, когда подозрение вручат без дальнейших шагов на данном этапе.

Гончаренко также отметил, что в случае избрания меры пресечения Ермаку придется найти значительную сумму средств, чтобы избежать пребывания в СИЗО.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

