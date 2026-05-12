Новости Подозрение Ермаку
После заявления о подозрении Ермаку НАБУ и САП должны определиться с дальнейшими процессуальными шагами, - Гончаренко

Гончаренко о деле Ермака

После предъявления Андрею Ермаку подозрения антикоррупционные органы должны определиться с дальнейшими процессуальными шагами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте народного депутата Алексея Гончаренко в Facebook.

По словам нардепа, сейчас НАБУ и САП могут инициировать избрание меры пресечения. В таком случае состоится судебное заседание, во время которого могут прозвучать новые обвинения.

В то же время существует другой вариант, когда подозрение вручат без дальнейших шагов на данном этапе.

Гончаренко также отметил, что в случае избрания меры пресечения Ермаку придется найти значительную сумму средств, чтобы избежать пребывания в СИЗО.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Позже у Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.

Підозра за злочин за який 8-12 років тюрми. І це без посадки в СІЗО схоже на цирк для лохторату і сигнал тікати. Якщо навіть Єрмак не втече то про все домовилися і це вже просто знущання з лохторату.
у разі обрання запобіжного заходу Єрмаку доведеться знайти значну суму коштів, щоб уникнути перебування в СІЗО. Джерело: https://censor.net/ua/n4002679
Не хвилюйтеся так за Козиря, якщо вкраденого ним бабла на заставу не вистачить, кремлівська фсб-ешна погань йому підкине баблішка. Такий цінний для кремля кадр має бути на свободі, щоб врятувати ЗЕлупу та допомогти залишитися йому при владі. Оманський договорняк має бути виконаний до кінця...
В Україні різко, 11 травня, зросла ціна та попит Українців, на міцну пенькову вірьовку!!?!? Невже, для дієвої люстрації отих кабміндічів, бо
осточортіло чекати на їх дієве покарання від зеленського?!?!?
Не можна таке робить, це антисемітизм, згідно нового закону України для українців отримаєш до 8 років тюрми за антисемітизм і на передову змивати кров'ю злочин антисемітизму.
Он ті недолугі бабцю Юлю з 40 тис. у.о. "схопили", вже усе повернули, вибачились, а ще будуть по європейським судам доказувати що взагалі нічого такого не мали на увазі.
Так Банкову перекрили, щоб не втік?
Ну, перекрили Банкову оті службовці УДО, СБУ, НацПолу за наказом своїх керовників (у яких теж є сім'ї з родичами, які страждають від корупційних дій кабміндічів), щоб Українці не вчинили дієвий та справедливий самосуд над оманським *******, або, щоб не прорвалися московіти, рятувати єрмака з таторовим!!??!?
То це виходить що на початку 22-о Татаров своїх чеченських рятівників вбивав?
Френдліфайр він такий...
звинувачення ж не остаточне.
далі буде, як пишуть в кіно

кінцева мета - Буратіна !

але хто замовник ?

.
А їх багато, є такий старий дід з дименцією, а ще інший з бункеру, у якого "всьо по плану", який міг попросити того що з дименцією.
Знов якась невідома фірмочка внесе заставу, а фінмоніторинг з Проніним навіть не зацікавляться, звідки ті гроші.
Для кого цей цирк?)
назвіть хоч одного, кого покарали або посадили?)
Дешевше пристрелити гадьониша одразу, як зіллє всіх подільників, починаючи з віслюка.
вим'я у дь'Єрмака туге - НАБУ довго його доїти буде.

омерта, самі панімаєтє....

.
Чи втіче Єрмак раніше вручення підозри, чи таки сяде ? Ставки не приймаю але буду читати відповіді.
Для повноти варіантів: втече НАБУ
Є й така вірогідність.
Які ще кроки? На смереку падлу-синка фсбешника.
а де ті півні, "пєтрови-золкіни", з каментів на цензорі? вже не ******* найвеличнішого, чи з переляку не можуть пошту з методичкою відкрити, бо кривулі тримтять?
Жаліються, що на болотах Соловйов має вілли в Італії та більшу зарплату пропагандона, а тим не доплачують...
Чи не на часі народу визначитися щодо подальших процесуальних кроків? Це може бути Народний трибунал чи суд Лінча.
от ***** халепа отака з тими будиночками -- лєнка скумбрія вже в ..епіцентр.. змоталася шпалери підбирала а тут ой вей така двіжуха з алібабою . ну немає спокою з тою набу . не доведи господи ще догадаються хто такий ..вова.. на тих плівках
Які "подальші кроки", вони прокукарекали, а далі хоч не розвиднюйся.
Такі події, серьозні звинувачення, хоч наврядчі їх перелік на сьогодні повний.
В будь якій цивілізованій країні, де у владі цивілізовані і відповідальні керманичі, де перша людина у владі з шаною ставиться до народу та ще в такі важкі для країни часи, вже б була заява, звернення до народу з приводу низки злочинів скоєних тими, кого ти з собою привів до влади та з тим що ти плануєш робити негайно аби цим злочина покласти край.
Але немає нічого.
Ігнорування зростання внутрішньої температири суспільства до критичних показників, знов вирішено ІГНОРУВАТИ в нуль.
Не думаю, що це гарна ідея.
Народ мудрий, це правда але терплячість десь вже на дні, висмоктали слуги її як безбожно.
Ця срана династія озерна знекровила країну зсередини(
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
Никаких отступных,арест и сразу в камеру,рядом с дубой,пусть перестукиваются,шашлычнику перекроится канал поставок,будет весело.
Є КПК і там все розписано, хто що робить, не треба видумувати, просто слідуйте букві закону і все. Це ж так просто
