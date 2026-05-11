РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11163 посетителя онлайн
Новости Подозрение Ермаку Строительство Династии
3 687 16

ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии", - НАБУ

Династія

После того, как в СМИ появились сообщения о строительстве "Династии", владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста.

Об этом говорится в материале НАБУ "Операция "Мидас": Династия", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Арест недостроенных объектов "Династии"

Однако в ходе расследования Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии" в Козине.

Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

Обыски НАБУ в

Давление на эксперта 

Кроме того, как сообщили в НАБУ, следствием зафиксированы факты давления на одного из экспертов с целью не допустить проведения им исследования.

По данному факту НАБУ и САП зарегистрировали уголовное производство.

Читайте также: "Надо двигаться вперед": Чернышов требовал продолжить строительство "Династии" в марте 2022 года, — НАБУ

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

  • По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.
  • В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Смотрите также: Ермак обсуждает с дизайнером стиль своего дома в "Династии": хочет "микс", — НАБУ. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4809) Киевская область (4612) строительство (1987) Антикоррупционный суд (1397) Обуховский район (47) Козин (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Династія Зеленського.
Так буде звучати правильний заголовок новини.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:35 Ответить
+11
А назвуть для якого Вови будувувся один з будиночків?
показать весь комментарий
11.05.2026 23:37 Ответить
+10
Ай-яй-яй! R-1 ( себто ішак) так старався, а тепер на горизонті казенний дім.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай-яй-яй! R-1 ( себто ішак) так старався, а тепер на горизонті казенний дім.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:31 Ответить
Починайте арешти "зелених виродків" а то ми їх
показать весь комментарий
11.05.2026 23:34 Ответить
Династія Зеленського.
Так буде звучати правильний заголовок новини.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:35 Ответить
Офіс вже подав скаргу в Міжнародну Лігу Захисту клоунів? Бо у нас тут гнобити їх починають
показать весь комментарий
11.05.2026 23:36 Ответить
На біса їм ліга? У них закон про антисемітизм
показать весь комментарий
12.05.2026 01:52 Ответить
А назвуть для якого Вови будувувся один з будиночків?
показать весь комментарий
11.05.2026 23:37 Ответить
Лєніна)
показать весь комментарий
11.05.2026 23:45 Ответить
От вам і доказ що не лише Євреї в усьому винні.
Рабе хати не освячував!
показать весь комментарий
11.05.2026 23:41 Ответить
Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все - для екскурсій,

- Володимир Зеленський, 2019 рік
показать весь комментарий
11.05.2026 23:51 Ответить
Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все - для екскурсій,
- Володимир Зеленський, 2019 рік

Ностальгія в око попала 🥲
показать весь комментарий
11.05.2026 23:53 Ответить
ви ще досі серйозно сприймаєте це зелений зе маразм і зе пупулізм ???
показать весь комментарий
12.05.2026 08:58 Ответить
Там Мєньдєльша у Карлсона стриптиз робе. Таке розказує, що завтра про ту династію вже ніхто і не згадає.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:16 Ответить
А де почитати? Цікаво, ознайомитись зі спогадами офісної бледі близької до першого тіла.
показать весь комментарий
12.05.2026 09:53 Ответить
Щось підказує, що єрмак неочікувана помре, як Епштейн. Андрюша, бережи себе, ти відтепер наш український Епштейн! Той загадково сдох у в'язниці. А ще щось підказує, що у невідомого Вови стовідсотково є охоронець Коломойського. Бережи себе, Андрюша! Міцного тобі здоров'я і багато років життя. Тобі ще пожиттєве відбувати! Разом з Вовою.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:18 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 09:09 Ответить
 
 