ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии", - НАБУ

После того, как в СМИ появились сообщения о строительстве "Династии", владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста.

Об этом говорится в материале НАБУ "Операция "Мидас": Династия", сообщает Цензор.НЕТ.

Арест недостроенных объектов "Династии"

Однако в ходе расследования Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии" в Козине.

Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

Давление на эксперта

Кроме того, как сообщили в НАБУ, следствием зафиксированы факты давления на одного из экспертов с целью не допустить проведения им исследования.

По данному факту НАБУ и САП зарегистрировали уголовное производство.

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.

В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

