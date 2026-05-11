"Надо двигаться вперед": Чернышов требовал продолжить строительство "Династии" в марте 2022 года, - НАБУ
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину строительство "Династии" не остановилось, а продолжилось даже более активно.
Об этом говорится в видео НАБУ "Операция "Мидас": Династия", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным НАБУ, "Че Гевара" (бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов) требовал строить быстрее, работать в несколько смен с утра до позднего вечера.
В частности, Бюро обнародовало фрагмент переписки "Че Гевары" со своей женой, датированный мартом 2022 года, когда в Киевской области продолжались боевые действия.
Че Гевара (29.03.2022)
Я сказал *** начинать снова работы потихоньку.
Надо как-то двигаться вперед.
Там уже должны прийти где-то окна, крыша, черепица ..... все же было заказано.
Жена Че Гевары
Оптимистично.
О "Династии"
Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".
Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.
- По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.
- В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Інші умовно Етнічні чи просто ОЗУ не змогли захопити на даний момент владу в Україні тому не можуть в таких колосальних масштабах мародерити кошти які платять Україні українські чи іноземні платники податків. У кожного етносу чи народу є "криси" і кримінальні покидьки. Не можна ставити під приціл цілий народ. Це несправедливо і не принесе корисні нікому.
Ще раз, це питання до прокуратури і це чистий кримінал. ( Звичайно що це не може бути пов'язано з провокацією Зеленського який придумав окремий закон для українців про Антисемітизм. Мабуть хоче прикрити своїх бандитів і мародерів від критики. Такого окремого закону в Європі не має. Це і є антисемітизм бо це схоже на провокацію чи як мінімум дурість. Звичайно подібні закони потрібні але не виділяючи окремо народ.)