"Надо двигаться вперед": Чернышов требовал продолжить строительство "Династии" в марте 2022 года, - НАБУ

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину строительство "Династии" не остановилось, а продолжилось даже более активно.

Об этом говорится в видео НАБУ "Операция "Мидас": Династия", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным НАБУ, "Че Гевара" (бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов) требовал строить быстрее, работать в несколько смен с утра до позднего вечера.

пленки

В частности, Бюро обнародовало фрагмент переписки "Че Гевары" со своей женой, датированный мартом 2022 года, когда в Киевской области продолжались боевые действия.

Че Гевара (29.03.2022)

Я сказал *** начинать снова работы потихоньку.

Надо как-то двигаться вперед.

Там уже должны прийти где-то окна, крыша, черепица ..... все же было заказано.

Жена Че Гевары

Оптимистично.

пленки

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

  • По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.
  • В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Читайте также: Шефир и Миндич обсуждают внесение залога за Чернышова: Я сказал, что все примем участие, сложимся

+7
Організоване злочинне угруповання (ОЗУ) - це стійке об'єднання трьох і більше осіб, створене для спільної злочинної діяльності. ОЗУ характеризується чіткою ієрархією, розподілом ролей, матеріальною базою та метою систематичного отримання прибутку, часто шляхом насильства, корупції або проникнення в легальний бізнес.
11.05.2026 23:21 Ответить
+6
А може гоп-компанію не тривожила і не тривожить переспектива окупації їх домішек війсками РФ? Делов-то. таланти вони скрізь потрібні.
11.05.2026 22:59 Ответить
+5
Чем больше я читаю про эту мерзость, которую творили носатые слуги, тем больше мне нравятся акварели талантливого австрийского художника. А при нём такого ведь не было и быть не могло..
11.05.2026 23:08 Ответить
Рухалися вперед до своєї цілі - до НАБУ і САП. Приїхали. Ах, не слухалися Беню. А він правильні речі говорив, що життя - це великий супермаркет, бери, що хочеш. Але не забувай, що в кінці каса.
11.05.2026 22:53 Ответить
Друже Не пиши х#рні. Це вже занадто. Кримінал є будь якої національності. Це питання до прокуратури.
12.05.2026 00:20 Ответить
Мой друг-расскажи мне сколько молдаван, украинцев, болгар, татар, которые проживает в Украине-так вот сколько их было в количестве тех совершенно случайных ворюг, которые строили роскошные особняки под Киевом? И не рассказывай мне эту хрень, что преступность не имеет национальности. Имеет ещё какую.!! По крайней мере сейчас в нашей стране
12.05.2026 00:31 Ответить
Це Етнічне Організоване злочинне угруповання (ОЗУ)яке захопило владу в Україні. Почитай уважніше. Я не казав що кримінал не має національності. Має звичайно. Схоже що більшість його членів єврейської національності. Це якщо рахувати євреями тих хто хрестили своїх дітей наприклад. Типу Оманського. Але це приватна справа кожного звичайно і до діла не має відношення.
Інші умовно Етнічні чи просто ОЗУ не змогли захопити на даний момент владу в Україні тому не можуть в таких колосальних масштабах мародерити кошти які платять Україні українські чи іноземні платники податків. У кожного етносу чи народу є "криси" і кримінальні покидьки. Не можна ставити під приціл цілий народ. Це несправедливо і не принесе корисні нікому.
Ще раз, це питання до прокуратури і це чистий кримінал. ( Звичайно що це не може бути пов'язано з провокацією Зеленського який придумав окремий закон для українців про Антисемітизм. Мабуть хоче прикрити своїх бандитів і мародерів від критики. Такого окремого закону в Європі не має. Це і є антисемітизм бо це схоже на провокацію чи як мінімум дурість. Звичайно подібні закони потрібні але не виділяючи окремо народ.)
12.05.2026 01:28 Ответить
Чегеварисі буде підозра?
11.05.2026 22:56 Ответить
Якщо будинки не введені в експлатацію то їх і не існує як майно, той Козин ще те логово кооперативів з садовими будиночками по 1000 кв. м.. Біда.
11.05.2026 23:01 Ответить
Цікаво хто підписав підозру...так,як Єрмак адвокат....Генеральний чи зам....?
11.05.2026 23:01 Ответить
Підозру підписали НАБУ і САП. Це окрема структура в Україні - єдина яка бореться з корупцією. Інші працюють на корупцію. У всякому разі так це виглядає.
11.05.2026 23:19 Ответить
Який махровий антисемітизм
11.05.2026 23:39 Ответить
😉
11.05.2026 23:44 Ответить
Значить ці покидьки щось знали і не боялися і не тікали...зрадники...
12.05.2026 01:12 Ответить
Вова не зря протянув закон про антисемітизм...
12.05.2026 07:10 Ответить
 
 