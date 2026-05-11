"Надо двигаться вперед": Чернышов требовал продолжить строительство "Династии" в марте 2022 года, - НАБУ

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину строительство "Династии" не остановилось, а продолжилось даже более активно.

Об этом говорится в видео НАБУ "Операция "Мидас": Династия", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным НАБУ, "Че Гевара" (бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов) требовал строить быстрее, работать в несколько смен с утра до позднего вечера.

В частности, Бюро обнародовало фрагмент переписки "Че Гевары" со своей женой, датированный мартом 2022 года, когда в Киевской области продолжались боевые действия.

Че Гевара (29.03.2022)

Я сказал *** начинать снова работы потихоньку.

Надо как-то двигаться вперед.

Там уже должны прийти где-то окна, крыша, черепица ..... все же было заказано.

Жена Че Гевары

Оптимистично.

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете в Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.

В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

