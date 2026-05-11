"Треба рухатися вперед": Чернишов вимагав продовжити будівництво "Династії" у березні 2022 року, - НАБУ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну будівництво "Династії" не зупинилось, а продовжилось навіть більш активно.

Про це йдеться у відео НАБУ "Операція "Мідас": Династія", інформує Цензор.НЕТ.

За даними НАБУ, "Че Гевара" (колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов) вимагав будувати швидше, працювати в декілька змін зранку до пізнього вечора.

Зокрема, Бюро оприлюднило фрагмент листування "Че Гевари" зі своєю дружиною датований березнем 2022 року, коли у Київській області тривали бойові дії.

Че Гевара (29.03.2022)

Я сказав *** починати знов роботи потихеньку

Треба рухатись якось вперед

Там мають вже прийти десь вікна, дах, черепиця ..... все ж замовленно було

Дружина Че Гевари

Оптимистично

Про "Династію"

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.

У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Читайте також: Шефір та Міндіч обговорюють внесення застави за Чернишова: Я сказал, что все поучаствуем, сложимся