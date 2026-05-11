6 319 16

"Треба рухатися вперед": Чернишов вимагав продовжити будівництво "Династії" у березні 2022 року, - НАБУ

Династія

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну будівництво "Династії" не зупинилось, а продовжилось навіть більш активно.

Про це йдеться у відео НАБУ "Операція "Мідас": Династія", інформує Цензор.НЕТ.

За даними НАБУ,  "Че Гевара" (колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов) вимагав будувати швидше, працювати в декілька змін зранку до пізнього вечора.

Зокрема, Бюро оприлюднило фрагмент листування "Че Гевари" зі своєю дружиною датований березнем 2022 року, коли у Київській області тривали бойові дії.

Че Гевара (29.03.2022)

Я сказав *** починати знов роботи потихеньку

Треба рухатись якось вперед

Там мають вже прийти десь вікна, дах, черепиця ..... все ж замовленно було

Дружина Че Гевари

Оптимистично

Про "Династію"

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

  • За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.
  • У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Читайте також: Шефір та Міндіч обговорюють внесення застави за Чернишова: Я сказал, что все поучаствуем, сложимся

Організоване злочинне угруповання (ОЗУ) - це стійке об'єднання трьох і більше осіб, створене для спільної злочинної діяльності. ОЗУ характеризується чіткою ієрархією, розподілом ролей, матеріальною базою та метою систематичного отримання прибутку, часто шляхом насильства, корупції або проникнення в легальний бізнес.
11.05.2026 23:21 Відповісти
А може гоп-компанію не тривожила і не тривожить переспектива окупації їх домішек війсками РФ? Делов-то. таланти вони скрізь потрібні.
11.05.2026 22:59 Відповісти
Чем больше я читаю про эту мерзость, которую творили носатые слуги, тем больше мне нравятся акварели талантливого австрийского художника. А при нём такого ведь не было и быть не могло..
11.05.2026 23:08 Відповісти
Рухалися вперед до своєї цілі - до НАБУ і САП. Приїхали. Ах, не слухалися Беню. А він правильні речі говорив, що життя - це великий супермаркет, бери, що хочеш. Але не забувай, що в кінці каса.
11.05.2026 22:53 Відповісти
Друже Не пиши х#рні. Це вже занадто. Кримінал є будь якої національності. Це питання до прокуратури.
12.05.2026 00:20 Відповісти
Мой друг-расскажи мне сколько молдаван, украинцев, болгар, татар, которые проживает в Украине-так вот сколько их было в количестве тех совершенно случайных ворюг, которые строили роскошные особняки под Киевом? И не рассказывай мне эту хрень, что преступность не имеет национальности. Имеет ещё какую.!! По крайней мере сейчас в нашей стране
12.05.2026 00:31 Відповісти
Це Етнічне Організоване злочинне угруповання (ОЗУ)яке захопило владу в Україні. Почитай уважніше. Я не казав що кримінал не має національності. Має звичайно. Схоже що більшість його членів єврейської національності. Це якщо рахувати євреями тих хто хрестили своїх дітей наприклад. Типу Оманського. Але це приватна справа кожного звичайно і до діла не має відношення.
Інші умовно Етнічні чи просто ОЗУ не змогли захопити на даний момент владу в Україні тому не можуть в таких колосальних масштабах мародерити кошти які платять Україні українські чи іноземні платники податків. У кожного етносу чи народу є "криси" і кримінальні покидьки. Не можна ставити під приціл цілий народ. Це несправедливо і не принесе корисні нікому.
Ще раз, це питання до прокуратури і це чистий кримінал. ( Звичайно що це не може бути пов'язано з провокацією Зеленського який придумав окремий закон для українців про Антисемітизм. Мабуть хоче прикрити своїх бандитів і мародерів від критики. Такого окремого закону в Європі не має. Це і є антисемітизм бо це схоже на провокацію чи як мінімум дурість. Звичайно подібні закони потрібні але не виділяючи окремо народ.)
12.05.2026 01:28 Відповісти
Чегеварисі буде підозра?
11.05.2026 22:56 Відповісти
Якщо будинки не введені в експлатацію то їх і не існує як майно, той Козин ще те логово кооперативів з садовими будиночками по 1000 кв. м.. Біда.
11.05.2026 23:01 Відповісти
Цікаво хто підписав підозру...так,як Єрмак адвокат....Генеральний чи зам....?
11.05.2026 23:01 Відповісти
Підозру підписали НАБУ і САП. Це окрема структура в Україні - єдина яка бореться з корупцією. Інші працюють на корупцію. У всякому разі так це виглядає.
11.05.2026 23:19 Відповісти
Який махровий антисемітизм
11.05.2026 23:39 Відповісти
11.05.2026 23:44 Відповісти
Значить ці покидьки щось знали і не боялися і не тікали...зрадники...
12.05.2026 01:12 Відповісти
Вова не зря протянув закон про антисемітизм...
