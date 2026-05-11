5 162 18

ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії", - НАБУ

Династія

Після розголосу в медіа щодо будівництва "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту.

Про це йдеться у матеріалі НАБУ "Операція "Мідас": Династія", інформує Цензор.НЕТ.

Арешт недобудованих обʼєктів "Династії"

Проте під час розслідування Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовільнив клопотання НАБУ та САП і наклав арешт на земельні ділянки і пʼять недобудованих обʼєктів "Династії" в Козині.

Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

НАБУ обшуки в Династії

Тиск на експерта 

Крім того, як розповіли у НАБУ, слідством зафіксовано факти, що на одного із експертів тиснули, щоб він не проводив дослідження.

За цим фактом НАБУ і САП зареєстрували кримінальне провадження.

Читайте також: "Треба рухатися вперед": Чернишов вимагав продовжити будівництво "Династії" у березні 2022 року, - НАБУ

Про "Династію"

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

  • За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.
  • У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Дивіться також: Єрмак обговорює з дизайнером стиль свого будинку у "Династії": хоче "мікс", - НАБУ. ФОТО

Топ коментарі
11.05.2026 23:35 Відповісти
11.05.2026 23:31 Відповісти
11.05.2026 23:37 Відповісти
Ай-яй-яй! R-1 ( себто ішак) так старався, а тепер на горизонті казенний дім.
11.05.2026 23:31 Відповісти
Починайте арешти "зелених виродків" а то ми їх
11.05.2026 23:34 Відповісти
Династія Зеленського.
Так буде звучати правильний заголовок новини.
11.05.2026 23:35 Відповісти
Офіс вже подав скаргу в Міжнародну Лігу Захисту клоунів? Бо у нас тут гнобити їх починають
11.05.2026 23:36 Відповісти
На біса їм ліга? У них закон про антисемітизм
12.05.2026 01:52 Відповісти
А назвуть для якого Вови будувувся один з будиночків?
11.05.2026 23:37 Відповісти
Лєніна)
11.05.2026 23:45 Відповісти
От вам і доказ що не лише Євреї в усьому винні.
Рабе хати не освячував!
11.05.2026 23:41 Відповісти
Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все - для екскурсій,

- Володимир Зеленський, 2019 рік
11.05.2026 23:51 Відповісти
Ностальгія в око попала 🥲
11.05.2026 23:53 Відповісти
ви ще досі серйозно сприймаєте це зелений зе маразм і зе пупулізм ???
12.05.2026 08:58 Відповісти
Там Мєньдєльша у Карлсона стриптиз робе. Таке розказує, що завтра про ту династію вже ніхто і не згадає.
12.05.2026 00:16 Відповісти
А де почитати? Цікаво, ознайомитись зі спогадами офісної бледі близької до першого тіла.
12.05.2026 09:53 Відповісти
Щось підказує, що єрмак неочікувана помре, як Епштейн. Андрюша, бережи себе, ти відтепер наш український Епштейн! Той загадково сдох у в'язниці. А ще щось підказує, що у невідомого Вови стовідсотково є охоронець Коломойського. Бережи себе, Андрюша! Міцного тобі здоров'я і багато років життя. Тобі ще пожиттєве відбувати! Разом з Вовою.
12.05.2026 06:18 Відповісти
12.05.2026 09:09 Відповісти
Зеленський: "І це все мені?"...
12.05.2026 11:57 Відповісти
Стежте за руками уважно, зараз повинна статися якась халепа, типу вибуху на АЕС, зелені гниди будуть викручуватися, втікати не будуть бо на підході 90 мільярдів.
12.05.2026 12:33 Відповісти
 
 