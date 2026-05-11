ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії", - НАБУ

Після розголосу в медіа щодо будівництва "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту.

Про це йдеться у матеріалі НАБУ "Операція "Мідас": Династія", інформує Цензор.НЕТ.

Арешт недобудованих обʼєктів "Династії"

Проте під час розслідування Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовільнив клопотання НАБУ та САП і наклав арешт на земельні ділянки і пʼять недобудованих обʼєктів "Династії" в Козині.

Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

Тиск на експерта

Крім того, як розповіли у НАБУ, слідством зафіксовано факти, що на одного із експертів тиснули, щоб він не проводив дослідження.

За цим фактом НАБУ і САП зареєстрували кримінальне провадження.

Про "Династію"

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.

У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

