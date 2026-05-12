Після заяви про підозру Єрмаку НАБУ і САП мають визначитися щодо подальших процесуальних кроків, – Гончаренко
Після повідомлення про підозру Андрію Єрмаку антикорупційні органи мають визначитися щодо подальших процесуальних кроків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у дописі народного депутата Олексія Гончаренка у Фейсбуці.
За словами нардепа, наразі НАБУ та САП можуть ініціювати обрання запобіжного заходу. У такому разі відбудеться судове засідання, під час якого можуть пролунати нові обвинувачення.
Водночас існує інший варіант, коли підозру вручать без подальших кроків на цьому етапі.
Гончаренко також зазначив, що у разі обрання запобіжного заходу Єрмаку доведеться знайти значну суму коштів, щоб уникнути перебування в СІЗО.
Що передувало?
Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Пізніше у Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Не хвилюйтеся так за Козиря, якщо вкраденого ним бабла на заставу не вистачить, кремлівська фсб-ешна погань йому підкине баблішка. Такий цінний для кремля кадр має бути на свободі, щоб врятувати ЗЕлупу та допомогти залишитися йому при владі. Оманський договорняк має бути виконаний до кінця...
назвіть хоч одного, кого покарали або посадили?)
В будь якій цивілізованій країні, де у владі цивілізовані і відповідальні керманичі, де перша людина у владі з шаною ставиться до народу та ще в такі важкі для країни часи, вже б була заява, звернення до народу з приводу низки злочинів скоєних тими, кого ти з собою привів до влади та з тим що ти плануєш робити негайно аби цим злочина покласти край.
Але немає нічого.
Ігнорування зростання внутрішньої температири суспільства до критичних показників, знов вирішено ІГНОРУВАТИ в нуль.
Не думаю, що це гарна ідея.
Народ мудрий, це правда але терплячість десь вже на дні, висмоктали слуги її як безбожно.
Ця срана династія озерна знекровила країну зсередини(