Після заяви про підозру Єрмаку НАБУ і САП мають визначитися щодо подальших процесуальних кроків, – Гончаренко

Після повідомлення про підозру Андрію Єрмаку антикорупційні органи мають визначитися щодо подальших процесуальних кроків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у дописі народного депутата Олексія Гончаренка у Фейсбуці.

За словами нардепа, наразі НАБУ та САП можуть ініціювати обрання запобіжного заходу. У такому разі відбудеться судове засідання, під час якого можуть пролунати нові обвинувачення.

Водночас існує інший варіант, коли підозру вручать без подальших кроків на цьому етапі.

Гончаренко також зазначив, що у разі обрання запобіжного заходу Єрмаку доведеться знайти значну суму коштів, щоб уникнути перебування в СІЗО.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

