Подозрение Ермаку - безосновательно, все это спровоцировано публичным давлением, - адвокат Фомин
Адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин считает подозрение в адрес бывшего руководителя Офиса Президента необоснованным.
Об этом он заявил в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Не нужно быть профессиональным юристом, чтобы задать себе вопрос: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-то строительстве? На мой взгляд, вся эта ситуация спровоцирована этим публичным давлением", - сказал защитник.
По словам адвоката, сообщение о подозрении стало для стороны защиты неожиданным.
"Ну, пленки, ну, какое мы имеем отношение к каким-либо пленкам. Вы там слышали голос господина Ермака где-нибудь, хоть раз?" - добавил Фомин.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Позже у Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
основне питання:
будівництво котеджиків восени 2021-взимку 2022 то. - напередодні війни і вимоги чернишова працювати в три зміни 29 березня 2022 р., коли ще тривали бої під Києвом !!!!!
тут питання вже до СБУ: ця банда НЕ боялась вкладати гроші в нерухомість, незважаючи на кацапську агресію !!
вони були впевнені, що руззкіє то свої
Татаров, теж має досвіт, як гадити Майданівцям!!
тому й особливо цікаво як він сформулював питання "чиї кошти мав відмивати єрмак....?"
1. він не відкидає відмивання грошей (кримінальний злочин)
2. це натяк на вову ?
Те, що на пост президента потрапило зелене одоробло, теж не значить, що воно було найкращим.
Сумний збіг обставин...
Уже можно смеяться или дальше будет?
Поввсимо в храмах поруч з сімейставом царя Ніколая.
Буде зцілювати українців від залишків самоповаги і ідентичності.
1. пуйло надто упоротий
2. українці надто вперті
3. донні надто дурний
єдиний мінус, що на Заході для багатьох людей героїзм українців втілює ЗЄлєнський.
А ти сам спробуй здогадатися! Чи злочинні гроші, які ти отримуєш від єрмака, заважають ясності розуму?
За деньги чёрта даже могут оправдать, -
Я вышел чистым и ни в чем не виноватым.
Клянусь я в этом - век свободы не видать!...
(Нью-Йоркский таксист В.Токарев)
Де, коли, як ???
Він не адвокат - він рєшалово !
Бо їх заробіток - то вілмазувати від суду, слідства та інших органів
Но сам факт одновременности этих двух событий навлекает меня на мысль что Зеленского пытаются натянуть на серьезную зраду, возможно ради стабилизации мировых цен на нефть как минимум, особенно на фоне послабления санкций Москве.
Сейчас будем смотреть с какой активностью продолжится бомбардировки экспортных возможностей ерефии,
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
Взяти,хоч би, цькування і загибель журналіста-розслідувача Штанька,участь у постановці бездарних людей на вищі посади,"оман",участь у прийнятті найважливіших держ.рішень поза межами службових повноважень,участь у створенні кцт,що привело до тяжких наслідків.
Робота на бсф, очевидно,ще потребує серйозних досліджень і вона попереду.