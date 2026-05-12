Подозрение Ермаку - безосновательно, все это спровоцировано публичным давлением, - адвокат Фомин

Адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин считает подозрение в адрес бывшего руководителя Офиса Президента необоснованным.

Об этом он заявил в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

"Не нужно быть профессиональным юристом, чтобы задать себе вопрос: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-то строительстве? На мой взгляд, вся эта ситуация спровоцирована этим публичным давлением", - сказал защитник.

По словам адвоката, сообщение о подозрении стало для стороны защиты неожиданным.

"Ну, пленки, ну, какое мы имеем отношение к каким-либо пленкам. Вы там слышали голос господина Ермака где-нибудь, хоть раз?" - добавил Фомин.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Позже у Зеленского сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.

