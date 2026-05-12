Підозра Єрмаку - безпідставна, все це спровоковано публічним тиском, - адвокат Фомін
Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін вважає підозру екскерівнику Офісу Президента безпідставною.
Про це він заявив в ефірі Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві? Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском", - сказав захисник.
За словами адвоката, повідомлення про підозру стало для сторони захисту неочікуваним.
"Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?" - додав Фомін.
Що передувало?
Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Пізніше у Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
основне питання:
будівництво котеджиків восени 2021-взимку 2022 то. - напередодні війни і вимоги чернишова працювати в три зміни 29 березня 2022 р., коли ще тривали бої під Києвом !!!!!
тут питання вже до СБУ: ця банда НЕ боялась вкладати гроші в нерухомість, незважаючи на кацапську агресію !!
вони були впевнені, що руззкіє то свої
Татаров, теж має досвіт, як гадити Майданівцям!!
тому й особливо цікаво як він сформулював питання "чиї кошти мав відмивати єрмак....?"
1. він не відкидає відмивання грошей (кримінальний злочин)
2. це натяк на вову ?
Те, що на пост президента потрапило зелене одоробло, теж не значить, що воно було найкращим.
Сумний збіг обставин...
Уже можно смеяться или дальше будет?
Поввсимо в храмах поруч з сімейставом царя Ніколая.
Буде зцілювати українців від залишків самоповаги і ідентичності.
1. пуйло надто упоротий
2. українці надто вперті
3. донні надто дурний
єдиний мінус, що на Заході для багатьох людей героїзм українців втілює ЗЄлєнський.
А ти сам спробуй здогадатися! Чи злочинні гроші, які ти отримуєш від єрмака, заважають ясності розуму?
За деньги чёрта даже могут оправдать, -
Я вышел чистым и ни в чем не виноватым.
Клянусь я в этом - век свободы не видать!...
(Нью-Йоркский таксист В.Токарев)
Де, коли, як ???
Він не адвокат - він рєшалово !
Бо їх заробіток - то вілмазувати від суду, слідства та інших органів
Но сам факт одновременности этих двух событий навлекает меня на мысль что Зеленского пытаются натянуть на серьезную зраду, возможно ради стабилизации мировых цен на нефть как минимум, особенно на фоне послабления санкций Москве.
Сейчас будем смотреть с какой активностью продолжится бомбардировки экспортных возможностей ерефии,
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
Взяти,хоч би, цькування і загибель журналіста-розслідувача Штанька,участь у постановці бездарних людей на вищі посади,"оман",участь у прийнятті найважливіших держ.рішень поза межами службових повноважень,участь у створенні кцт,що привело до тяжких наслідків.
Робота на бсф, очевидно,ще потребує серйозних досліджень і вона попереду.