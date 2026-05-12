Строительство "Династии": кроме Ермака, о подозрении сообщили 6 лицам, в том числе Миндичу и Чернышеву

Кооператив "Династия": НАБУ сообщило о новых подозрениях

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения еще шести лицам по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Новые подозреваемые

Речь идет о: 

  • бывшем вице-премьер-министре Украины;
  • бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас");
  • других лицах.

Вероятно, речь идет об экс-вице-премьере Алексее Чернышове и о Тимуре Миндиче.

"В течение 2021–2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем строительства коттеджного городка в с. Козин Киевской области.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций с вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования - спа-зоны.

Часть потраченных на строительство средств была получена через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену - будущему владельцу одной из резиденций. А это - почти 9 млн долл. США", - рассказали в НАБУ.

Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО "НАЭК "Энергоатом".

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общее имение R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще происходят, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о безосновательности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет никакого дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Увольнение Ермака

Топ комментарии
Тих хто посадить на ДОВІЧНЕ УСЮ озерну Династію, має право на Героя України і довічну повагу народу.
Бо це ще та лінія фронту, де вбивають Україну більш методично, цинічно і безперервно з середини та щоденно!
12.05.2026 12:36 Ответить
бомжі-свинарчуки тихо плачуть в сторонці зі своїми 17 млн
12.05.2026 12:26 Ответить
під арешт хрипатого і його кодлу
показать весь комментарий
12.05.2026 12:58 Ответить
бомжі-свинарчуки тихо плачуть в сторонці зі своїми 17 млн
12.05.2026 12:26 Ответить
Проте не шкодують, що витратили їх на закупівлі комплектуючих для ППО, а не на будівництво "династій". А от лохи-виборці мали б пошкодувати
12.05.2026 15:23 Ответить
Що би робила Україна в 2022-му, якби не злодюги свинарчуки. По танках з рогаток?
12.05.2026 19:40 Ответить
НАБУ і САП рухають справу до суду ВАКС. А там і залишиться основний керівник корупційної схеми. Проти нього виділять справу в окреме провадження, бо в нього пока президентський імунітет. А якщо бути серйозним, то якраз Бубочка очолив цуі схеми, щоб задокументувати і виявити цю мафію.(Жарт).
12.05.2026 12:28 Ответить
Ага! Тепер головне не зробити все так, щоб потім ми виплачували збитки цим виродкам, як будемо виплачувати прокурорам-інвалідам! А взагалі так...цікаво)))
12.05.2026 12:35 Ответить
12.05.2026 12:36 Ответить
Вони не сядуть за жодних обставин, може лише заочно та й то не в найближчі 5-7 років
12.05.2026 14:00 Ответить
Кооператив "Династія", це калька, копія з кооперативу "Озеро" Пуйла. Все, як під копірку. Зразу видно, хто є натхненником для шобли Зеленого Гундосого Шлемазла, з кого вони беруть приклад.
12.05.2026 23:06 Ответить
******* міліардами баксів, а впіймали на мільйонах гривень.

Доречі, 460 млн.грн. легалізації це добре.
Але, щоб це мало сенс, спочатку треба довести кримінальний злочин, на якому вони були зароблені (предикатний злочин).
Без нього ніяке відмивання не є відмиванням.
12.05.2026 12:50 Ответить
Я теж офігіваю від формулювання "легалізація коштів". Бо легалізують трохи інакше.
12.05.2026 13:03 Ответить
Чому ? Це один із способів.
12.05.2026 20:36 Ответить
хрестоматійна справа Аль Капоне може подібна - хотіли за ганстерство, а впіймали на податках
12.05.2026 20:02 Ответить
ловіть носатого , бо втече як міндіч.
12.05.2026 12:53 Ответить
12.05.2026 12:58 Ответить
Український наземний дрон-камікадзе чи три метра вірьовки, оберуть ці особи за свої злочини в Україні на користь окупантам???
12.05.2026 19:49 Ответить
НАБУ підозру вручило - отак!
Тепер про одне тільки мова:
- Можливо, ,,Андрій" - це Андрій Єрмак.
А хто ж-бо на плівках ,,Вова"?
12.05.2026 21:52 Ответить
 
 