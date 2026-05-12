Строительство "Династии": кроме Ермака, о подозрении сообщили 6 лицам, в том числе Миндичу и Чернышеву
НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения еще шести лицам по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.
Новые подозреваемые
Речь идет о:
- бывшем вице-премьер-министре Украины;
- бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас");
- других лицах.
Вероятно, речь идет об экс-вице-премьере Алексее Чернышове и о Тимуре Миндиче.
"В течение 2021–2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем строительства коттеджного городка в с. Козин Киевской области.
Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций с вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования - спа-зоны.
Часть потраченных на строительство средств была получена через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену - будущему владельцу одной из резиденций. А это - почти 9 млн долл. США", - рассказали в НАБУ.
Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО "НАЭК "Энергоатом".
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общее имение R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще происходят, поэтому пока рано давать оценки.
Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о безосновательности подозрения.
Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет никакого дома, только квартира и автомобиль.
Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ сообщили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
-
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо це ще та лінія фронту, де вбивають Україну більш методично, цинічно і безперервно з середини та щоденно!
Доречі, 460 млн.грн. легалізації це добре.
Але, щоб це мало сенс, спочатку треба довести кримінальний злочин, на якому вони були зароблені (предикатний злочин).
Без нього ніяке відмивання не є відмиванням.
Тепер про одне тільки мова:
- Можливо, ,,Андрій" - це Андрій Єрмак.
А хто ж-бо на плівках ,,Вова"?