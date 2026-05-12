Строительство "Династии": кроме Ермака, о подозрении сообщили 6 лицам, в том числе Миндичу и Чернышеву

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения еще шести лицам по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Новые подозреваемые

Речь идет о:

бывшем вице-премьер-министре Украины;

бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас");

других лицах.

Вероятно, речь идет об экс-вице-премьере Алексее Чернышове и о Тимуре Миндиче.

"В течение 2021–2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем строительства коттеджного городка в с. Козин Киевской области.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций с вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования - спа-зоны.

Часть потраченных на строительство средств была получена через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену - будущему владельцу одной из резиденций. А это - почти 9 млн долл. США", - рассказали в НАБУ.

Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО "НАЭК "Энергоатом".

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общее имение R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще происходят, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о безосновательности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет никакого дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Увольнение Ермака

