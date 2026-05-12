6 615 18

Будівництво "Династії": крім Єрмака, про підозру повідомили 6 особам, зокрема Міндічу та Чернишову

Кооператив Династія: НАБУ повідомило про нові підозри

НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом особам у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Про це інформує пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

Нові підозрювані

Йдеться про: 

  • колишнього віцепрем'єр-міністра України;
  • бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас");
  • інших осіб.

Ймовірно, йдеться про ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та про Тімура Міндіча.

"Упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це — майже 9 млн дол. США", - розповіли у НАБУ.

Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом".

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії"

Звільнення Єрмака

Топ коментарі
Тих хто посадить на ДОВІЧНЕ УСЮ озерну Династію, має право на Героя України і довічну повагу народу.
Бо це ще та лінія фронту, де вбивають Україну більш методично, цинічно і безперервно з середини та щоденно!
12.05.2026 12:36 Відповісти
бомжі-свинарчуки тихо плачуть в сторонці зі своїми 17 млн
12.05.2026 12:26 Відповісти
під арешт хрипатого і його кодлу
12.05.2026 12:58 Відповісти
бомжі-свинарчуки тихо плачуть в сторонці зі своїми 17 млн
12.05.2026 12:26 Відповісти
Проте не шкодують, що витратили їх на закупівлі комплектуючих для ППО, а не на будівництво "династій". А от лохи-виборці мали б пошкодувати
12.05.2026 15:23 Відповісти
Що би робила Україна в 2022-му, якби не злодюги свинарчуки. По танках з рогаток?
12.05.2026 19:40 Відповісти
НАБУ і САП рухають справу до суду ВАКС. А там і залишиться основний керівник корупційної схеми. Проти нього виділять справу в окреме провадження, бо в нього пока президентський імунітет. А якщо бути серйозним, то якраз Бубочка очолив цуі схеми, щоб задокументувати і виявити цю мафію.(Жарт).
12.05.2026 12:28 Відповісти
Ага! Тепер головне не зробити все так, щоб потім ми виплачували збитки цим виродкам, як будемо виплачувати прокурорам-інвалідам! А взагалі так...цікаво)))
12.05.2026 12:35 Відповісти
12.05.2026 12:36 Відповісти
Вони не сядуть за жодних обставин, може лише заочно та й то не в найближчі 5-7 років
12.05.2026 14:00 Відповісти
Кооператив "Династія", це калька, копія з кооперативу "Озеро" Пуйла. Все, як під копірку. Зразу видно, хто є натхненником для шобли Зеленого Гундосого Шлемазла, з кого вони беруть приклад.
12.05.2026 23:06 Відповісти
******* міліардами баксів, а впіймали на мільйонах гривень.

Доречі, 460 млн.грн. легалізації це добре.
Але, щоб це мало сенс, спочатку треба довести кримінальний злочин, на якому вони були зароблені (предикатний злочин).
Без нього ніяке відмивання не є відмиванням.
12.05.2026 12:50 Відповісти
Я теж офігіваю від формулювання "легалізація коштів". Бо легалізують трохи інакше.
12.05.2026 13:03 Відповісти
Чому ? Це один із способів.
12.05.2026 20:36 Відповісти
Легалізація це узаконення походження грошей. Якраз для того щоб потім їх витрачати і не мати проблем з поясненням їхнього походження.
13.05.2026 07:41 Відповісти
єс кеп ...
13.05.2026 19:41 Відповісти
хрестоматійна справа Аль Капоне може подібна - хотіли за ганстерство, а впіймали на податках
12.05.2026 20:02 Відповісти
ловіть носатого , бо втече як міндіч.
12.05.2026 12:53 Відповісти
12.05.2026 12:58 Відповісти
Український наземний дрон-камікадзе чи три метра вірьовки, оберуть ці особи за свої злочини в Україні на користь окупантам???
12.05.2026 19:49 Відповісти
НАБУ підозру вручило - отак!
Тепер про одне тільки мова:
- Можливо, ,,Андрій" - це Андрій Єрмак.
А хто ж-бо на плівках ,,Вова"?
12.05.2026 21:52 Відповісти
 
 