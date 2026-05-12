Ермаку сегодня будут выбирать меру пресечения в ВАКС

Меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку будут избирать сегодня, 12 мая.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В Высшем антикоррупционном суде назначено рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении бывшего руководителя Офиса Президента Украины, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 12 мая, на 16:00", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Увольнение Ермака

В окоп може піде? Древо хай теж візьме..
12.05.2026 13:52 Ответить
Не встиг він до фронту добратись. Дуже волів, але НАБУ завадило.
12.05.2026 13:55 Ответить
Десь в пробці застряг, як кадирівці
12.05.2026 14:30 Ответить
невінаватоє оно в окоп.
12.05.2026 14:08 Ответить
Та цей бугай в окоп не влізе, габарити не дозволяють!
12.05.2026 14:30 Ответить
а він знову не прийде. В цей же суд.
12.05.2026 13:53 Ответить
відпустіть, "падли", в нього лише одна квартира і автомобіль ... він не крав
12.05.2026 13:55 Ответить
кондом йому на голову натягнуть? а більше йому нічо не загорожує ))
12.05.2026 13:58 Ответить
12.05.2026 13:59 Ответить
Вовочка шашличний на поруки агента візьме
12.05.2026 14:06 Ответить
Хотів відпетляти - як Рєзніков - зачаївся адвокатом в Полтавській обл
12.05.2026 14:06 Ответить
щось незрозуміле...
чи ні??
краде!?!?
12.05.2026 14:06 Ответить
Нашийник на шию з вибухівкою. При спробі звалити - відрив башки.
12.05.2026 14:23 Ответить
Можна й без спроби звалити. Навіщо чекати свята?
12.05.2026 14:28 Ответить
В андрюші вже є "вікно" на кордоні? Хто повезе в багажнику?
12.05.2026 14:28 Ответить
ЗЄ дасть наказ прикордонникам, щоб пропустили
12.05.2026 14:42 Ответить
А про Бакланова вже забули? Чому він на свободі?
12.05.2026 14:41 Ответить
Дивно, а чого він не за кордоном? Чого не попередили? Чим він гірший за міндічей?
12.05.2026 14:48 Ответить
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
12.05.2026 15:05 Ответить
Я вовсе не антисемит. Но вам не кажется что евреи на высших постах в Украине оборзели вкрай?
12.05.2026 15:23 Ответить
словник мендель:

родовитий аристократ = параноїдальний нарцис
державник = мафія
хазяйновитий менеджер = збирач трупної води
бронежилет для президента = тюремник президента
12.05.2026 15:29 Ответить
Стільки цвіту загинуло! Нечисть, гидко!!!
12.05.2026 15:30 Ответить
Коли в Бучі орки творили геноцид ці ЗЕпадлюки палаци під Києвом будували - невже ми це "проковтнемо"???
12.05.2026 16:06 Ответить
КАРАУЛ!
ФРАНТАВІКА СУДЯТЬ!
12.05.2026 17:07 Ответить
 
 