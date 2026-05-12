"Зеленский и Ермак - параноики и нарциссы", - Мендель

Экс-секретарь президента Украины назвала Владимира Зеленского и Андрея Ермака параноидальными нарциссами.

Об этом она заявила в интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Мендель напомнила, что Ермак был юристом на одном из телеканалов, где Зеленский в тот момент был генеральным продюсером.

По ее словам, Ермак был замешан в темных делах, в мафиозных делах на уровне Киева.

Читайте: Зеленский 4 раза уклонялся от военной службы, но его часто сравнивают с Черчиллем, - Мендель

"Их отношения были очень странными, непростыми, очень сложными. Ермак знает, что он нарцисс, и знает, что Зеленский тоже нарцисс. Это два злобных параноидальных нарцисса. ...

И это было что-то вроде симбиоза. У Зеленского было видение, а у Ермака были инструменты для его реализации. Дело было не в политике или стратегиях, а в том, чего они хотели для себя", - добавила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Читайте: Ермак начал карьеру в стриптиз-клубе с людьми пророссийской партии, - Мендель