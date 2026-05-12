"Зеленський і Єрмак - параноїки та нарциси", - Мендель
Експрессекретарка президента України назвала Володимира Зеленського та Андрія Єрмака параноїдальними нарцисами.
Про це вона заявила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Мендель нагадала, що Єрмак був юристом на одному з телеканалів, де Зеленський в той момент був генеральним продюсером.
За її словами, Єрмак був замішаний у темних справах, у мафіозних речах на рівні Києва.
"Їхні стосунки були дуже дивними, непростими, дуже складними. Єрмак знає, що він нарцис і знає, що Зеленський теж нарцис. Це два злісні параноїдальні нарциси. ...
І це було щось на зразок симбіозу. І Зеленський мав бачення, а Єрмак мав інструменти для його реалізації. Справа була не в політиці чи стратегіях, а в тому, чого вони хотіли для себе", - додала колишня речниця Зеленського.
Мендель ще не втрачає надії повернуться в оточення "вінценосного сімейства"... Тому на "Матір нації", "Першу блєді", вона "ногу задирать" не буде... (Хіба що, "дадуть команду... Але це станеться лише тоді, коли почнеться "травля" самого "Блазня". А до цього ще далеко - у розумінні тих, хто зараз "топче" д'Єрмака...).
Це вже нікого не здивує, ми до неї адаптувалися.
Злоякісний нарцисизм - це складний психологічний конструкт, який вважається найбільш важкою та деструктивною формою нарцисизму. Хоча це не є офіційним діагнозом у DSM-5, експерти описують його як токсичну комбінацію симптомів нарцисичного розладу особистості (НРЛ), антисоціальної поведінки, садизму та параної. https://en.wikipedia.org/wiki/Malignant_narcissism
На відміну від звичайного нарциса, який просто шукає захоплення, злоякісний нарцис може отримувати задоволення від заподіяння болю іншим і часто діє з агресивною ворожістю.
Цей стан поєднує в собі риси кількох розладів: https://www.verywellmind.com/how-to-recognize-a-malignant-narcissist-4164528
Манія величі: Переконаність у своїй унікальності, потреба в безмежному захопленні та відчуття вседозволеності.
Антисоціальна поведінка: Відсутність докору сумління, схильність до брехні, маніпуляцій та порушення законів або соціальних норм.
Садизм: Отримання задоволення від приниження, залякування або фізичного/емоційного болю інших людей.
Параноїдальна орієнтація: Хвороблива підозрілість, бачення світу в категоріях "друг чи ворог" та відчуття переслідування без реальних доказів.
Може досить їх вже на сьогодні? Тим паче інтерв'ю антиукраїнському пітору...
Хоча, раніше її сприймали не краще,як тепер, та і раніше,як бабицю з двох одиниць.
"Если бы она говорила всё это в Украине, на украинском ТВ, я бы двумя руками это приветствовал. Критика власти, свобода слова, плюрализм мнений и тд - это хорошо. Даже несмотря на то, что она призывает сдаться. Народ Украины сам бы разобрался. Как показывают опросы, большинство украинцев пока против того, чтобы сдаться.
Но есть огромное "НО". Она говорит это в США, говорит на большую аудиторию, у популярного ультра-MAGA пропагандиста. Как результат это может вести к снижению поддержки Украины в США, а это то, что нужно Путину и Трампу. Поэтому ее рекламирует Дмитриев в сети Х, поэтому она совершает государственную измену.
Задача Трампа - склонить Украину к сдаче Донбасса до ноябрьских выборов в Конгресс. Тогда Трамп мог бы занести себе в актив урегулирование этой войны.
Но сила влияния США на Украину при Трампе значительно снизилась, так как снизилась значительно и помощь США Украине. Сегодня Украина однозначно находится в одной связке с Европой, а Европа не позволит Украине капитулировать."
Куди і на яке українське ТВ має піти Мендель? На телеканал "1+1", який належить олігархам Медведчуку і Коломойському? Чи на "Інтер", який наклежить Льовочкіну і російським олігархам? Можливо на ISTV Пінчука, чи телеканали Ахметова, які сьогодні обслуговують владу? Немає в Україні телеканалів, які б не були підконтрольними Зе і його мародерам. Вони закрили в незаконний спосіб всі проукраїнські телеканали.
Пономарь пише, що Мендель здійснює державну зразу. Можливо і так, а розмінування наших мінних полів на виході з перешейку, відвів наших військ з укріплень, не фінансування ракетних і інших обронних програм, зняття клістронів із наших систем ППО, зняття з посади Головкома і весь Генеральний штаб, не введення воєнного стану і не проведення мобілізації, злиття ворогу інформації про спецоперацію "Вагнер", злиття ворогу операції по контрнаступу... - то не є зрада???
Цим все сказано - це заколот ФСБ проти української влади. Все це робиться на гроши Путіна. Москалі прагнуть розколоти українське суспільство такими інтерв'ю.