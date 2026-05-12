"Зеленський і Єрмак - параноїки та нарциси", - Мендель

Експрессекретарка президента України назвала Володимира Зеленського та Андрія Єрмака параноїдальними нарцисами.

Про це вона заявила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Мендель нагадала, що Єрмак був юристом на одному з телеканалів, де Зеленський в той момент був генеральним продюсером.

За її словами, Єрмак був замішаний у темних справах, у мафіозних речах на рівні Києва.

"Їхні стосунки були дуже дивними, непростими, дуже складними. Єрмак знає, що він нарцис і знає, що Зеленський теж нарцис. Це два злісні параноїдальні нарциси. ...

І це було щось на зразок симбіозу. І Зеленський мав бачення, а Єрмак мав інструменти для його реалізації. Справа була не в політиці чи стратегіях, а в тому, чого вони хотіли для себе", - додала колишня речниця Зеленського.

