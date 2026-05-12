Єрмак починав кар’єру у стриптиз-клубі з людьми проросійської партії, - Мендель
Колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель розповіла, що екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочинав свою кар'єру у стриптиз-клубі як юрист.
Про це вона заявила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Пан Єрмак розпочав свою кар'єру у стриптиз-клубі. Не як стриптизер, а як юрист. Це був стриптиз-клуб, де було багато людей, які пізніше стали політиками в проросійській партії. Я розмовляла з одним із співробітників, який сказав, що в нього (Єрмака. - Ред.) так багато амбіцій, але не було жодних талантів для цих амбіцій. Це просто цитата", - зазначила вона.
За словами Мендель, це були 90-ті або початок 2000-х.
Ексречниця президента розповіла, що потім Єрмак працював у магазині люксових брендів, який переважно займався контрабандою. Там він познайомився з багатими людьми, олігархами, і "95 квартал" теж купує там одяг.
Попередні заяви Мендель
- Колишня речниця президента України Юлія Мендель нагадала, що Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби.
- Також Мендель заявила в інтерв'ю про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі. В Офісі президента наголосили, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
}{Азарському роду нема переводу
Блін, ну і я питаннячка задаю.... Забуваю, що тут справа стосується ідіотів...
Оницукерман зі своєю либою чого тілтки вартує..
Просто зайве підтвердження першого враження від "нових ліц".
"... если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были?"
Мені теж цікаво, чому після років мовчання, ця мендельвошка так розбазікалась?
Кому пожимаютруки и аплодируют стоя парламенты мира
Да , все ,что говорит Мендель - отвратительно
Но это и есть ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПРАВДА про Зеленского
Точно также - ОТВРАТИТЕЛЬНЫ ФАЙЛЫ ЭПШТЕЙНА
Но американцы,в отличие от украинцев - не боятся ПРАВДЫ
Наоборот- они хотят знать правду
Выживает лишь тот народ
Который правды не боится
Неважно - кто скажет правду
Несимпатичная Мендель,или журналист Ткач
На Трампа давали показания проститутки
Это не значит - что их показания менее важны
Чем показания какой- нибудь леди
А то,что Мендель говорит сейчас мерзкая правду про ВОВУ
А не по ему дифирамбы - так это понятно
Когда вы работаете с начальником КОЗЛОМ
То вы тоже ВСЕ ПОМАЛКИВАЕТЕ
А вот уволились - и всем рассказываете про своего бывшего
Начальника - КОЗЛА
Не Мендель виновата в том,что такая тварь - как ЗЕЛЕНСКИЙ
Стал президентом
Это ВИНА 13 миллионов уукраинцев !!!!!!!
Вот и плюйте в зеркало на себя
На свои хари!!!
Которые фанатели и фанатеют от ублюдка Зеленского !!!!