Єрмак починав кар’єру у стриптиз-клубі з людьми проросійської партії, - Мендель

Колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель розповіла, що екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочинав свою кар'єру у стриптиз-клубі як юрист.

Про це вона заявила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Єрмак розпочав свою кар'єру у стриптиз-клубі. Не як стриптизер, а як юрист. Це був стриптиз-клуб, де було багато людей, які пізніше стали політиками в проросійській партії. Я розмовляла з одним із співробітників, який сказав, що в нього (Єрмака. - Ред.) так багато амбіцій, але не було жодних талантів для цих амбіцій. Це просто цитата", - зазначила вона.

За словами Мендель, це були 90-ті або початок 2000-х.

Ексречниця президента розповіла, що потім Єрмак працював у магазині люксових брендів, який переважно займався контрабандою. Там він познайомився з багатими людьми, олігархами, і "95 квартал" теж купує там одяг.

Попередні заяви Мендель

Колишня речниця президента України Юлія Мендель нагадала, що Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби.

Також Мендель заявила в інтерв'ю про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі. В Офісі президента наголосили, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.

