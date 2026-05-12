Єрмак починав кар’єру у стриптиз-клубі з людьми проросійської партії, - Мендель

Мендель дала інтерв’ю та розповіла про Єрмака

Колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель розповіла, що екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочинав свою кар'єру у стриптиз-клубі як юрист.

Про це вона заявила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Пан Єрмак розпочав свою кар'єру у стриптиз-клубі. Не як стриптизер, а як юрист. Це був стриптиз-клуб, де було багато людей, які пізніше стали політиками в проросійській партії. Я розмовляла з одним із співробітників, який сказав, що в нього (Єрмака. - Ред.) так багато амбіцій, але не було жодних талантів для цих амбіцій. Це просто цитата", - зазначила вона.

За словами Мендель, це були 90-ті або початок 2000-х. 

Ексречниця президента розповіла, що потім Єрмак працював у магазині люксових брендів, який переважно займався контрабандою. Там він познайомився з багатими людьми, олігархами, і "95 квартал" теж купує там одяг.

Читайте: "Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель

Попередні заяви Мендель

  • Колишня речниця президента України Юлія Мендель нагадала, що Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби.
  • Також Мендель заявила в інтерв'ю про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі. В Офісі президента наголосили, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.

Також читайте: Єрмак блокував роботу правоохоронних органів, - ексречниця президента Мендель

Топ коментарі
+19
12.05.2026 09:08 Відповісти
+18
О-о-о... Почалося "накидання гімна, на вентилятор..." Прямо по Ніцше - "Падаючого - штовхни...". Мені якось "по барабану" д'Єрмак... Але ж "Мандель" - не краща!... Вона, просто, черговий "учасник жабогадюкінгу"... Можливо, її використовують, як "корисну ідіотку", зігравши на образі за те, що з приходом д'Єрмака, вона була викинута з "президентської обойми"...
12.05.2026 09:07 Відповісти
+16
тепер зрозуміло хто проводив кастинги до офісу та й у слуги, і яким чином...
12.05.2026 09:04 Відповісти
12.05.2026 09:04 Відповісти
З дєрьмаком все зрозуміло. А ось чого раптом мєндєльша розпи₴ділася? Хто заплатив?
12.05.2026 09:05 Відповісти
Мабуть в політику зібралася.
12.05.2026 09:07 Відповісти
Черга велика: мураєви, притули, усики і т.п. Але хтось реально вирішив топити блазня. По часу її базікання дуже влучно вписуються в образи богдана і його погрози оприлюднити щось "цікаве" - от і знайшов андрюша корисну ідіотку.
12.05.2026 09:32 Відповісти
Написала книгу і хоче на ній заробити мільйони. Для реклами книги дала інтерв'ю Такеру Карлсону.
12.05.2026 10:04 Відповісти
Ну хто крім кацапів міг заплатити? Чому вона мовчить про те, що батько Дєрмака був кагебістом? Бо неохота розкривати, що це підсунуте ними ж лайно?
12.05.2026 10:31 Відповісти
12.05.2026 09:07 Відповісти
12.05.2026 09:08 Відповісти
Які щирі укранці на фото..
12.05.2026 09:35 Відповісти
Загартовані міндічі.
}{Азарському роду нема переводу
12.05.2026 23:55 Відповісти
Пташка пукла ,за які гроші продалась?
12.05.2026 09:09 Відповісти
Так ось де агент Козир цих б..дей вербував.
12.05.2026 09:10 Відповісти
Начались сливы дерьма на голову дерьмака, похоже за фигуранта взялись конкретно,на очереди мочитель чеченцев и помощник сивковича.
12.05.2026 09:11 Відповісти
все шо розказує сьогодні пані Мендель , є правдою ,але ми це знали ще до 19р ...Шо таке квартал 95 ...Сьогодні , вже багато змінилося у виборцях зеленного 🤡 , а головне треба вижити і їм , хто залишився в Україні . Весь кагал слуг на чолі з торчком мафіозі зеленським , треба не випускати з України , бо їх чекає суд та арешт !!! От такі мої мрії та бажання ...
12.05.2026 09:12 Відповісти
А чого вона про цей період стриптизу дермака досі мовчала?

Блін, ну і я питаннячка задаю.... Забуваю, що тут справа стосується ідіотів...
12.05.2026 09:14 Відповісти
ну працював юристом в стрип-клубі, а що тут поганого?
12.05.2026 13:34 Відповісти
Женився дурний та й взяв дурнувату: не знали що робити, то й підпалили хату. (Бразильська народна приказка)
12.05.2026 09:36 Відповісти
Інших небуває
12.05.2026 09:37 Відповісти
Нинішній режим - як підручник з пікамм Униерменшів !!!
Оницукерман зі своєю либою чого тілтки вартує..
12.05.2026 23:56 Відповісти
Не захищаю єрмака але брати до уваги "спагади" цьої припизженої, кинутої діючою владою, можуть лише такі самі...
Просто зайве підтвердження першого враження від "нових ліц".
12.05.2026 09:18 Відповісти
Вышли мы все из народа....
12.05.2026 09:20 Відповісти
Ще Маяковський казав:
"... если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были?"
Мені теж цікаво, чому після років мовчання, ця мендельвошка так розбазікалась?
12.05.2026 09:34 Відповісти
Методику таку скинули
12.05.2026 09:42 Відповісти
Грошей підкинули, доречі, Абдристович теж сьогодні спливло
12.05.2026 16:20 Відповісти
Він у стриптиз клубу, ти на панелі, а клієнтів обслуговували одних тих самих
12.05.2026 09:41 Відповісти
Всі слугориги починали свій мутний бізнес під контролем ФСБ чи тут їх філії. В команді Зе інших просто немає.
12.05.2026 09:47 Відповісти
банда Зєлєнськага подебіла дебілів (свій кварталовецький 73% лохторат) і тепер стриже нас усіх 100% "чіста па-пріколу", бо "тут можна нєплохо прібарахліццца"..
12.05.2026 09:55 Відповісти
Почали накидати бруд на Мендель тільки за того, що вона сказала правду про єрмака і Бучочку. Я ніколи не підтримував і не підтримую мендель, арестовича, татарова, портнова та іншу свору, але тут вона сказала правду. У 2019 році всі, нарід 73% носили тих узурпаторів і її на руках, а тут різко з'явилася така нелюбов.
12.05.2026 11:53 Відповісти
Чекаємо заяви, в якому борделі починала своє кар'єру Мендель
12.05.2026 12:05 Відповісти
Такі подробиці можна знати тільки коли лягала під Єрмака. Чому ж мовчала коли працювала на Єрмака та ЗЕленського ?
12.05.2026 14:23 Відповісти
Давно пора рассказать миру - кого выбрал украинский народ
Кому пожимаютруки и аплодируют стоя парламенты мира
Да , все ,что говорит Мендель - отвратительно
Но это и есть ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПРАВДА про Зеленского
Точно также - ОТВРАТИТЕЛЬНЫ ФАЙЛЫ ЭПШТЕЙНА
Но американцы,в отличие от украинцев - не боятся ПРАВДЫ
Наоборот- они хотят знать правду
Выживает лишь тот народ
Который правды не боится
Неважно - кто скажет правду
Несимпатичная Мендель,или журналист Ткач
На Трампа давали показания проститутки
Это не значит - что их показания менее важны
Чем показания какой- нибудь леди
А то,что Мендель говорит сейчас мерзкая правду про ВОВУ
А не по ему дифирамбы - так это понятно
Когда вы работаете с начальником КОЗЛОМ
То вы тоже ВСЕ ПОМАЛКИВАЕТЕ
А вот уволились - и всем рассказываете про своего бывшего
Начальника - КОЗЛА
Не Мендель виновата в том,что такая тварь - как ЗЕЛЕНСКИЙ
Стал президентом
Это ВИНА 13 миллионов уукраинцев !!!!!!!
Вот и плюйте в зеркало на себя
На свои хари!!!
Которые фанатели и фанатеют от ублюдка Зеленского !!!!
12.05.2026 14:37 Відповісти
Настало врємя а#уітєльних історій.....
12.05.2026 14:55 Відповісти
Залишилось з"ясувати, що Мендель робила у стриптиз клубі
12.05.2026 16:17 Відповісти
 
 