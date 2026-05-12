Мендель заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі. В ОП категорично це заперечили

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі. В Офісі президента наголосили, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Мендель американському пропагандисту Такеру Карлсону та заяву радника президента з комунікацій Дмитра Литвина у чаті Офісу президента з журналістами.

"Я розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах у Стамбулі у 2022 році. Вони майже домовилися. Що дуже важливо, Зеленський особисто погодився віддати [Донбас], і я була шокована у той момент", – каже Мендель у відео.

За її словами, президент начебто на це погодився, "бо це зупинить жахи війни, а тепер він стоїть перед мільйонами глядачів і каже: "Я не можу віддати Донбас".

В Офісі Президента спростували слова Мендель, підкресливши, що вона не брала участі у дипломатичних процедурах, не мала жодного доступу до рішень на найвищому рівні, а також "давно не в собі". Зокрема і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про "відмову від Донбасу в 2022 році", посилаючись на якісь джерела. Але факт лишається фактом - Україна билася і бʼється за свою територію з 2014 року.

Питання відмови від територій ніколи не стояло і не стоятиме. У 2022 році СОУ активно билися з ворогом у Донецькій та Луганській області під час боїв за Київ і після розгрому російських військ на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. І продовжують битися зараз", - написів він у телеграм.

Своєю чергою Литвин зазначив:

"Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не при собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно".

Попередні заяви Мендель

Колишня речниця президента України Юлія Мендель нагадала, що Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби.

