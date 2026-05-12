Мендель заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле. В ОП это категорически опровергли
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о якобы готовности Украины пойти на уступки РФ в Стамбуле. В Офисе президента подчеркнули, что она не имела отношения к мирным переговорам и не располагала информацией о решениях Владимира Зеленского по Донбассу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Мендель американскому пропагандисту Такеру Карлсону и заявление советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина в чате Офиса президента с журналистами.
"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти договорились. Что очень важно, Зеленский лично согласился отдать [Донбасс], и я была шокирована в тот момент", - говорит Мендель в видео.
По ее словам, президент якобы на это согласился, "потому что это остановит ужасы войны, а теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: "Я не могу отдать Донбасс".
В Офисе Президента опровергли слова Мендель, подчеркнув, что она не участвовала в дипломатических процедурах, не имела никакого доступа к решениям на высшем уровне, а также "давно не в себе". В частности, и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Кто угодно (я имею в виду Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах о "отказе от Донбасса в 2022 году", ссылаясь на какие-то источники. Но факт остается фактом - Украина сражалась и сражается за свою территорию с 2014 года.
Вопрос отказа от территорий никогда не стоял и не будет стоять. В 2022 году СОУ активно сражались с врагом в Донецкой и Луганской областях во время боев за Киев и после разгрома российских войск в Киевской, Черниговской и Сумской областях. И продолжают сражаться сейчас", - написал он в Telegram.
В свою очередь Литвин отметил:
"Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле - комментировать несерьезно".
Попередні заявлення Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напомнила, что Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от военной службы.
(с) Із листа Зигмунда Фрейда до Стефана Цвейга
https://www.youtube.com/watch?v=Pkz2-cWHPbg
Немає нічого страшніше ніж ображена жінка
Підрозділ Wydziału Rodzinnego i Nieletnich суду Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (ul. Kocjana 3 01-473 Warszawa) прийняв до розгляду заяву громадянки Польщі (статус множинного громадянства) М. по питанню встановлення батьківства (ustalenie ojcostwa) і стягнення коштів на утримання дитини (alimenty) до громадянина України. Зазвичай ми не втручаємось в особисте життя людей, але даний факт дуже чітко характеризує рівень моральної деградації нинішнього керівництва України.
«Коли я бачу захоплення людиною чи певним світоглядом, то вже знаю: саме носії такого захоплення стануть першими, хто зречеться і людини, і цього світогляду».
(с) у листі Зигмунда Фрейда до Стефана Цвейга - нагадав нам excelUA
Так, це факт! Але він не спростовує того, що зеленський готовий був продати Україну, про що свідчили і його виступи на концертах покидьків 95 кварталу, і Оман, і «підготовка» до широкомасштабного вторгнення. Просто знайшлися здорові сили здатні до боротьби з ворогом!
справа навіть не в тому, чи було таке, а в тому, що одночасно з хйлом виє, та ще й у "карлсона,
який живе нахйлу смокче"
Саме тому ***** тим Стамбулом так збудилося, що до певного моменту все йшло так, як воно хотіло.
"жоден договір з кацапією не вартий навіть паперу на якому він написаний" - Отто фон Бісмарк, канцлер Німетчини !!! пратично усі договора що підписала па-Раша (******* рашистька, черводупа-комуно-нацистька, царська) за останні 100-400 років вона порушила з власної ініціативи !!! кацапи заключають мирні угоди коли їм вигідно, а потім їх порушують, денонсують, як тільки зберуть військову силу !!!
Кацапів, а не людей. Це чисто кацапська методичка, яку ти тут ретранслюєш про те, що Джонсон нібито щось зірвав. Насправді Джонсон нічого не зривав, а лише пообіцяв всіляку підтримку Україні.
"Люська Арестович, який приймав участь у перемовинах, запевняв, що вже була попередня домовленість" - брехня. Він казав, що якщо домовляться, до мир буде за 2-3 тиждні. ЯКЩО домовляться, бо РФ висуває неприйнятні умови щодо скорочення сил оборони України до 85 тисяч. Що було б якщо б Україна скоротила чисельність своїх збройних сил до 85 тисяч? А не було б вже України, бо ***** завжди порушує домовленності і скорочення збройних сил України йому потрібно було лише для одного - нового нападу.
Тому тут не просто маніпуляція, а відверта брехня з твого боку.
політінформаціїхейту, що Борька за продовження війни!! Що все порішали а Боря приїхав та "зірвав". Там мізки промивають стабільно, щоб тримати руку на пульсі
Та,справжньою бомбою буде одкровення їх про турне в Оман-поки що мовчать,а багато знають.
А те,що Мендель не була учасником переговорів і не може цього знати-не проходить:є ще спілкування між своїми на роботі,у вільний час,за чашкою кави,під час випивки і тд.
До речі,зразу після "стамбулу-22",шеф всієї зеботви активно носився на змі з ідеєю зміни Конституції по вилученню статті про ЄС-НАТО і прийняття нейтрального статусу..Це робив у воєнний час і без будь-яких наслідків для себе і надалі сидячи на тому самому кріслі в оп.
Варто просто згадати брифінг Умерова, Агрохімії та того самого іншого О.Чалого після рандеву в Стамбулі. Де вони визнали, що погодились на більшість вимог ультиматуму ***** - як то передачу касапам юридично у власність п'яти українських областей (не лише Донбасу), скорочення ЗСУ, ліквідацію ПЦУ, викреслення з Конституції згадки про шлях в ЄС+НАТО, тощо. Там були деталі - наприклад, Мединський погодився, що о/склад ЗСУ має бути більшим, ніж 80тисяч, і т.п. - але без погодження з ****** не став цього підписувати. Та й Україна мала усі ці "погодження" занести в Конституцію... і що було домовлено про рандеву через тиждень, з більш детальними домовленностями... Це ж все було на тому брифінгу!
А доступ до знань про рішення вищої влади України вона тоді зі спільного ліжка коханки Зелі таки мала... Вона хоч курва - але тут не бреше...
"піти відсосати" - не маю такого потягу. Тому, будь ласка, не розповсюджуй на мене свої звички і уподобання.
Мендель наговорила!!!!
Далі буде...........
Коли ми зовсім без бою злочинно і не без допомоги США віддали український Крим
москалям. А -2). капітуляція вже коли ми віддали половину Донбасу, бо намагалися
захистити його одними добробатами ( без мобілізації, та без дійсного військового
становища і без оголошення війни, ) А було одне загравання з кривавою московію,
окупантами і сепаратистами. І це зрозумів )(уйло він напав на Україну, вимагаючи
вже -3).капітуляції і вже наполягає для своєї паРаші до 30% нашої рідної Української
землі. І якщо Україна ( її така продажна влада ) постійно ще і так легко та завжди
погоджується з кривавим )(уйлом, то буде і 4) капітуляція але вже точно з повною
втратою вже всієї України як суверенної держави, та перетворення її на безправну
гидку кацапську колонію
Бо як потім пояснювати "ресурсу" що 5+ років війни призвели до ще гірших умов, ніж які були до цього.
Про розвиток психофізичних проблем у Зеленського і їхній генез ми писали ще шість (!) років тому ...
Це похорони України. А після втручання Макрона і Джонсона ця небрита морда почала скавучати - міня нє так понялі.