Мендель заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле. В ОП это категорически опровергли

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о якобы готовности Украины пойти на уступки РФ в Стамбуле. В Офисе президента подчеркнули, что она не имела отношения к мирным переговорам и не располагала информацией о решениях Владимира Зеленского по Донбассу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Мендель американскому пропагандисту Такеру Карлсону и заявление советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина в чате Офиса президента с журналистами.

"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти договорились. Что очень важно, Зеленский лично согласился отдать [Донбасс], и я была шокирована в тот момент", - говорит Мендель в видео.

По ее словам, президент якобы на это согласился, "потому что это остановит ужасы войны, а теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: "Я не могу отдать Донбасс".

В Офисе Президента опровергли слова Мендель, подчеркнув, что она не участвовала в дипломатических процедурах, не имела никакого доступа к решениям на высшем уровне, а также "давно не в себе". В частности, и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Кто угодно (я имею в виду Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах о "отказе от Донбасса в 2022 году", ссылаясь на какие-то источники. Но факт остается фактом - Украина сражалась и сражается за свою территорию с 2014 года.

Вопрос отказа от территорий никогда не стоял и не будет стоять. В 2022 году СОУ активно сражались с врагом в Донецкой и Луганской областях во время боев за Киев и после разгрома российских войск в Киевской, Черниговской и Сумской областях. И продолжают сражаться сейчас", - написал он в Telegram.

В свою очередь Литвин отметил:

"Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле - комментировать несерьезно".

Предыдущие заявления Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напомнила, что Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от военной службы.

+28
Ішак - зрадник. Це вже давним - давно відомо усім притомним і заяви всяких там шмендель з оточення ішака лише зайвий доказ.
12.05.2026 07:14 Ответить
+23
Взагалі то , якщо б ВР була українською , а не сбродом арахамій та Стефанчук їв , то мала б зробити закон регулюючий завоз мигрантів- не европейців . Тут багато питань - дозвіл сімʼям ( а а їх там до фуя) на проживання в Україні, строки перебування в Україні, привівки від їх різних інфекцій , заборона релігійних будов( мечетей, буддістських храмів і т п) на території християнської України ( як це зробила Словаччина) .
ХТОСЬ НАРАЗІ ПОЧНЕ ОБЕРЕГАТИ таку дивну Україну , якій вже 8 тис років на таких шикарних землях ???Може пора зробити якусь незалежну ( від влади) спілку до якої увійдуть великі українці як Ліна Костенко та інші і стануть авторитетною інституцією
12.05.2026 07:24 Ответить
+20
Яке їхало, таких же і здибало!!
У абрахамія з резніковим, нервова діарея… Вірьовка перед їх очима маячить від вдячних Українців!!
А у абрахамія з падляком, ще ВИСИТЬ кримінальна відповідальність за убивства в Яворівському навчальному центрі, військовозобов'язаних…
12.05.2026 08:26 Ответить
Арахамію на гиляку
12.05.2026 07:39 Ответить
Не дарма ж ***** регулярно наголошує про те, що в Стамбулі було про все домовлено і підписано, а потім в Київ прилетів Борис Джонсон і їх абманулі. (Майже цитата).
12.05.2026 09:01 Ответить
«Коли я бачу захоплення людиною чи певним світоглядом, то вже знаю: саме носії такого захоплення стануть першими, хто зречеться і людини, і цього світогляду».
(с) Із листа Зигмунда Фрейда до Стефана Цвейга
12.05.2026 07:40 Ответить
Цілком вірно... Ті, що "захоплюються одним світоглядом", створюють в своїй свідомості "ідеальний образ", в якому гіпертрофують "позитив", і відкидають "негатив"... Коли ж "негатив", у їх свідомості, починає переважать "позитив", "носій ідеального образу" швидко "перевзувається" і першим біжить "лінчувать" свій вчорашні "ідеал"...
12.05.2026 08:06 Ответить
Корупція, наркотики та жадібність: багаторічний прес-секретар Володимира Зеленського Мендель про таємний світ Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=Pkz2-cWHPbg
Немає нічого страшніше ніж ображена жінка

по темі 15.‎04.‎2026 Хроніка
Підрозділ Wydziału Rodzinnego i Nieletnich суду Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (ul. Kocjana 3 01-473 Warszawa) прийняв до розгляду заяву громадянки Польщі (статус множинного громадянства) М. по питанню встановлення батьківства (ustalenie ojcostwa) і стягнення коштів на утримання дитини (alimenty) до громадянина України. Зазвичай ми не втручаємось в особисте життя людей, але даний факт дуже чітко характеризує рівень моральної деградації нинішнього керівництва України.
12.05.2026 07:50 Ответить
Що це за маячня?
12.05.2026 16:40 Ответить
Що, Содом і Гомоном серед гопоти?
12.05.2026 20:59 Ответить
Допоки президентом проросійський блазень годі надіятись на державницькі рішення.
12.05.2026 07:53 Ответить
Стерва Мендель продовжує мстити своєму шефу. "К предательству таинственная страсть" (с) на фоні злої пам'яті, мстивості і стервозності як основи характеру.

«Коли я бачу захоплення людиною чи певним світоглядом, то вже знаю: саме носії такого захоплення стануть першими, хто зречеться і людини, і цього світогляду».
(с) у листі Зигмунда Фрейда до Стефана Цвейга - нагадав нам excelUA
12.05.2026 07:54 Ответить
Але факт лишається фактом - Україна билася і бʼється за свою територію з 2014 року. Джерело: https://censor.net/ua/n4002687

Так, це факт! Але він не спростовує того, що зеленський готовий був продати Україну, про що свідчили і його виступи на концертах покидьків 95 кварталу, і Оман, і «підготовка» до широкомасштабного вторгнення. Просто знайшлися здорові сили здатні до боротьби з ворогом!
12.05.2026 07:56 Ответить
Нібито - це сполучник або частка, що означає «наче», «неначе», «мов», «буцім», «ніби», вказуючи на сумнівність, уявність або непідтвердженість інформації.
12.05.2026 07:56 Ответить
А були часи, коли Мендель захищала "лідера", краще ніж охорона... Кидалась на журналістів, що посміли близько підійти.
12.05.2026 07:58 Ответить
поки її дручів ,а потім кинув
12.05.2026 08:00 Ответить
Мендель завагітніла від Зеленського, його дружина думає про розлучення, - Геннадій Балашов
12.05.2026 07:59 Ответить
Після цих новин у Балашова і почалися проблеми з владою...
12.05.2026 08:41 Ответить
А потім ще й Андрій Богдан пішов в декрет)
12.05.2026 14:31 Ответить
"розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах" - читай з Абрахамією.
12.05.2026 08:03 Ответить
Вона ж не тільки це сказала. А також те, що у продовженні війни виний саме Зеленський. Де Зеленський набрав таких покидьків?
12.05.2026 08:06 Ответить
А кого ще мав набрати Покидьок, як не собі подібних)
12.05.2026 14:30 Ответить
жінки зради не прощають
12.05.2026 08:07 Ответить
милі сваряться тільки тішаться
12.05.2026 08:16 Ответить
та ця к.рво вже стільки цапської дичини намолола, що та люся.
справа навіть не в тому, чи було таке, а в тому, що одночасно з хйлом виє, та ще й у "карлсона, який живе на хйлу смокче"
12.05.2026 08:17 Ответить
це вже не актуально, хвиля піднялась і затухне. Про цю манду вже почали забувати. Звісно це відволікає від міндічгейту але не дуже.
12.05.2026 08:24 Ответить
Про мендель можливо і можна забути ,АЛЕ ПРО ЗДАЧУ УКРАЇНИ ПУТІНУ,ЯКУ ГОТУВАЛА ВЛАДА ___НІКОЛИ НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ,
12.05.2026 08:31 Ответить
значення Стамбульських перемовин перебільшено. Формально там ні про що не домовились. В чому зрада?Жодним чином не виправдовую зелених але цю ***** про зраду в Стамбулі роздмухують москалики і це очевидно.
12.05.2026 09:04 Ответить
москалі якраз виють що Боря Джонсон прилетів в Україну і прочистив на пару днів мізки наркоманському ішаку який майже погодився здати Україну в Стамбулі.
12.05.2026 11:31 Ответить
За такими заяаами уже нужно угдела открывать по подозрению в продаже Родины,рядом с дубой камера имеется?
12.05.2026 08:30 Ответить
А я думаю, що таке дійсно могло бути.

Саме тому ***** тим Стамбулом так збудилося, що до певного моменту все йшло так, як воно хотіло.
12.05.2026 08:34 Ответить
якщо б не пункти про скорочення і обеззброєння ЗСУ= демілітаризації...які лишали для пу змогу знов посунути далі. ..то ці домовлен.могли зберегти сотні тисяч життів: але в відомій нам редакції їх суть була у втраті Україной суверенитету і завуальованої під дипломат.сленг капіталяції.
12.05.2026 09:03 Ответить
а , як вам , пункт , дє паРаша , мала бути "гарантом безпеки"На цей бред " боневтік " на той , час дав добро , тому , що якісь перемовники : мішка подоляк , О Чалий, Арестовіч, ………… не мали повноважень
12.05.2026 11:22 Ответить
зебіли через цю дибільну зе давалку тестують суспільну думку українців !!!
12.05.2026 08:38 Ответить
Майже півтори години нескніченого трешу. Блазнювання, лицемірство, позерство, брехня та пафос. Оце і все "інтерв'ю". А вишенька на торті - звернення до ***** в кінці "владімір владіміравіч" і соплі, розмазані по харі.
12.05.2026 08:42 Ответить
В 2022 році ця інформація вже не була новиною, бо багато різних людей казало про готові домовленості, які зірвав Джонсон...Люська Арестович, який приймав участь у перемовинах, запевняв, що вже була попередня домовленість про дату зустрічі з ****** для підписання угоди, але....Джонсон і Захід ...
12.05.2026 08:46 Ответить
це була не угода, а по факту капітуляція України, яка б розв'язала Ху*лу руки йти далі, "асвабождать" для недо-імперії Ху*ло па-Раші країни Балтії, Кавказу, Цетральної Азії та увесь схід Європи, бо Ху*ло хоче відродження одразу двох кацапських імперійЖ царської 1721-1917 та ріпоїдо-совкової комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів срср, яка за підсумками розв'язаної разом з Адіком 2WW окупувала практично половину Європи !!!
"жоден договір з кацапією не вартий навіть паперу на якому він написаний" - Отто фон Бісмарк, канцлер Німетчини !!! пратично усі договора що підписала па-Раша (******* рашистька, черводупа-комуно-нацистька, царська) за останні 100-400 років вона порушила з власної ініціативи !!! кацапи заключають мирні угоди коли їм вигідно, а потім їх порушують, денонсують, як тільки зберуть військову силу !!!
12.05.2026 10:15 Ответить
"бо багато різних людей казало"
Кацапів, а не людей. Це чисто кацапська методичка, яку ти тут ретранслюєш про те, що Джонсон нібито щось зірвав. Насправді Джонсон нічого не зривав, а лише пообіцяв всіляку підтримку Україні.

"Люська Арестович, який приймав участь у перемовинах, запевняв, що вже була попередня домовленість" - брехня. Він казав, що якщо домовляться, до мир буде за 2-3 тиждні. ЯКЩО домовляться, бо РФ висуває неприйнятні умови щодо скорочення сил оборони України до 85 тисяч. Що було б якщо б Україна скоротила чисельність своїх збройних сил до 85 тисяч? А не було б вже України, бо ***** завжди порушує домовленності і скорочення збройних сил України йому потрібно було лише для одного - нового нападу.
12.05.2026 10:22 Ответить
Люська називав попередню дату в квітні, а не 2-3 тижні...Якщо є бажання, то шукай у Люськіних виступах..Питання скорочення ЗСУ було головним, по якому не встигли домовитись, хоча були впевнені, що паРашкінці підуть тут на поступки, якщо діло підійде до кінцевої редакції...А Беннет казав про 17 варіантів угоди...
12.05.2026 10:36 Ответить
"по якому не встигли домовитись" - і на цьому все. Домовленності не було, бо якщо по якомусь питанню не домовились - то домовленостей немає. Тобто ти сам себе спіймав на брехні, бо вище ти писав "про готові домовленості, які зірвав Джонсон"
12.05.2026 10:54 Ответить
Смішна маніпуляція...Мова йде про загальну домовленість, а не деталі по певних пунктах, які остаточно окремо обговорюють перед підписанням..
12.05.2026 11:07 Ответить
Не може бути жодної загальної домовленості, якщо немає згоди по конкретних важливих пунктах.
Тому тут не просто маніпуляція, а відверта брехня з твого боку.
12.05.2026 11:12 Ответить
Ну нащо ти так тупо ******? про 2-3 тижні Люся кудахтала задовго до Стамбулу.
12.05.2026 11:34 Ответить
Прийми таблеточку. "задовго до Стамбулу" не було жодного приводу кудахтати про 2-3 тиждні. Варіант з 2-3 тиждні з'явився саме коли було анонсовано перемовини у Стамбулі.
12.05.2026 11:52 Ответить
Саме так! На ТОТ пішла шалена хвиля політінформації хейту, що Борька за продовження війни!! Що все порішали а Боря приїхав та "зірвав". Там мізки промивають стабільно, щоб тримати руку на пульсі
12.05.2026 11:33 Ответить
Колишні головного есниста заговорили і розказують цікаві речі про іноземний проект сн.
Та,справжньою бомбою буде одкровення їх про турне в Оман-поки що мовчать,а багато знають.
А те,що Мендель не була учасником переговорів і не може цього знати-не проходить:є ще спілкування між своїми на роботі,у вільний час,за чашкою кави,під час випивки і тд.
До речі,зразу після "стамбулу-22",шеф всієї зеботви активно носився на змі з ідеєю зміни Конституції по вилученню статті про ЄС-НАТО і прийняття нейтрального статусу..Це робив у воєнний час і без будь-яких наслідків для себе і надалі сидячи на тому самому кріслі в оп.
12.05.2026 08:48 Ответить
Ну,а хто колись думав,що при владі в Україні непромосковські курви?((Мову вивчили,і це єдине,яке скоріше для показухи,а все решту "ми руцкіє,ми с расієй..."((
12.05.2026 08:49 Ответить
То приїжджай воювати, покажи свою войовничість
12.05.2026 15:14 Ответить
Дотепний?))Ти кличеш до себе в погреб чи в роту?
12.05.2026 18:44 Ответить
Нехай втопчут в дорожні плити чудове ії ім'я.,хороша дівчинка ця Мендель, а плітки про неї- брехня
12.05.2026 08:54 Ответить
Литвин як завжди, бреше, в т.ч. в такій деталі, ніби вона "не мала жодного доступу до рішень на найвищому рівні"(с)

Варто просто згадати брифінг Умерова, Агрохімії та того самого іншого О.Чалого після рандеву в Стамбулі. Де вони визнали, що погодились на більшість вимог ультиматуму ***** - як то передачу касапам юридично у власність п'яти українських областей (не лише Донбасу), скорочення ЗСУ, ліквідацію ПЦУ, викреслення з Конституції згадки про шлях в ЄС+НАТО, тощо. Там були деталі - наприклад, Мединський погодився, що о/склад ЗСУ має бути більшим, ніж 80тисяч, і т.п. - але без погодження з ****** не став цього підписувати. Та й Україна мала усі ці "погодження" занести в Конституцію... і що було домовлено про рандеву через тиждень, з більш детальними домовленностями... Це ж все було на тому брифінгу!

А доступ до знань про рішення вищої влади України вона тоді зі спільного ліжка коханки Зелі таки мала... Вона хоч курва - але тут не бреше...
12.05.2026 08:54 Ответить
Литвин краще би спростував фразу Мендель в інтерв'ю головному американському рупору для рф Такеру Карлсону, де вона стверджувала, що Україна має здатися касапам і не має шансів вижити проти «великої держави»...
12.05.2026 09:01 Ответить
А, вона вже прям коханка? А є якісь докази цього, чи це з області фантазій, у які ви залюбки вірите?
12.05.2026 10:24 Ответить
На. Сама Мендель виклала, яка вона в домашньому халаті в приватній обстановціhttp://static.espreso.tv/uploads/article/2724863/images/im-mendelzel.jpg
12.05.2026 10:30 Ответить
соррі. Ось:
12.05.2026 10:31 Ответить
12.05.2026 10:32 Ответить
Ііі? Через майже офіційне фото з ОП, зроблене, вочевидь, не на селфі-камеру, а сторонньою людиною, ви зробили висновок, що вони коханці?? Лише через те, що у Мендель трохи дивна сукня?
12.05.2026 10:52 Ответить
якщо для тебе це "дивна сукня", то ти можеш піти відсосати своєму гуру-наркоману
12.05.2026 11:23 Ответить
Це сукня, а не домашній халат. І не домашня обстановка, а офіційна в ОП.

"піти відсосати" - не маю такого потягу. Тому, будь ласка, не розповсюджуй на мене свої звички і уподобання.
12.05.2026 11:26 Ответить
Мендель розповіла, Що Зеленський робитиме абсолютно все можливе, щоб війна в Україні не закінчувалася, саме з метою збереження влади...?? От нєхарошая ( таке про свого чеснєйшого шефа
12.05.2026 09:26 Ответить
Це вже державна зрада (мендель), чи ще ні?
12.05.2026 09:30 Ответить
ні для неї, там якась інша стаття є (лінь шукати), але у випадку, якщо це правда, то для патужного буде державна зрада. тому її не чіпатимуть.
12.05.2026 09:58 Ответить
В Офісі президента наголосили, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу. Але до мирних переговорів в Стамбулі стосунок мав Ізраїль, котрий володіє інформацією про "зелених зрадників" і їхні домовленості з рашистами, і цю інформацію отримало США.
12.05.2026 10:07 Ответить
Вы толлько забываете время в которое был Стамбул. Это тогда когда Украинская армия отступала а советские боеприпасы заканчивалисть а США и Запад не спешил помогать Украине. Поэтому Зеля вынужден был участвовать в Стамбуле как минимум чтобы потянуть время. Реальная помощ от США начала поступать только в середине лета 22 года-тогда и Стамбул прикрыли Зеля делал все неправильно и вредно дляУкраины до 24 февраля 22 года но с началом войны я его не могу упрекнуть-он действовал максимально ффективно
12.05.2026 11:12 Ответить
час тягнув Петро, а "зезедент" торгував територіями України .
12.05.2026 14:17 Ответить
12.05.2026 10:09 Ответить
Підкину конспірології, думаю що домовленості стосовно передачі і визнання територій російськими, були досягнуті до 24 лютого 2022 року. Пиніне СВО, давало чудовий привід укласти вищезгадані угоди і знімало відповідальність з керівництва цієї країни.
12.05.2026 10:42 Ответить
Мендель, як продукт багатовікових інцестів, має генетичну схильність до соціопатії і навязливих фантазій, в які сама собі вірить. Її виступи навіть хуцпою (наглою брехнею в очі) назвати не можна. Це звичайне марення хворої особи. Зараз у неї "весіннє загострення". Не звертайте уваги і тримайтесь від деструктивних осіб якомога далі.
12.05.2026 10:43 Ответить
Ну и денжат заработала очевидно за денги дав интервью мильтимиллионеру и прокремлескому пропогандисту Такеру карлсону
12.05.2026 11:08 Ответить
А деякі наївні особи досі вірять що вони "своїх" не здають. Ага! Не тільки здають, а ще й знищують аж бігом. Їх солідарність починається і закінчується на "шкурних питаннях".
12.05.2026 11:46 Ответить
Все те що ти написав про цю курву стосується і її колишнього боса з його бандою нацменів.
12.05.2026 11:39 Ответить
Мендель очевидно за деньги дала интервю антиукраинскому Такеру Карлсону продвигая антиукраинские нарративы. Почему она не критиковала Зкеленского в 21 году а начала это делать только сейчас-когда то стало выгодно всем антиукраинским силам?
12.05.2026 11:01 Ответить
Мєндєль + міндіч
12.05.2026 11:29 Ответить
Зелений режим дав слабину і вони як чекали, як шакали накинулися
12.05.2026 11:33 Ответить
Якщо оп категорично заперечує то значить вони готові, інакше би просто проігнорували, диму без вогню не буває.
12.05.2026 11:16 Ответить
Колишні підлабузники зрозумілі що зєлі вже гаплик, треба дистанціюватись від режиму
12.05.2026 11:28 Ответить
Цікаво, він її пялив, поки Скумбрія_по_8 не бачила?
12.05.2026 11:36 Ответить
Влада Бубочки хоче заперечити те, що відбувалося? Якби не Маркон і Борис Джонсон, то зелені покидьки підписали ще тоді капітуляцію.
12.05.2026 11:57 Ответить
Пам'ятники з Краматорська вивозять!!!!
Мендель наговорила!!!!
Далі буде...........
12.05.2026 11:58 Ответить
Мендель ФСБешна консерва. Почитайте допис Княжицького.
12.05.2026 12:26 Ответить
На підставі сварки Мєндєль та Зеленського, притягти обох до відповідальності по статті за антисемітизм! І жодних поблажок!
12.05.2026 12:36 Ответить
Крим вже довідокремлювали! Най Далекий Схід виокремлять з офіційним правом вузькооких на придбання земель.
12.05.2026 13:30 Ответить
До чого тут Мендель, якщо про то і в новинах мова йшла, і наші "улюблені" можновладці заявляли, що повернення до кордонів до 24.02.22 р. це перемога. Потім Джонсон поставив Zєльонського в куток і все затихло.
12.05.2026 13:01 Ответить
МИР-КАПІТУЛЯЦІЯ!? Так часткова - 1). капітуляція України вже була ще у 2014 році !
Коли ми зовсім без бою злочинно і не без допомоги США віддали український Крим
москалям. А -2). капітуляція вже коли ми віддали половину Донбасу, бо намагалися
захистити його одними добробатами ( без мобілізації, та без дійсного військового
становища і без оголошення війни, ) А було одне загравання з кривавою московію,
окупантами і сепаратистами. І це зрозумів )(уйло він напав на Україну, вимагаючи
вже -3).капітуляції і вже наполягає для своєї паРаші до 30% нашої рідної Української
землі. І якщо Україна ( її така продажна влада ) постійно ще і так легко та завжди
погоджується з кривавим )(уйлом, то буде і 4) капітуляція але вже точно з повною
втратою вже всієї України як суверенної держави, та перетворення її на безправну
гидку кацапську колонію
12.05.2026 14:09 Ответить
100%
12.05.2026 15:55 Ответить
На фото одно лицо мне напоминает лицо скользкой улитки
12.05.2026 15:25 Ответить
Звичайно що заперечили.
Бо як потім пояснювати "ресурсу" що 5+ років війни призвели до ще гірших умов, ніж які були до цього.
12.05.2026 16:05 Ответить
Можна спокійно заключати парі - за який час ТАКЕ САМЕ почне литися з мосейчук-скабєєвої (у разі її звільнення). За рік, за місяць, за тиждень, за добу???
12.05.2026 16:14 Ответить
До речі,а хто чув чи казала все це отвєргнутая євродівчина Мєндєль? Всі чули закадровий голос,який говорив від її імені,а вона на задньому фоні щось молола незугарною англійською мовою. Є 3 питання,як мінімум: 1. Звідки вона все знає,її посилання,що цій профурсетці все виклали якісь анонімні міністри,члени делегації несерйозні; 2. вона була закохана у Бубу,як Тель-Авівська кішка,вона тоді не бачила кокаїнізм і все інше у героя свого роману?;3. Бубочка її похерив і вона дуже ображена на нього,що не змогла стати мадам президентшою,відторгнута боговибрана жінка-це страшна сила! Іще, а може пташенята Епштейна-Трампа-Путіна їй написали все,а вона за толіку малу шекелів просто озвучує?
12.05.2026 16:49 Ответить
2020-06-21 Зеленский. Анализ пустоты.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_21.html

Про розвиток психофізичних проблем у Зеленського і їхній генез ми писали ще шість (!) років тому ...
12.05.2026 16:55 Ответить
Чи це в неї зараз приплив,чи вона була вже москальською консервою(Думаю перше,бо якщо друге,то зливала москалям все((
12.05.2026 18:57 Ответить
Відкрила таємницю. Колишній МІД Турції зразу ж після тьорок у Стамбулі сказав -
Це похорони України. А після втручання Макрона і Джонсона ця небрита морда почала скавучати - міня нє так понялі.
12.05.2026 20:56 Ответить
Просто надпотужніший оскотинився від безкарності за 4 роки
12.05.2026 20:59 Ответить
таблоїд мєндєлєєва !
13.05.2026 00:52 Ответить
