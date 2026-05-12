Мендель заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле. В ОП это категорически опровергли

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о якобы готовности Украины пойти на уступки РФ в Стамбуле. В Офисе президента подчеркнули, что она не имела отношения к мирным переговорам и не располагала информацией о решениях Владимира Зеленского по Донбассу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Мендель американскому пропагандисту Такеру Карлсону и заявление советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина в чате Офиса президента с журналистами.

"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти договорились. Что очень важно, Зеленский лично согласился отдать [Донбасс], и я была шокирована в тот момент", - говорит Мендель в видео.

По ее словам, президент якобы на это согласился, "потому что это остановит ужасы войны, а теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: "Я не могу отдать Донбасс".

В Офисе Президента опровергли слова Мендель, подчеркнув, что она не участвовала в дипломатических процедурах, не имела никакого доступа к решениям на высшем уровне, а также "давно не в себе". В частности, и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Кто угодно (я имею в виду Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах о "отказе от Донбасса в 2022 году", ссылаясь на какие-то источники. Но факт остается фактом - Украина сражалась и сражается за свою территорию с 2014 года.

Вопрос отказа от территорий никогда не стоял и не будет стоять. В 2022 году СОУ активно сражались с врагом в Донецкой и Луганской областях во время боев за Киев и после разгрома российских войск в Киевской, Черниговской и Сумской областях. И продолжают сражаться сейчас", - написал он в Telegram.

В свою очередь Литвин отметил:

"Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле - комментировать несерьезно".

Предыдущие заявления Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напомнила, что Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от военной службы.

