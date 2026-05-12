Ермак начал карьеру в стриптиз-клубе с людьми пророссийской партии, - Мендель

Мендель дала интервью и рассказала о Ермаке

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель рассказала, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак начинал свою карьеру в стриптиз-клубе в качестве юриста.

Об этом она заявила в интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Господин Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе. Не как стриптизер, а как юрист. Это был стриптиз-клуб, где было много людей, которые позже стали политиками в пророссийской партии. Я разговаривала с одним из сотрудников, который сказал, что у него (Ермака. - Ред.) так много амбиций, но не было никаких талантов для этих амбиций. Это просто цитата", - отметила она.

По словам Мендель, это были 90-е или начало 2000-х. 

Бывшая пресс-секретарь президента рассказала, что затем Ермак работал в магазине люксовых брендов, который, в основном, занимался контрабандой. Там он познакомился с богатыми людьми, олигархами, и "95 квартал" тоже покупает там одежду.

Читайте: "Зеленский зарабатывает на войне и является ее главным бенефициаром", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель

Предыдущие заявления Мендель

  • Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напомнила, что Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от военной службы.
  • Также Мендель заявила в интервью о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле. В Офисе президента подчеркнули, что она не имела отношения к мирным переговорам и не владела информацией о решениях Владимира Зеленского относительно Донбасса.

Читайте также: Ермак блокировал работу правоохранительных органов, - экс-пресс-секретарь президента Мендель

Ермак Андрей (1557) Мендель Юлия (235) Офис Президента (1865)
Топ комментарии
+19
+18
О-о-о... Почалося "накидання гімна, на вентилятор..." Прямо по Ніцше - "Падаючого - штовхни...". Мені якось "по барабану" д'Єрмак... Але ж "Мандель" - не краща!... Вона, просто, черговий "учасник жабогадюкінгу"... Можливо, її використовують, як "корисну ідіотку", зігравши на образі за те, що з приходом д'Єрмака, вона була викинута з "президентської обойми"...
+16
тепер зрозуміло хто проводив кастинги до офісу та й у слуги, і яким чином...
З дєрьмаком все зрозуміло. А ось чого раптом мєндєльша розпи₴ділася? Хто заплатив?
Мабуть в політику зібралася.
Черга велика: мураєви, притули, усики і т.п. Але хтось реально вирішив топити блазня. По часу її базікання дуже влучно вписуються в образи богдана і його погрози оприлюднити щось "цікаве" - от і знайшов андрюша корисну ідіотку.
Написала книгу і хоче на ній заробити мільйони. Для реклами книги дала інтерв'ю Такеру Карлсону.
Ну хто крім кацапів міг заплатити? Чому вона мовчить про те, що батько Дєрмака був кагебістом? Бо неохота розкривати, що це підсунуте ними ж лайно?
Які щирі укранці на фото..
Загартовані міндічі.
}{Азарському роду нема переводу
Пташка пукла ,за які гроші продалась?
Так ось де агент Козир цих б..дей вербував.
Начались сливы дерьма на голову дерьмака, похоже за фигуранта взялись конкретно,на очереди мочитель чеченцев и помощник сивковича.
все шо розказує сьогодні пані Мендель , є правдою ,але ми це знали ще до 19р ...Шо таке квартал 95 ...Сьогодні , вже багато змінилося у виборцях зеленного 🤡 , а головне треба вижити і їм , хто залишився в Україні . Весь кагал слуг на чолі з торчком мафіозі зеленським , треба не випускати з України , бо їх чекає суд та арешт !!! От такі мої мрії та бажання ...
А чого вона про цей період стриптизу дермака досі мовчала?

Блін, ну і я питаннячка задаю.... Забуваю, що тут справа стосується ідіотів...
ну працював юристом в стрип-клубі, а що тут поганого?
"я особисто не бачила, але чула" - ОБС. Мене дивує одне - як Зеленський спромігся серед усіх євреїв обрати у друзі тільки отаких особистостей.
Женився дурний та й взяв дурнувату: не знали що робити, то й підпалили хату. (Бразильська народна приказка)
Інших небуває
Нинішній режим - як підручник з пікамм Униерменшів !!!
Оницукерман зі своєю либою чого тілтки вартує..
Не захищаю єрмака але брати до уваги "спагади" цьої припизженої, кинутої діючою владою, можуть лише такі самі...
Просто зайве підтвердження першого враження від "нових ліц".
Вышли мы все из народа....
Ще Маяковський казав:
"... если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были?"
Мені теж цікаво, чому після років мовчання, ця мендельвошка так розбазікалась?
Методику таку скинули
Грошей підкинули, доречі, Абдристович теж сьогодні спливло
Він у стриптиз клубу, ти на панелі, а клієнтів обслуговували одних тих самих
Всі слугориги починали свій мутний бізнес під контролем ФСБ чи тут їх філії. В команді Зе інших просто немає.
банда Зєлєнськага подебіла дебілів (свій кварталовецький 73% лохторат) і тепер стриже нас усіх 100% "чіста па-пріколу", бо "тут можна нєплохо прібарахліццца"..
Почали накидати бруд на Мендель тільки за того, що вона сказала правду про єрмака і Бучочку. Я ніколи не підтримував і не підтримую мендель, арестовича, татарова, портнова та іншу свору, але тут вона сказала правду. У 2019 році всі, нарід 73% носили тих узурпаторів і її на руках, а тут різко з'явилася така нелюбов.
Чекаємо заяви, в якому борделі починала своє кар'єру Мендель
Такі подробиці можна знати тільки коли лягала під Єрмака. Чому ж мовчала коли працювала на Єрмака та ЗЕленського ?
Давно пора рассказать миру - кого выбрал украинский народ
Кому пожимаютруки и аплодируют стоя парламенты мира
Да , все ,что говорит Мендель - отвратительно
Но это и есть ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПРАВДА про Зеленского
Точно также - ОТВРАТИТЕЛЬНЫ ФАЙЛЫ ЭПШТЕЙНА
Но американцы,в отличие от украинцев - не боятся ПРАВДЫ
Наоборот- они хотят знать правду
Выживает лишь тот народ
Который правды не боится
Неважно - кто скажет правду
Несимпатичная Мендель,или журналист Ткач
На Трампа давали показания проститутки
Это не значит - что их показания менее важны
Чем показания какой- нибудь леди
А то,что Мендель говорит сейчас мерзкая правду про ВОВУ
А не по ему дифирамбы - так это понятно
Когда вы работаете с начальником КОЗЛОМ
То вы тоже ВСЕ ПОМАЛКИВАЕТЕ
А вот уволились - и всем рассказываете про своего бывшего
Начальника - КОЗЛА
Не Мендель виновата в том,что такая тварь - как ЗЕЛЕНСКИЙ
Стал президентом
Это ВИНА 13 миллионов уукраинцев !!!!!!!
Вот и плюйте в зеркало на себя
На свои хари!!!
Которые фанатели и фанатеют от ублюдка Зеленского !!!!
Настало врємя а#уітєльних історій.....
Залишилось з"ясувати, що Мендель робила у стриптиз клубі
