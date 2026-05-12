Ермак начал карьеру в стриптиз-клубе с людьми пророссийской партии, - Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель рассказала, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак начинал свою карьеру в стриптиз-клубе в качестве юриста.

Об этом она заявила в интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Господин Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе. Не как стриптизер, а как юрист. Это был стриптиз-клуб, где было много людей, которые позже стали политиками в пророссийской партии. Я разговаривала с одним из сотрудников, который сказал, что у него (Ермака. - Ред.) так много амбиций, но не было никаких талантов для этих амбиций. Это просто цитата", - отметила она.

По словам Мендель, это были 90-е или начало 2000-х.

Бывшая пресс-секретарь президента рассказала, что затем Ермак работал в магазине люксовых брендов, который, в основном, занимался контрабандой. Там он познакомился с богатыми людьми, олигархами, и "95 квартал" тоже покупает там одежду.

Предыдущие заявления Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напомнила, что Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от военной службы.

Также Мендель заявила в интервью о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле. В Офисе президента подчеркнули, что она не имела отношения к мирным переговорам и не владела информацией о решениях Владимира Зеленского относительно Донбасса.

