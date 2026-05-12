НАБУ расследует коррупцию как в энергетике, так и в обороне. В частности, в отношении производителей украинского оружия, - Кривонос

Антикоррупционные органы проводят расследование в сфере энергетики и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга.

Глава САП Клименко заявил, что операция "Мидас" включает большое количество направлений и расследуется различными подразделениями детективов и различными группами прокуроров. 

Все - для того, чтобы избежать утечек.

"Также расследуется направление энергетики, расследуется и продолжает расследоваться направление обороны. То же самое касается поставок бронежилетов. Проводятся экспертизы. 

Также, как мы уже говорили, с февраля 2025 года ведется расследование в отношении ряда производителей отечественного вооружения, в частности дронов. В рамках этого расследования еще с апреля 2025 года назначен ряд экспертиз, которые продолжаются до сих пор, и мы их не получили", - рассказал директор НАБУ Кривонос.

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

НАБУ коррупция САП Кривонос Семен Клименко Александр САП
Розслідує тільки НАБУ, САП і справи розглядає в судах ВАКС - єдина структура, яка не підконтрольна владі. Їх захистили студенти з "картонного майдану" і західні політики.
Чому немає справ в генеральній прокуратурі, ДБР, СБУ, поліції???
12.05.2026 14:49 Ответить
Тому що на вiдмiну вiд картонних НАБУ САП ВАКС - справи в СБУ та полiцii призводять до тюремного ув'язнення

Он ви можете зараз як НАБУ - повiдомити про пiдозру Тiмуру Мiндiчу, i ефект буде той же: потужне нiхера.
12.05.2026 14:59 Ответить
 
 