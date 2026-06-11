Непридатність за $7 тис.: начальника одного з ТЦК Волині викрили на хабарі. ФОТОрепортаж

Начальнику одного з ТЦК та СП Волинської області повідомлено про підозру в хабарництві.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Посадовець одержав 7 тисяч доларів США за організацію оформлення фіктивної тимчасової непридатності до військової служби.



Наприкінці березня 2026 року до нього звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов’язаного. Начальник ТЦК запропонував оформити тимчасову непридатність незалежно від реального стану здоров’я чоловіка", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, для цього були підготовлені медичні документи із зазначенням захворювань без фактичного проходження необхідних обстежень.

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Після одержання обумовленої суми посадовець організував проходження ВЛК, визнання чоловіка тимчасово непридатним до служби та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

4 червня 2026 року начальника ТЦК затримали. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 тис. грн, яку він сплатив.

Також його відсторонено від посади.

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