Зеленський не підтримує бусифікацію, - Лубінець. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський знає про "бусифікацію" під час проведення мобілізаційних заходів та не підтримує подібні методи роботи представників ТЦК та СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання про регулярность зустрічей із главою держави та обговорення з ним цієї проблеми.

"Дивіться, президент ніколи не підтримував такий підхід, як бусифікація. Це я вам точно можу сказати", - сказав Лубінець.

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Нагадаємо, що згідно Конституції України, Президент України одночасно є і Верховним Головнокомандувачем ЗСУ та здійснює загальне керівництво сферами національної безпеки та оборони держави. ТЦК та СП є офіційними органами військового управління і входять до складу ЗСУ.

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