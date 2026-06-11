Зеленський не підтримує бусифікацію, - Лубінець. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський знає про "бусифікацію" під час проведення мобілізаційних заходів та не підтримує подібні методи роботи представників ТЦК та СП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання про регулярность зустрічей із главою держави та обговорення з ним цієї проблеми.
"Дивіться, президент ніколи не підтримував такий підхід, як бусифікація. Це я вам точно можу сказати", - сказав Лубінець.
Нагадаємо, що згідно Конституції України, Президент України одночасно є і Верховним Головнокомандувачем ЗСУ та здійснює загальне керівництво сферами національної безпеки та оборони держави. ТЦК та СП є офіційними органами військового управління і входять до складу ЗСУ.
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це новаторський підхід
Просто нагадаю, що в 2014 мобілізація до 45 років була...
Здається, єдиний раз він був помічений у тому, що попросив вибачення, і це був військовий злочинець Кадиров...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ЗЕ-лохи ухилєси, як вам така заява? А, чекайте, ви ж не визнаєте тепер що за нього голосували так само як не визнаєте терміну "ухилянт". Жопа є а слова нема, як то кажуть))))
В звідки у нас начальники ТЦК мільйонери?
А чи знає він таку фразу, "Поки їдемо, давай пропонуй"?
І знову цей рабський менталітет - Цар хороший, бояри погані