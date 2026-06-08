Масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності, - Нєбитов
У Нацполіції пояснили ризики масштабного залучення правоохоронців до мобілізації та повідомили, скільки поліцейських нині беруть участь у бойових діях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Скільки поліцейських залучені до оборони?
"Сьогодні майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Ще близько 34 тисяч несуть службу в прифронтових областях", - розповів він.
За словами заступника голови Нацполу, поліцейські, які пішли на фронт, проходять службу у бригаді "Лють", яка була створена для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту. Також вони воюють у бригаді "Хижак" та стрілецьких батальйонах.
Нєбитов зазначив, що поліцейські разом із військовими Збройних сил України брали участь в обороні Бахмута, Авдіївки та Кліщіївки на Донеччині, а також Малої Токмачки, Гуляйполя на Запоріжжі та інших населених пунктів.
Кадровий дефіцит
Водночас він звернув увагу на проблему кадрового дефіциту в системі Нацполіції.
За словами Нєбитова, бойові підрозділи поліції формуються, поповнюються та проходять ротацію виключно за рахунок особового складу Нацполіції. Мобілізовані цивільні особи до цих підрозділів не потрапляють.
Через це, як зазначив заступник голови Нацполіції, некомплект кадрів стає дедалі відчутнішим.
Він наголосив, що для підготовки оперативника кримінальної поліції або слідчого потрібні місяці навчання, а в окремих випадках - роки.
Питання мобілізації
На мою думку, масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується - кримінал відчуває слабину", - заявив Нєбитов.
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ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ В КАЛАМБУР!!!
Єдиний раз коли чувак стріляв по людям - ВОНИ БІГЛИ швидше всіх. А всі інші рази вони треба лише щоб лякати людей і щоб бусярити чоловіків і тримати країну в страху
Крім того, у 1941 році, з міліціонерів цілі полки формувалися, та кидалися на фронт - і нічого... Тил витримав...
Ще щось про сраліна додай.
...латентий кац совкодрочер
- некомплект поліції Києва 20%, патрульних - 25%. А чому? Бо штат поліції Києва збільшили на 30%.
https://www.work.ua/jobs/3416269/
50%, а через кілька місяців - ротація. В тилу люди з полегшенням видихнуть.
ну, звісно ми можемо сміятися, скільки завгодно!
але, оцей тупорилий мєнт на найвищому рівні керує каральною системою в україні!!!!
тож, можна уявити, що коїться на нижчих ланках.......
і, до речі: вся ******* прокурорскьо мєнтовська мафія гартувалася більше тридцяти років, починаючи з буремних 90-х, коли плотненько спаялися з тим самим криміналітетом!!!!!!
реформи кажете?
хіхіхіхіхіхіхіхіхі..........
Плюс, є копи-біженці з окупованих регіонів.
Ну і головне: в часи АТО при Авакові на фронті було БІЛЬШЕ ментів, ніж зараз!
2 липня 2014 року Арсен Аваков назвав добровольчі спецпідрозділи МВС, які беруть участь в АТО. Це добровольчі батальйони міліції:
«Луганськ-1»
«Київщина»
«Артемівськ»
«Миколаїв»
«Шторм»
«Київ-1»
«Київ-2»
«Слобожанщина»
«Харків-1»
«Харків-2»
«Дніпро-1»
«Чернігів»