Масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності, - Нєбитов

У Нацполіції пояснили ризики масштабного залучення правоохоронців до мобілізації та повідомили, скільки поліцейських нині беруть участь у бойових діях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Скільки поліцейських залучені до оборони?

"Сьогодні майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Ще близько 34 тисяч несуть службу в прифронтових областях", - розповів він.

За словами заступника голови Нацполу, поліцейські, які пішли на фронт, проходять службу у бригаді "Лють", яка була створена для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту. Також вони воюють у бригаді "Хижак" та стрілецьких батальйонах.

Нєбитов зазначив, що поліцейські разом із військовими Збройних сил України брали участь в обороні Бахмута, Авдіївки та Кліщіївки на Донеччині, а також Малої Токмачки, Гуляйполя на Запоріжжі та інших населених пунктів.

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Кадровий дефіцит

Водночас він звернув увагу на проблему кадрового дефіциту в системі Нацполіції.

За словами Нєбитова, бойові підрозділи поліції формуються, поповнюються та проходять ротацію виключно за рахунок особового складу Нацполіції. Мобілізовані цивільні особи до цих підрозділів не потрапляють.

Через це, як зазначив заступник голови Нацполіції, некомплект кадрів стає дедалі відчутнішим.

Він наголосив, що для підготовки оперативника кримінальної поліції або слідчого потрібні місяці навчання, а в окремих випадках - роки.

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Питання мобілізації