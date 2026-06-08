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Новини Мобілізація в Україні
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Масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності, - Нєбитов

Мобілізація поліцейських

У Нацполіції пояснили ризики масштабного залучення правоохоронців до мобілізації та повідомили, скільки поліцейських нині беруть участь у бойових діях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Скільки поліцейських залучені до оборони?

"Сьогодні майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Ще близько 34 тисяч несуть службу в прифронтових областях", - розповів він.

За словами заступника голови Нацполу, поліцейські, які пішли на фронт, проходять службу у бригаді "Лють", яка була створена для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту. Також вони воюють у бригаді "Хижак" та стрілецьких батальйонах.

Нєбитов зазначив, що поліцейські разом із військовими Збройних сил України брали участь в обороні Бахмута, Авдіївки та Кліщіївки на Донеччині, а також Малої Токмачки, Гуляйполя на Запоріжжі та інших населених пунктів.

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Кадровий дефіцит

Водночас він звернув увагу на проблему кадрового дефіциту в системі Нацполіції.

За словами Нєбитова, бойові підрозділи поліції формуються, поповнюються та проходять ротацію виключно за рахунок особового складу Нацполіції. Мобілізовані цивільні особи до цих підрозділів не потрапляють.

Через це, як зазначив заступник голови Нацполіції, некомплект кадрів стає дедалі відчутнішим.

Він наголосив, що для підготовки оперативника кримінальної поліції або слідчого потрібні місяці навчання, а в окремих випадках - роки.

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Питання мобілізації

На мою думку, масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується - кримінал відчуває слабину", - заявив Нєбитов.

Автор: 

Нацполіція (15747) мобілізація (3438) Нєбитов Андрій (203)
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Топ коментарі
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ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ В КАЛАМБУР!!!

Єдиний раз коли чувак стріляв по людям - ВОНИ БІГЛИ швидше всіх. А всі інші рази вони треба лише щоб лякати людей і щоб бусярити чоловіків і тримати країну в страху
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08.06.2026 09:01 Відповісти
+20
Снимите с криминала бронь и вместе отправляйтесь на фронт.
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08.06.2026 09:04 Відповісти
+11
Охорону правопорядку,типу дружина, може і ветеран російсько української війни виконувати, не за безплатно звісно. А взагалі комендантська година.
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08.06.2026 09:01 Відповісти
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ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ В КАЛАМБУР!!!

Єдиний раз коли чувак стріляв по людям - ВОНИ БІГЛИ швидше всіх. А всі інші рази вони треба лише щоб лякати людей і щоб бусярити чоловіків і тримати країну в страху
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08.06.2026 09:01 Відповісти
До сплеску злочинності, який організують самі правоохоронці...
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08.06.2026 09:30 Відповісти
Охорону правопорядку,типу дружина, може і ветеран російсько української війни виконувати, не за безплатно звісно. А взагалі комендантська година.
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08.06.2026 09:01 Відповісти
ДФТГ, власне, для цього...
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08.06.2026 09:28 Відповісти
Посміявся.
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08.06.2026 09:02 Відповісти
Снимите с криминала бронь и вместе отправляйтесь на фронт.
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08.06.2026 09:04 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👍
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08.06.2026 09:19 Відповісти
від 50% не "навчанних" на фронті , нічого в державі не станеться.
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08.06.2026 09:28 Відповісти
сміття
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08.06.2026 09:04 Відповісти
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08.06.2026 09:05 Відповісти
Треба мобілізувати до поліції , а навчаних роками на фронт! І все вирішиться раптово і швидко.
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08.06.2026 09:05 Відповісти
Якраз навпаки🤣
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08.06.2026 09:06 Відповісти
Який кримінал він має на увазі? Той що серед білого дня у балаклавах на авто без номерів скоює важкі злочини з побиття та викрадення людей?
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08.06.2026 09:06 Відповісти
Так мусара и есть криминал, только в гражданке!!!
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08.06.2026 09:13 Відповісти
Сцикун, який не бажає працювати, та прагне займатися бандитизмом, йде в поліцію! 😁
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08.06.2026 09:25 Відповісти
В київських патрульних---більше 50% некомплект Ви чи ідіот,чи такий тупий.??? Правда є ще одне---ВОРОГ УКРАЇНИ,
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08.06.2026 09:29 Відповісти
Ще разок у якогось діда зі зброєю "з'їде дах", вирішить постріляти в людей, і некомплект у поліції зросте до 75-80%. Всі сміливці розбіжаться в різні боки як таргани.
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08.06.2026 09:39 Відповісти
Та канєшна...порозказуй казочки...А який був сплеск коли поліцаї тікали від озброєного злочинця в Голосіївському районі?
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08.06.2026 09:07 Відповісти
То залиште у спокої "оперативника кримінальної поліції або слідчого", а відправте воювати тих шалопаїв, котрі щоденно катаються по вулицям, п'ють каву і кошмарять повій та бабусь з петрушкою.
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08.06.2026 09:07 Відповісти
опера і слідака дійсно треба вирощувати роками, а оте хамло патрульне за два тижні на комбікормі зростає
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08.06.2026 09:11 Відповісти
мобілізуйте злочинців і злочинності не буде
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08.06.2026 09:07 Відповісти
Давно би це зробили, але відкуповуються сволочі
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08.06.2026 09:11 Відповісти
Це точно, не можна призивати поліцейських захищати Україну, бо злочинність страшніше чим військови ху....лостану.
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08.06.2026 09:09 Відповісти
Чергова дуже тупа відмазка...
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08.06.2026 09:10 Відповісти
Мусор не *****, у вас только статистика растет!!! Мусара только фиксируют преступления и правонарушения. Убийца на Мерседесе имел 39 нарушений ПДР и шо мусара сделали?! Ни Ху я!!!
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08.06.2026 09:10 Відповісти
"Сміяться при слові "лопата"... Злочинність і так виросла.
Крім того, у 1941 році, з міліціонерів цілі полки формувалися, та кидалися на фронт - і нічого... Тил витримав...
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08.06.2026 09:11 Відповісти
Дуже потужні аргументи.
Ще щось про сраліна додай.
...латентий кац совкодрочер
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08.06.2026 09:34 Відповісти
Статистика показує, що загалом рівень злочинності нижчий, ніж у 2020-2021...
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08.06.2026 09:35 Відповісти
Ну - я в "статистику" не ліз... Але те, що поліцаї, сьогодні, більше "щоки надувають", ніж працюють - бачу на вулицях...
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08.06.2026 09:45 Відповісти
Тільки тупі ідіоти,правопорушникі,крадії,шахраї і вороги України кричать,що поліцію всю потрібно на фронт Бо вона їм заважає А те що поліція гине від рук бандитів кожний день в тилу---це їх не цікавить ,явже не говорю за прифронтові зони і фронт.По недавнім даним в Києві некомплект патрульної поліції---більше 50% ,то крикуни--ідіть і будете і "багато" грошей заробляти і порядок підтримувати Тільки знайте,що в патрульного зарплата мень чим охорони супермаркету,а працювати більше в рази і постійних стресах Повторюсь--тільки долбодятел обливає лайном поліцію.!!!!!
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08.06.2026 09:13 Відповісти
Ти найтупіший зелений троль, за що тобі зарплатню платять? Ще й брехло:
- некомплект поліції Києва 20%, патрульних - 25%. А чому? Бо штат поліції Києва збільшили на 30%.
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08.06.2026 09:32 Відповісти
Хто придумав оцю дебільну тезу? Ось вакансії. То Ірина вже переходить в охоронці?
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08.06.2026 09:35 Відповісти
https://www.work.ua/jobs/8072019/

https://www.work.ua/jobs/3416269/
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08.06.2026 09:37 Відповісти
Ніхто й не каже, що всю поліцію одночасно слід відправити на фронт.
50%, а через кілька місяців - ротація. В тилу люди з полегшенням видихнуть.
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08.06.2026 09:43 Відповісти
Під час Майдану мусорня по норах ховалася, а кияни самі донецьких тітушок пNздили, і був порядок. Отже, не переймайтеся так за цівільних, а шуруйте на фронт захищати свої ліві статки, замість сутенерити та наркоту дахувати.
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08.06.2026 09:15 Відповісти
Тому треба ще подвоїти штат.
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08.06.2026 09:15 Відповісти
нє!
ну, звісно ми можемо сміятися, скільки завгодно!
але, оцей тупорилий мєнт на найвищому рівні керує каральною системою в україні!!!!
тож, можна уявити, що коїться на нижчих ланках.......

і, до речі: вся ******* прокурорскьо мєнтовська мафія гартувалася більше тридцяти років, починаючи з буремних 90-х, коли плотненько спаялися з тим самим криміналітетом!!!!!!

реформи кажете?
хіхіхіхіхіхіхіхіхі..........
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08.06.2026 09:18 Відповісти
😊 Читаю коменти - і бачу ставлення громадян до поліції - навіть опитування не треба! А поліції, щоб робити висновки, потрібні двіречі - совість і мізки, яких очевидно нема.
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08.06.2026 09:23 Відповісти
"...для підготовки оперативника кримінальної поліції або слідчого потрібні місяці навчання, а в окремих випадках - роки" - а слюсарями, зварювальниками, штукатурами-плиточниками, бухгалтерами, юристами народжуються? Кожен вербальний перл керівництва МВС все більше і більше підтверджує тезу про глибоку недолугість керівників/працівників цієї структури. Адекватні мєнти давно пішли в бригаду Лють та інші підрозділи Сил Оборони України, залишилося сміття.
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08.06.2026 09:24 Відповісти
Поліція у нас не ідеальна, як і у всьому, куди не подивися. Але, якщо вам приставлять ножа і пограбують, авто розіб'ють чи викрадуть, будинок обчистять, або дітей та дружину скривдять. До кого звертатиметеся? До пожежників? Чи самі з усім упораєтеся?
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08.06.2026 09:24 Відповісти
Чоловіка-мусорка зазищаєш?
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08.06.2026 09:27 Відповісти
А збагнути її слова у вас розуму НЕМАЄ. Колись мені один бандит говорив---ми крадемо машини в ЛОХІВ, То може ви просто---ЛОХ ?
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08.06.2026 09:36 Відповісти
Це все само собою, але ж ніхто не каже 100% ментів одразу на фронт! Дивіться, злочинність із 2022 дійсно знизилася, а ще купа народу виїхала за кордон, тому копів об'єктивно потрібно менше зараз.
Плюс, є копи-біженці з окупованих регіонів.

Ну і головне: в часи АТО при Авакові на фронті було БІЛЬШЕ ментів, ніж зараз!
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08.06.2026 09:30 Відповісти
Та конешно, сразу разграбят всё награбленное ну чувак, зачем так тупо лгать, просто полиция должна по вашим понятиям защищать власть а борьба с преступностью это просто дымовая завеса...
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08.06.2026 09:25 Відповісти
крім поліціянтів в системі МВС є ще МРЕВ, міграційна служба чому вони бронюються чи там всі інваліди
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08.06.2026 09:28 Відповісти
Очко жим -жим не залізне , своїх покриваєш і що-то за система підготовки що готує слідчого роками . щоб підготувати сержанта СА вистачало пів року.
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08.06.2026 09:29 Відповісти
Менше будуть бюджетного палива палити.
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08.06.2026 09:32 Відповісти
Дивіться, зараз копи у двох бригадах (Лють, Хижак), але це МЕНШЕ, ніж було на фронті в часи АТО. Тоді було БІЛЬШЕ ДЕСЯТКА поліцейських батальйонів. 10 батальйонів - це взагалі-то БІЛЬШЕ, ніж дві бригади! І якогось сплеску злочинності не сталося, бо все одно вистачило копів для підтримання порядку.

2 липня 2014 року Арсен Аваков назвав добровольчі спецпідрозділи МВС, які беруть участь в АТО. Це добровольчі батальйони міліції:

«Луганськ-1»
«Київщина»
«Артемівськ»
«Миколаїв»
«Шторм»
«Київ-1»
«Київ-2»
«Слобожанщина»
«Харків-1»
«Харків-2»
«Дніпро-1»
«Чернігів»
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08.06.2026 09:32 Відповісти
Ну це трохи перебільшуєте.Бо то були не чисто поліцейські підрозділи.Там була БІЛЬША частина цівільних добровольців. Ну а Аваков ,ше той фрукт.
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08.06.2026 09:41 Відповісти
Більшість коментаторів та ухилєсів НІКОЛИ не підуть захищати свою родину!
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08.06.2026 09:33 Відповісти
Серйозно? Це поліцаї вам самі сказали? На вулицях вже людей немає, які нахрін злочинці, крім ТЦКшників. Весь інтернет забитий як поліцаї ганяють бабок які торгують росадою, огірками і петрушкою біля своїх будинків чи на дорозі. Ще на підході закон про заборону тонування автомобілів і поліцаям вже закупають за великі гроші прибори для перевірки автоскла. Це ж зараз під час війни сама нагальна проблема щоб поліцаям робота була.
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08.06.2026 09:36 Відповісти
А пенсіонери поліціянти в 45 років?
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08.06.2026 09:38 Відповісти
до сплеску злочинності в ЗСУ?
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08.06.2026 09:42 Відповісти
 
 