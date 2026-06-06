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Поліцейський стрілецького батальйону Віталій Плетінь загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський стрілецького батальйону Полтавщини Віталій Плетінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Як повідомляється, старшому інспектору відділення вибухотехнічної служби стрілецького батальйону поліції Полтавщини було лише 29 років.

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Віталій Плетінь

Життєвий шлях Героя

Віталій народився 22 травня 1997 року в селі Білики Миргородського району Полтавської області. У 2014 році він обрав шлях служіння людям і державі. Відтоді його життя було нерозривно пов’язане з відповідальністю перед суспільством, вірністю Присязі та відданістю Україні.

Обставини загибелі

5 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок ворожого удару FPV-дроном капітан поліції Віталій Плетінь отримав поранення, несумісні з життям.

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Автор: 

Нацполіція (15745) Донецька область (11285) втрати (4689)
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Топ коментарі
+13
Царство Небесне ВОЇНУ!
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06.06.2026 16:48 Відповісти
+9
Світла пам'ять, і подяка за наш захист!
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06.06.2026 16:51 Відповісти
+7
Герою Слава! Смерть ворогам!
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06.06.2026 16:59 Відповісти
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Царство Небесне ВОЇНУ!
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06.06.2026 16:48 Відповісти
Світла пам'ять, і подяка за наш захист!
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06.06.2026 16:51 Відповісти
Герою Слава! Смерть ворогам!
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06.06.2026 16:59 Відповісти
Дякую за захист! Вічна Пам'ять і Слава Герою! ❤️🖤💙💛
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06.06.2026 17:12 Відповісти
Ну що, вiдправникам на смерть полiцейських, чинуш, молодi, жiнок, заброньованих, та ще хоч кого-небудь - стало легше?
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06.06.2026 17:46 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....

.
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06.06.2026 18:39 Відповісти
❤️✝
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06.06.2026 19:09 Відповісти
 
 