На фронті загинув співвласник видання "Рідний край" з Полтавщини Анатолій Дементій

На війні проти російських окупантів загинув співвласник полтавського видання "Рідний край. Газета Гадяцького земства" з позивним Hunter Daf Анатолій Дементій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у виданні.

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Анатолій Дементій поліг у бою 5 червня.

Що відомо про захисника?

24 травня 2026 року захисник отримав тяжкі поранення від російського дрона під час несення служби. Лікарі боролися за його життя, але його серце не витримало.

Анатолій Дементій народився 14 грудня 1980 року. У перший день повномасштабного вторгнення його призвали на захист України від російських окупантів.

Захисник служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського, мав звання головного сержанта.

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Був учасником Гадяцького сафарі – руху опору жителів Гадяччини на Полтавщині у лютому-березні 2022 року, коли російські окупаційні війська вторглися на північ Полтавщини.

У 2024 році Анатолія Дементія за сумлінне виконання бойових завдань нагородили "Золотим Хрестом" – почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України.

Колеги згадують про масштаб його особистості

Колеги Анатолія Дементія переконані, що справжній масштаб його особистості вдасться повною мірою усвідомити лише з часом.

За їхніми словами, попереду ще багато історій про його добрі справи, безкорисливу допомогу людям, підтримку друзів і вагомий внесок у розбудову та захист України.

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