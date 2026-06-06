На фронте погиб совладелец издания "Рідний край" с Полтавщины Анатолий Дементий

На войне против российских оккупантов погиб совладелец полтавского издания "Рідний край. Газета Гадячского земства" с позывным Hunter Daf Анатолий Дементий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в издании.

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Анатолий Дементий погиб в бою 5 июня.

Что известно о защитнике?

24 мая 2026 года защитник получил тяжелые ранения от российского дрона во время несения службы. Врачи боролись за его жизнь, но его сердце не выдержало.

Анатолий Дементий родился 14 декабря 1980 года. В первый день полномасштабного вторжения его призвали на защиту Украины от российских оккупантов.

Защитник служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени Ивана Выговского, имел звание старшего сержанта.

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Был участником Гадячского сафари – движения сопротивления жителей Гадяччины в Полтавской области в феврале-марте 2022 года, когда российские оккупационные войска вторглись на север Полтавщины.

В 2024 году Анатолия Дементия за добросовестное выполнение боевых задач наградили "Золотым Крестом" – почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Коллеги вспоминают о масштабе его личности

Коллеги Анатолия Дементия убеждены, что истинный масштаб его личности удастся в полной мере осознать только со временем.

По их словам, впереди еще много историй о его добрых делах, бескорыстной помощи людям, поддержке друзей и весомом вкладе в развитие и защиту Украины.

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